Владимир Зеленский выразил свою благодарность лидеру Соединенных Штатов Джо Байдену за «беспрецедентную» поддержку, которую постоянно оказывал Вашингтон Киеву. Сообщает LENTA.RU.

Президент Украины сообщил, что он связался с американским президентом и выразил ему слова благодарности за оказание беспрецедентной финансовой и оборонной помощи, которую США своевременно предоставляла Украине. Украинский лидер Владимир Зеленский также подчеркнул, что Вашингтон помогает добиваться успехов в боевых действиях, помогает в поддержке экономической стабильности в стране. Украинский лидер был признателен Байдену и за помощь, касательно восстановления разрушенной украинской энергосистемы. Зеленский подчеркнул также и важность укрепления украинской противовоздушной обороны.

Ранее американский лидер заверял Владимира Зеленского в том, что в приоритете Вашингтона – укрепление украинского ПВО. Глава Соединенных Штатов поприветствовал готовность лидера Украины к «справедливому миру», базирующемуся на главных принципах устава ООН.