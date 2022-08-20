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Биннинг 5-ти Ryzen 5600 с Aliexpress по разгону памяти

Проверяем разгонный потенциал шины Infinity Fabric у процессоров Ryzen 5600 с Aliexpress
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Как известно, процессоры Ryzen чувствительны к частоте оперативной памяти. Из-за особенностей архитектуры Zen3 лучшая производительность достигается в синхронном режиме с шиной Infinity Fabric, которая обычно и ограничивает разгон памяти. Предел разгона IF у каждого конкретного экземпляра процессора свой. Именно по этому параметру и производится отбор.

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Маркировка на крышке

Процессоры заказаны у одного продавца одним лотом. 

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Маркировка на крышке у всех процессоров практически идентична за исключением серийных номеров и даты производства. Даты производства процессоров - 19 и 20 недели 2022 года. Степпинг Vermeer B2.

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Окончания серийных номеров, по которым далее будут различаться процессоры, следующие:

  • xxx20027
  • xxx20176   
  • xxx20321   
  • xxx20025   
  • xxx20272

Тестовый стенд

Материнская плата MSI B350 Tomahawk и оперативная память Crucial Ballistix 3200 MHz, лежащие в основе тестирования, не являются узким местом. В связке с процессором Ryzen 5500 на этих комплектующих достижим разгон и стабильная работа на частоте памяти 4133-4266 MHz.

Официальная сборка Windows легко обнаруживает ошибки WHEA и сообщает о них. В некоторых пиратских сборках Windows механизм обнаружения WHEA сломан и обнаружить переразгон FCLK можно только по вылету стресс-тестов или снижению производительности при повышении частоты памяти.

Методика отбора

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Стабильным разгоном считается прохождение стресс-теста OCCT без ошибок WHEA. 

Для каждого процессора загружается профиль разгона с фиксированной частотой CPU и основными таймингами, выставленными с запасом. На этих параметрах ищется максимальная частота ОЗУ, на которой возможно прохождение стресс-теста.

Результаты отбора

Результаты расположены в порядке реальной последовательности тестирования.

xxx20027

На 4000 MHz ошибки обнаружились на 6 секунде OCCT.

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Тест пройден без ошибок на 3866 MHz:

А затем и на 3933 MHZ:

xxx20176

WHEA на 3933 MHz через 10 секунд:

После 10 минуты на 3866 MHz было решено прервать тест, т.к. предыдущий процессор показал результат лучше:

xxx20321

WHEA на 3933 MHz через 53 секунды:

WHEA на 3866 MHz через 8 минут:

xxx20025

WHEA на 4000 MHz через 12 секунд:

WHEA на 3933 MHz через 44 минуты:

Т.к. WHEA на 3933 MHz появилась только на 44 минуте, 3866 MHz было решено не проверять.

xxx20272

WHEA на 3933 MHz через 7 секунд:

WHEA на 3866 MHz через 4 секунды:

Дальнейшая настройка xxx20027

Процессор оказался удачным не только по памяти, но и по ядрам. Процессор проходит OCCT AVX2 на частоте 4500 MHz с напряжением 1.18v:

Разгон памяти прошел 8-часовое тестирование в Karhu RAM Test:

Выводы

3933 MHz по памяти из пяти протестированных процессоров держит только один. 

3866 MHz с большой долей вероятности также будет держать один процессор, т.к. на частоте 3933 MHz ошибка у него появилась только на 44 минуте теста.    
С меньшей долей вероятности 3866 MHz будет держать процессор, у которого не обнаружилось ошибок через 10 минут теста.    
Два оставшихся процессора совершенно точно не держат 3866 MHz.

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