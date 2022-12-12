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Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за «беспрецедентную» поддержку

Президент Украины выразил благодарность американскому лидеру за «беспрецедентную» поддержку во время звонка.
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Владимир Зеленский выразил свою благодарность лидеру Соединенных Штатов Джо Байдену за «беспрецедентную» поддержку, которую постоянно оказывал Вашингтон Киеву. Сообщает LENTA.RU.

Президент Украины сообщил, что он связался с американским президентом и выразил ему слова благодарности за оказание беспрецедентной финансовой и оборонной помощи, которую США своевременно предоставляла Украине. Украинский лидер Владимир Зеленский также подчеркнул, что Вашингтон помогает добиваться успехов в боевых действиях, помогает в поддержке экономической стабильности в стране. Украинский лидер был признателен Байдену и за помощь, касательно восстановления разрушенной украинской энергосистемы. Зеленский подчеркнул также и важность укрепления украинской противовоздушной обороны.

Ранее американский лидер заверял Владимира Зеленского в том, что в приоритете Вашингтона – укрепление украинского ПВО. Глава Соединенных Штатов поприветствовал готовность лидера Украины к «справедливому миру», базирующемуся на главных принципах устава ООН.

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