Президент Украины предлагает России обменять военнопленных по схеме «всех на всех».

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К саммиту обратился Владимир Зеленский и в своем видеообращении выступил с требованием, украинский президент требует от Российской Федерации освобождения всех военнопленных. Сообщает издание LENTA.RU.

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Лидер Украины предлагает обменять «всех на всех».

До этого президент Зеленский выдвигал ряд условий, что по законам международного права, как он считает, могли закрыть конфликтную ситуацию. Новым рядом условий президент Украины выдвинул возможность расширения зерновой сделки, введение потолка цен на энергетические ресурсы Российской Федерации и полное восстановление «радиационной безопасности» на территории Запорожской атомной электростанции.

Представители в офисе Владимира Зеленского заявили, что Украина во время обмена военными пленными вернула сорок пять военных. Представитель Зеленского сообщил, что благодаря Координационному штабу, который занимается вопросом, касательно обращения с военнопленными, произошло их освобождение.

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Кадыровым анонсированы предстоящие обмены военнопленными. Глава Чеченской Республики рассказал, что лишь при содействии депутатского корпуса Госдумы, обмен начнут проводить при руководстве Вячеслава Володина.