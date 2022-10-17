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Подробности о USB 4 2.0

Суть истории с USB4 версии 2.0 заключается в том, что пользователи получают доступ к большей пропускной способности таких устройств, как ноутбуки, компьютеры и консоли, а также доступ к лучшим функциям на дисплеях, которые отлично подходит для всех.
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1 сентября 2022 года группа промоутеров USB выпустила спецификацию для USB4 версии 2.0, дав техническому сообществу представление о том, что можно ожидать от портов на наших следующих ноутбуках, настольных компьютерах, игровых консолях и, возможно, даже на смартфонах. Учитывая, что новый стандарт заменяет стандарт USB4 версии 1.0, анонсированный всего три года назад, впечатляет тот факт, что USB4 версии 2.0 удваивает пропускную способность с максимальных 40 Гбит/с до колоссальных 80 Гбит/с.

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Само собой разумеется, что USB4 версии 2.0 будет работать через USB Type-C и это означает, что он будет поддерживать обратную совместимость с предыдущими стандартами USB, которые работают с тем же физическим кабелем. Таким образом, USB4 версии 2.0 работает с Thunderbolt 3, USB4 версии 1.0, USB 3.2 и USB 2.0. Увеличенная пропускная способность — отличная новость для поклонников тонких и легких ноутбуков и ультрабуков, которые вступили в войну с портами, часто включая всего один или два порта USB-C, а иногда даже без разъема для наушников 3,5 мм.

USB4 2.0 не требует нового кабеля, но он вам все равно может понадобиться

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Всегда интересно, когда запускается новый протокол или спецификация разъема, потому что неизбежно происходит какой-то скачок в пропускной способности, но это часто также связано с новой спецификацией кабеля и физического порта. USB4 версии 2.0 почти такой же, но без хлопот. Хотя новая спецификация кабеля и была объявлена в виде активных кабелей USB Type-C со скоростью 80 Гбит/с, пользователям не обязательно переходить на новый кабель, чтобы использовать все 80 Гбит/с, доступные для USB4 версии 2.0.

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Самым захватывающим аспектом объявления спецификации является то, что некоторые существующие пассивные кабели USB-C, рассчитанные на 40 Гбит/с, должны работать на полной скорости USB4 версии 2.0. Кроме того, у потребителей будет возможность перейти на активные кабели USB-C со скоростью 80 Гбит/с. Наряду с новой спецификацией кабеля, версия USB4 2.0 также включает обновление спецификаций DisplayPort и PCIe, чтобы привести их в соответствие со стандартами последних версий. Наряду с обновлением версий PCIe и DisplayPort, USB4 2.0 также включает туннелирование данных USB 3.2, превышающее 20 Гбит/с.

Что будет значить версия USB4 2.0 для пользователей

Увеличенная пропускная способность, удвоение даже той, что доступна на Thunderbolt 3, в сочетании с обновленной версией PCIe должна означать, что удар по производительности будет гораздо меньший, когда речь идет о внешних корпусах графических процессоров. Новых устройств пользователи не увидят, по крайней мере, до 2023 года, скачок вперед будет означать более высокую производительность для таких устройств, как портативные твердотельные накопители, высокопроизводительные мониторы, док-станции и концентраторы.

Группа промоутеров USB опубликовала некоторые подробности о спецификации USB4 версии 2.0 и вместе с тем оставила множество вопросов. В объявлении о спецификации не упоминается о минимальных требованиях к USB Power Delivery или нет каких-либо упоминаний о дополнительных функциях, таких как конфигурация 20 Гбит/с, которая была выпущена с USB4 версии 1.0 для снижения затрат. Однако больше узнать об обновлениях спецификаций USB Type-C и USB Power Delivery получится на мероприятии для разработчиков USB DevDays в ноябре 2022 года.

 

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