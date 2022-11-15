В США заявили о подорвавшем дух украинцев указе президента Украины.

Боевой дух украинского народа подрывает новый законопроект. И здесь говорится о законе, который был введен в феврале украинским лидером, об ограничении передвижения для мужчин. Данный законопроект и стал причиной подрыва боевого настроя украинцев думает Чарли Карпентер, который на данный момент является американским обозревателем журнала FP. Сообщает издание LENTA.RU.

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Он обратил свое внимание на то, что данный указ президента о запрете на перемещение мужского населения до сегодняшнего дня остался в силе. Журнал добавил, что действие такого указа распространено на миллионы украинцев. При этом, по словам Карпентера, безработица на территории Украины уже приблизилась к 34%. Обозреватель журнала считает, что данный указ лишь ухудшает картину в целом, ведь большинство мужчин работать не может, тем временем еда и сбережения на исходе.

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Чарли Карпентер также добавил, что большая часть украинского народа не согласна с данным запретом и не поддерживает этот указ. Он заявил, что свидетельством этому стали новые результаты опроса. Украинские активисты заявили, что данный законопроект противоречив и не соответствует свободе передвижения граждан, гарантиям гендерного равенства и международным договорам.