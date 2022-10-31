Производитель Huawei остается верным своему дизайну и вновь делает ставку на симметричность формы. Камера расположена на задней панели посередине.

Huawei оснащает свой новый флагман 6,74-дюймовым OLED-экраном. Экран с разрешением 2616x1212 пикселей и частотой обновления 120 Гц должен гарантировать плавное воспроизведение изображения. 8 гигабайт основной памяти и процессор Snapdragon 8+ Gen 1 4G обеспечивают отличную скорость работы смартфона.

Внутри флагмана находится батарея на 4700 мАч, такой аккумулятор обеспечит длительное время автономной работы. В Huawei Mate 50 Pro есть место для двух SIM-карт.

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Приобрести новый смартфон можно будет в Европе за 1200 евро.