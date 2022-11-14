Всем мобилизованным в досрочном порядке будут начислены выплаты. Данная информация прозвучала в ответном заявлении Шевцовой, занимающей пост замминистра обороны, на вопрос депутата Госдумы. Сообщает издание "МОСКВА24".
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Исключение решили принять 25 декабря для семей мобилизованных. Благодаря таким досрочным выплатам семья, проходящего военную службу на Украине, не останется без денежных средств к предстоящему новогоднему празднику.
Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия – За правду", ранее предлагал продлить срок действия документов тем, кто проходит военную службу в рамках мобилизации. Миронов добавил, что необходимо считать такие просроченные документы действительными ещё 3 месяца после завершения службы.
Сразу после заявления Владимира Путина, в ночь на 24 февраля, при принятии решения о проведении спецоперации в Донбассе, ситуация обострилась. Президент РФ подчеркнул, что российские власти не планируют оккупировать территорию Украины.
Тогда за помощью к президенту РФ обратились главы Луганской и Донецкой народных республик, с просьбой отразить агрессию со стороны ВСУ.