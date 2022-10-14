Появление нового игрового ноутбука Dell G16 стало отличным обновлением уже знакомого G15. Сегодня ноутбук G16 у Dell можно купить за 1140 долларов, то есть появилась скидка в 200 долларов, ранее официальная стоимость составляла 1340 долларов.

G16 — это бюджетный игровой ноутбук, наиболее значительным отличием которого от G15 является увеличенный экран, размер которого составляет 16 дюймов. Это также означает, что пользователи получат гораздо лучшее соотношение сторон 16:10, которое подарит лучшее изображение на экране, и повышенное разрешение до 2K, что в сочетании с 16-дюймовым экраном является лучшим и даже идеальным вариантом.

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В основе всего этого лежит RTX 3050 Ti, которая, как хотелось бы, была немного более мощной, учитывая новый экран. И все же этого достаточно для запуска большинства игр с разумными графическими настройками в 2K. Кроме этого ноутбук может похвастаться Intel i7-12700H - процессором более высокого класса, который может выбить большинство игр из парка, в том числе те, которые используют синтетические кадры и в противном случае перегружали бы процессоры более низкого уровня.

Что касается оперативной памяти, то здесь две планки по 8 ГБ, что в сумме дает 16 ГБ DDR5, самую последнюю и самую быструю оперативную память на рынке, и, поскольку их две, они работают в двухканальном режиме, а это говорит о гораздо большей производительности. С другой стороны, объем хранилища составляет 512 ГБ SSD, чего может быть недостаточно для тех геймеров, которые играют в игры AAA, занимающие 50 ГБ или более места. Поэтому, возможно, стоит приобрести внешний жесткий диск, чтобы дополнить его.

Аккумулятор, к сожалению, не впечатляет, поскольку во время игры ноутбук придется подключить к сети, хотя это характерно для большинства бюджетных игровых ноутбуков.

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В целом, G16 — это исследование компромиссов. Ноутбук с отличным экраном и небольшим обновлением графического процессора остается отличным бюджетным игровым устройством по цене 1140 долларов от Dell со скидкой в 200 долларов.