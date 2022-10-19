Группа исследователей из Австралии вырастила в лаборатории клетки мозга, способные играть в классическую игру «Пинг-Понг». Исследователи говорят о «мини-мозгах», которые могут воспринимать окружающую среду и реагировать на нее.

По данным биотехнологического стартапа Cortical Labs, клетки мозга, выращенные в чашке Петри, демонстрируют определенный интеллект. Со временем их поведение менялось. Об этом говорится в статье журнала «Нейрон».

Биотехнологический стартап также опубликовал короткий ролик об эксперименте. На нем показано, как планка классической игры «Пинг-Понг» 1970-х годов перемещается автоматически — под контролем большого количества нейронов.

Распознать геймплей за пять минут

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В общей сложности австралийские исследователи вырастили 800 000 нейронов. Они были получены либо из эмбрионального мозга мыши, либо из человеческих стволовых клеток. Нейронные сигналы регистрировались и испускались с помощью пластины.

По словам ученого Бретта Кагана, клеткам потребовалось всего пять минут, чтобы понять процесс игры. Со временем нейроны даже становились все более и более искусными, продолжает Каган. Далее исследователи хотят попытаться напоить клетки, чтобы проверить повлияет ли алкоголь на их игру в «Пинг-Понг».