Биннинг 5-ти Ryzen 5600 с Aliexpress по разгону памяти
Как известно, процессоры Ryzen чувствительны к частоте оперативной памяти. Из-за особенностей архитектуры Zen3 лучшая производительность достигается в синхронном режиме с шиной Infinity Fabric, которая обычно и ограничивает разгон памяти. Предел разгона IF у каждого конкретного экземпляра процессора свой. Именно по этому параметру и производится отбор.
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Маркировка на крышке
Процессоры заказаны у одного продавца одним лотом.
Маркировка на крышке у всех процессоров практически идентична за исключением серийных номеров и даты производства. Даты производства процессоров - 19 и 20 недели 2022 года. Степпинг Vermeer B2.
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Окончания серийных номеров, по которым далее будут различаться процессоры, следующие:
- xxx20027
- xxx20176
- xxx20321
- xxx20025
- xxx20272
Тестовый стенд
Материнская плата MSI B350 Tomahawk и оперативная память Crucial Ballistix 3200 MHz, лежащие в основе тестирования, не являются узким местом. В связке с процессором Ryzen 5500 на этих комплектующих достижим разгон и стабильная работа на частоте памяти 4133-4266 MHz.
Официальная сборка Windows легко обнаруживает ошибки WHEA и сообщает о них. В некоторых пиратских сборках Windows механизм обнаружения WHEA сломан и обнаружить переразгон FCLK можно только по вылету стресс-тестов или снижению производительности при повышении частоты памяти.
Методика отбора
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Стабильным разгоном считается прохождение стресс-теста OCCT без ошибок WHEA.
Для каждого процессора загружается профиль разгона с фиксированной частотой CPU и основными таймингами, выставленными с запасом. На этих параметрах ищется максимальная частота ОЗУ, на которой возможно прохождение стресс-теста.
Результаты отбора
Результаты расположены в порядке реальной последовательности тестирования.
xxx20027
На 4000 MHz ошибки обнаружились на 6 секунде OCCT.
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Тест пройден без ошибок на 3866 MHz:
А затем и на 3933 MHZ:
xxx20176
WHEA на 3933 MHz через 10 секунд:
После 10 минуты на 3866 MHz было решено прервать тест, т.к. предыдущий процессор показал результат лучше:
xxx20321
WHEA на 3933 MHz через 53 секунды:
WHEA на 3866 MHz через 8 минут:
xxx20025
WHEA на 4000 MHz через 12 секунд:
WHEA на 3933 MHz через 44 минуты:
Т.к. WHEA на 3933 MHz появилась только на 44 минуте, 3866 MHz было решено не проверять.
xxx20272
WHEA на 3933 MHz через 7 секунд:
WHEA на 3866 MHz через 4 секунды:
Дальнейшая настройка xxx20027
Процессор оказался удачным не только по памяти, но и по ядрам. Процессор проходит OCCT AVX2 на частоте 4500 MHz с напряжением 1.18v:
Разгон памяти прошел 8-часовое тестирование в Karhu RAM Test:
Выводы
3933 MHz по памяти из пяти протестированных процессоров держит только один.
3866 MHz с большой долей вероятности также будет держать один процессор, т.к. на частоте 3933 MHz ошибка у него появилась только на 44 минуте теста.
С меньшей долей вероятности 3866 MHz будет держать процессор, у которого не обнаружилось ошибок через 10 минут теста.
Два оставшихся процессора совершенно точно не держат 3866 MHz.
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