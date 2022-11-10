Сегодня поступило заявление от мэра Алексея Кулемзина о том, что итогом обстрела Петровского района Донецка, удары которого наносили Вооруженные силы Украины, в городе начали гореть восемь частных домов. Сообщает издание ТАСС.

Мэр Кулемзин разместил информацию о том, что из проверенных данных известно о возгорании восемь жилых домов в частном секторе. Жилые здания начали гореть вследствие нанесения ударов по территории жилого района.

По населенной местности ДНР сегодняшним утром ВСУ начали наносить удары. В совокупности по ДНР было нанесено 6 ударов, всего выпущено двадцать два снаряда.

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Территорию города обстреляли дважды. Удары наносились по населенной местности двух районов: Петровского и Куйбышевского. В результате военного обстрела стали выпущенные 152-миллиметровые и 155-миллимитрового снаряды натовского калибра.