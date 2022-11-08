При срабатывании сигнала тревоги первое, что необходимо сделать – включить радио- и телевещание для получения информационных данных о происходящем в стране. Следует также связаться с близкими и родными людьми, узнать о местоположении каждого из них и обговорить дальнейшие действия. Такой информацией поделился на Ленте.ру Михаил Макеев, который является специалистом по безопасности.

Существует несколько видов сигналов, которые предвещают воздушную тревогу, техногенную катастрофу и так далее. Вот только звучат такие сигналы одинаково, поэтому точную информацию о происходящем можно узнать по средствам связи. Эксперт также добавил, что параллельно с сиреной начинается телерадиовещание, которое информирует жителей об обстановке в стране и о том, почему активировали сирену. Поэтому в первую очередь всегда необходимо включить радио или телевидение.

Нужно быстрее добраться до места с приемников информации, если сирена сработала и застала на улице. Таким местом может быть ближайший ресторан или кафе.

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Макеев перечислил какие вещи должны всегда быть заранее собраны – документы, средства связи, теплые вещи, еда, вода. Все это необходимо для дальнейшего автономного существования. Должен быть проработан план действий для семьи или определенного круга людей, чтобы во время срабатывания сирены каждый знал, что ему нужно делать и куда идти.

Эксперт также посоветовал в случае ЧС заранее определить точку эвакуации. Он добавил, что должно быть, как минимум две точки для основной и запасной эвакуации.

Воздушная тревога была объявлена по территории Украины 5 ноября.