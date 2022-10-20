Полное название - Bluetooth Travel Mouse, и предлагает это именно то, что следует из названия, устройство компактно и общается через Bluetooth. Мышь весит всего 56,9 грамма.
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Поворотная спинка
В конструкции также есть особенность: заднюю часть мыши можно вращать. Благодаря чему мышь в рабочем состоянии намного удобнее для кисти руки, а когда мышь не нужна для работы, ее можно разложить, сделав плоской и удобной для хранения или перевозки.
Длительное время автономной работы
Батарейки (2xAAA) должны работать до 24 месяцев. Официальная стоимость - 64,99 доллара в магазине производителя. В настоящее время новинку можно приобрести только в Европе.