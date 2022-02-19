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В мои руки попал ещё один образец китайского SDD. Понадобился он мне для модернизации системника с материнской платой ASUS Z97M-Plus. Соответственно выбор был довольно специфичный. SSD нужен не дорогой, гарантировано совместимый со старым железом и желательно универсальный. Мой выбор пал на M.2 SATA SSD KingSpec 256 GB, модель NТ-256 2280. У него как раз была заявлена совместимость с чипсетом Z97. Цена на момент покупки в 2210 р. тоже вроде подходящая. Ну а на всё остальное мы сейчас посмотрим. Начнём как обычно с внешнего вида.

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Поставляется SSD вот в такой коробочке, с наклейкой на которой написана ёмкость накопителя.

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Сзади на ней есть окошко через которое видно наклейку на самом устройстве и информация о продукте.

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Внутри пластиковое корыто в котором удерживается SSD и болтик для его крепления.





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Сам SSD выглядит вот так. На верхней стороне расположен контролер Silicon Motion SM 2258 XT, четыре чипа памяти SpecTek h64gs-1912, поверх которых наклейка, где указан производитель, тип разъёма, ёмкость, серийный номер и что сделано это в Китае. Если кто не в курсе, то SpecTek Inc. - это дочка Micron Technology, Inc. которая выпускает дешёвую память. По сути тот же Micron, но дешевле и заявленные параметры пониже.

На нижней стороне устройства нет ничего кроме надписи из которой можно узнать модель контролера, тип устройства и ревизию.

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А ещё на нём есть аж три синих светодиода, которые показывают питание, "onlin" и чтение/запись. Последний мигает синхронно со светодиодом HDD на корпусе компьютера. Характеристики SSD следующие.

Ресурс указан в MTBF - 1 миллион часов. Вот как хочешь так и понимай. :) Ну судя по контролеру, памяти и ёмкости накопителя 100ТВ TBW там точно будет.

Далее посмотрим как оно собственно работает.



На пустом накопителе результат такой. Обратите внимание, на файле в 64GiB падения линейной скорости записи вообще нет.

На забитом под завязку SSD падение скорости записи всё-таки есть. Правда незначительное и с тестовым файлом занимающим более половины имеющегося места. Это точно бюджетный SSD?

Вот такая картина у нас при заполнении диска данными более чем на половину. Как видим скорость до определённого момента высокая, а потом начинает падать и ... восстанавливается. Потом она опять падает и далее тащится со скоростью черепахи до конца. Плюс на скоростном участке запись идёт не равномерно. Пожалуй этот момент стоит рассмотреть более внимательно.

AIDA 64 выдаёт нам вот такую картину. Как видим контролер активно пытается держать высокую скорость записи аж до 45% заполнения накопителя. Вообще SM 2258 XT - это упрощённая версия контролера, индекс ХТ указывает на отсутствие поддержки DRAM-кэша, а вот алгоритм работы у него такой же как и на полноценной версии, только вместо DRAM используется SLC кэш.

И последний важный момент - это температура. Во время тестов она не поднималась выше 45 градусов, при том что SSD работал без радиатора. Накопитель практически не греется даже на высокой нагрузке.

Что в итоге? Я получил то что и ожидал - качественный бюджетный SSD который вполне может претендовать на роль универсального. Конечно в современных системах SATA М.2 SSD - это нонсенс, но для модернизации старого железа вариант очень подходящий. Данный SSD хорошо работает даже при заполнении более 90% и вполне пригоден работать не только системным накопителем, но и для записи приличных объёмов данных, что позволяет использовать его как диск для приложений или игр. Низкий нагрев позволяет на его основе сделать мобильный накопитель, только добавить USB контейнер.







