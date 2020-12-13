60 fps для всех или оптимальные настройки графики Red Dead Redemption 2 для gtx 1060 6gb
60 fps для всех. Оптимальные настройки графики Red Dead Redemption 2 для gtx 1060 6gb.
Сможет ли "народная" карта выдать красивую картинку и большой FPS. Разбор детальных настроек графики.
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Выходят тяжелые игры, в которые так хочется поиграть. Одна из таких Red Dead Redemption 2.
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Игра Red Dead Redemption 2, удостоившаяся более 175 наград в номинации «Игра года» и более 250 высших баллов от игровых изданий, – это грандиозное повествование о чести и преданности на заре современной эпохи. Включает в себя сюжетный режим Red Dead Redemption 2 и Red Dead Online
Но не у всех есть новая RTX 3090, чтобы поиграть на ультра настройках в этот шедевр. Поэтому задача - достичь максимально красивую картинку и сохранить "комфортных" 50-60 кадров за секунду. В разрешении 1920х1080.
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Тестовая система: Xeon 2689 3,3 Mhz, 16gb RAM ddr3 1600, gtx 1060 6gb asus dual.
На видеокарте был применен незначительный разгон до 2080Mhz без поднятия вольтажа, что может сделать каждый юзер установив msi afterburner.
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Для Вас представлены настройки графики:
На скриншотах можно увидеть, что не все настройки были скрученные до средних - только те, что "кушают" больше ресурсов видеокарты, при этом не дают значительного прорыва в графике.
А теперь перейдем в игру.
На следующих изображениях есть показатели загрузки системы и количество кадров, что не опускается ниже 50 FPS. Картинка очень приятная глазу, нет "лесенок" и микрофризов.
Зачем покупать дорогие видеокарты за очень большую цену, если можно играть и на GTX 1060 6gb на FullHD? На данный вопрос Вы имеете ответ)
Спасибо за внимание.
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