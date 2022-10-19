Одной из компаний, представившей собственную концепцию складной технологии, является Lenovo, которая демонстрируется в телефоне Motorola.

На выставке Lenovo Tech World 2022 производители представили концепции новых складных телефонов. Ни один из них еще не вышел на рынок и только раскладывающийся смартфон LG Rollable был к этому ближе остальных. К сожалению, он так и не появился на прилавках, потому что производитель ушел с рынка смартфонов.

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Во время Lenovo Tech World 2022 бренд представил две концепции своей технологии раскладывания. Первый — это раскладной телефон, который разворачивается вертикально, а не горизонтально. Большинство концепций, которые мы видели в прошлом, стали шире, а не выше. Идея заключается в том, что он превращается в полноразмерный смартфон, но, когда он не используется, он занимает меньше места в кармане. Устройство высотой в 4 дюйма в развернутом виде разворачивает 6,5-дюймовый OLED-экран.

По словам Motorola, этот дизайн позволяет использовать полноразмерный экран смартфона, но затем можно вновь сложить устройство и получить смартфон компактного размера, меньше чем у любого другого смартфона премиум-класса. Этот концепт пытается решить ту же проблему, что и складные телефоны-раскладушки, такие как Galaxy Z Flip 4 или современная серия Motorola Razr.

Lenovo также экспериментирует с использованием данной технологии в будущих ноутбуках. Лука Росси, президент группы интеллектуальных устройств Lenovo, рассказал, что возможности переносного ноутбука также впечатляют. Это выведет многозадачность, просмотр и мобильные приложения на новый уровень.

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Не ожидается, что эти устройства появятся на рынке в качестве полноценных продуктов в ближайшее время. На данный момент они остаются концептуальными устройствами, которые у будущем, вероятно, ожидает еще больше обновлений.