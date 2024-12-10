Владимир Путин посмертно наградил званием Героя России казачьего командира Владимира Гавриленко из Новороссийска. Награду получила его вдова Елена на торжественной церемонии в Кремле 9 декабря, приуроченной ко Дню Героев Отечества. Владимир Гавриленко, уроженец Новороссийска, был удостоен этого высокого звания за свои подвиги на Херсонском направлении. Он возглавлял добровольческий казачий отряд «Аксай» и погиб, защищая своих товарищей.

12 июня, в День России, Владимир и его отряд получили важное задание. ВСУ не оставляли им шансов, обстреливая с разных направлений. Оценив ситуацию, Владимир решил отступить и занять более выгодную позицию. В то время как его бойцы отходили, он принял на себя огонь и пал, спасая своих людей.

Владимир ушёл на фронт в первые дни специальной военной операции, несмотря на свои 48 лет, что не соответствовало стандартам призыва. Он понимал, что может внести свой вклад в защиту страны. Сначала он служил рядовым, а затем стал командиром отряда «Аксай». Его уважали и называли «Батей» за заботу о каждом бойце.

Семья Владимира жила в Новороссийске, где у них родились трое детей. Он был избран атаманом казачьего общества и активно занимался воспитанием молодёжи, прививая им любовь к родному краю. Дети Владимира пошли по его стопам: двое сыновей выбрали военную службу. Старший сейчас служит в Белгородской области, а младший выполняет задачи в Подмосковье.

Владимир Гавриленко оставил после себя память о себе как о патриоте и герое. Его имя теперь носит казачье общество в Новороссийске, а также избирательный участок в хуторе, где живёт его семья. Звезда Героя России будет храниться рядом с его Орденом Мужества и медалью «За отвагу», символизируя его героизм и преданность Отечеству.