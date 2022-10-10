Предполагается, что следующий iPhone SE может иметь дизайн iPhone XR.

Новый iPhone SE может быть выпущен в 2024 году, поскольку Apple планирует двухлетний цикл обновления для iPhone SE.

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В 2024 году iPhone XR исполнится шесть лет.

Следующий iPhone SE может, наконец, отказаться от традиционного дизайна iPhone SE, скопированного с iPhone 8 пятилетней давности.

Обновленный дизайн iPhone SE не будет представлен на мероприятии Apple «Far Out» 7 сентября. Apple выпустила новейший iPhone SE 3 через два года после дебюта его предшественника, то есть iPhone SE 2 был выпущен в 2020 году. Производитель пообещал придерживаться двухлетнего цикла обновления для iPhone. Поэтому следующий iPhone SE может выйти в 2024 году, как сообщалось ранее.

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Если это так, то к 2024 году iPhone XR будет шестилетней давности. Нынешний iPhone SE 2022 года, основанный на iPhone 8, имеет дисплей с толстой верхней и нижней рамками и кнопку «Домой» Touch ID. Хотя корпус iPhone XR избавится от них, он все равно не будет похож на iPhone текущего поколения, учитывая, что последняя серия iPhone 14 прощается с выемкой.