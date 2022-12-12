Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за «беспрецедентную» поддержку
Владимир Зеленский выразил свою благодарность лидеру Соединенных Штатов Джо Байдену за «беспрецедентную» поддержку, которую постоянно оказывал Вашингтон Киеву. Сообщает LENTA.RU.
Президент Украины сообщил, что он связался с американским президентом и выразил ему слова благодарности за оказание беспрецедентной финансовой и оборонной помощи, которую США своевременно предоставляла Украине. Украинский лидер Владимир Зеленский также подчеркнул, что Вашингтон помогает добиваться успехов в боевых действиях, помогает в поддержке экономической стабильности в стране. Украинский лидер был признателен Байдену и за помощь, касательно восстановления разрушенной украинской энергосистемы. Зеленский подчеркнул также и важность укрепления украинской противовоздушной обороны.
Ранее американский лидер заверял Владимира Зеленского в том, что в приоритете Вашингтона – укрепление украинского ПВО. Глава Соединенных Штатов поприветствовал готовность лидера Украины к «справедливому миру», базирующемуся на главных принципах устава ООН.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила