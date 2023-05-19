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Прикупил я себе перед 2023 новым годом SSD на 2 терабайта. Понадобился он мне для перевода файлопомойки основного домашнего компа с HDD на более современный и скоростной носитель, а заодно и перевод ОС на скоростной SSD, а то под систему у меня до недавнего времени был SATA М2. Соответственно SATA Apaser на 240 ГБ стал флешкой, переехав из системника в контейнер от Norico, а NVMe Adata на 512 ГБ стала системным диском. На добавленный в систему Netac были переведены игры, загрузки и библиотека. Так как материнка у меня с PCIe 3.0, то особо скоростной SSD был не актуален и на первый план выходила цена и надёжность. С ценой всё замечательно - по новогодним скидкам удалось прикупить SSD на 2 терабайта всего за 5000 р., а что касается надёжности, то читаем дальше. :)



Вот собственно само устройство

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Радиатор на SSD уже установлен и что примечательно, судя по весу и тому как неторопливо падает температура после интенсивной работы, он медный а не алюминиевый. Без радиатора SSD выглядит так.

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Сразу бросается в глаза, что вокруг контроллера и чипов оперативной памяти флюс не отмыт, хотя на чипах флеша этого не наблюдается. Разные китайцы паяли? Маркировка на чипах более крупно.

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Что мы тут видим? Контролер PHISON PS5016-T16-32CT2107C, четыре чипа флеш памяти Toshiba TABHG95AYV0213IN и два чипа оперативки Самсунг - SEC 101K4A8G085WC BCTU по 8 гигабит каждый, то есть буфер на SSD в два гигабайта. Как видим с комплектующими тут полный порядок. Да, тут установлен не последний писк моды и всё это производится уже 3-4 года как, но зато в надёжности никаких сомнений, потому как уже есть статистика использования. Теперь посмотрим, что со скоростями.

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Максимальные скорости ожидаемо упёрлись в PCIe 3.0 вне зависимости от размера файла. Далее смотрим что нам скажет AIDA 64.

И опять никаких чудес. Именно так и работает PHISON PS5016 на всех SSD, где его ставят. До 40% заполнения свободного места запись идёт со средней скоростью 2200 мв/с, а потом падает до 600 мв/с и остаётся таковой до полного заполнения оставшегося места. На чтение прогонять не стал, потому как смысла в этом нет. Если кому интересен этот момент, то обзоров на PHISON PS5016 и SSD с ним на борту в интернете навалом, благо что контролер довольно популярен.



По температурам картина следующая. При копировании 400 ГБ данных диск разогрелся до 75 градусов, а при копировании 1 ТБ до 77. В простое температура 38 градусов, что очень неплохо, учитывая что SSD у меня стоит в плате расширения, а не на самой материнке и вообще не обдувается. На играх греется до 42 градусов, а на закачки с интернета вообще никак не реагирует в плане повышения температуры.



В целом мне данный SSD понравился. Он полностью меня устраивает и по скорости и по температурам. Последнее весьма важно в плане надёжности и долговечности. Но не давал покоя один момент - почему на самом обычном китайском SSD стоит медный радиатор? И ответ на этот вопрос нашёлся довольно просто.

Сверху фото GIGABYTE AORUS NVMe Gen4 SSD [GP-ASM2NE6200TTTD], а снизу Netac NV5000 [NT01NV5000-2T0-E4X], оба без радиаторов. Как видно, отличаются они только серийным номером. :)

С радиаторами это совершенно разные SSD. :)

В общем китайцы не стали прекращать выпуск довольно удачной модели 2019 года, когда она перестала интересовать основного заказчика, а упаковали её в новый радиатор и спокойно продают под другим брендом. Это и объясняет наличие медного радиатора - зачем переделывать то что и так прекрасно работает и неплохо продаётся.

С одной стороны, модель уже вроде как безнадёжно устарела, а с другой, как диск D, вполне подходит, особенно учитывая, что на распродажах на неё делают очень приличные скидки. Неделю назад этот SSD можно было прикупить чуть дешевле 7000 р.



































