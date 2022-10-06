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Лимонова Оксана За пост начислено вознаграждение
Самый быстрый твердотельный накопитель PRO-G40 от SanDisk можно купить за 300 долларов
SanDisk анонсировала твердотельный накопитель Pro-G40, сверхбыстрое внешнее запоминающее устройство, которое можно подключать к компьютерам с помощью USB-C или Thunderbolt 3 через единственный порт.
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Новый Pro-G40 от Sandisk компании Western Digital имеет двухрежимную совместимость с интерфейсами Thunderbolt и USB 3.2 Gen 2, что позволяет подключаться к любому устройству с USB-C, поддерживающему любой формат, через один порт.

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Кроме того, SanDisk заявляет, что это самое надежное предложение, которое она когда-либо производила, с рейтингом защиты от атмосферных воздействий IP68, что означает, что оно способно противостоять пыли, грязи и песку, а также может выдержать погружение в воду на глубину 1,5 метра до 30 минут.

Компания также добавляет, что он способен выдержать до 4000 фунтов сдавливающего давления и может выдержать падение с высоты до трех метров на бетонный пол с ковровым покрытием.

SanDisk заявляет, что накопитель может развивать скорость чтения до 2700 МБ/с и скорость записи до 1900 МБ/с при подключении к устройству Thunderbolt 3, что достаточно для перемещения 50 ГБ за 30 секунд или меньше. Thunderbolt 3 использует интерфейс 40 Гбит/с, поэтому интерфейс стандарта USB 3.2 Gen 2 со скоростью 10 Гбит/с означает, что фотографы должны рассчитывать примерно на четверть этой скорости на устройствах без Thunderbolt.

Pro-G40 также использует питание от шины, поэтому для работы ему не требуется отдельный источник питания. SanDisk говорит, что использовала прохладный алюминиевый сердечник, чтобы отводить тепло от накопителя и поддерживать эту скорость в течение долгого времени.

Новый твердотельный накопитель SanDisk совместим как с macOS версии 10.13 и выше, так и с Windows 10.

Компания SanDisk предоставила PetaPixel образец нового твердотельного накопителя Pro-G40 для проверки заявленной скорости, и мы рады сообщить, что в ходе реальных испытаний он выглядит весьма впечатляюще.

Судя по показаниям, твердотельным накопителем в основе Pro-G40 является WD Black SN750 NVMe, который в целом хорошо зарекомендовал себя. Хотя он не достигает скорости чтения и записи SN750 при прямом подключении к хост-компьютеру.

Впервые протестированный на Apple Mac Studio с помощью Blackmagic Disk Speed Test новый Pro-G40 показал среднюю пиковую скорость записи чуть более 2582 МБ/с при очень впечатляющей средней пиковой скорости чтения 2756 МБ/с. Вполне нормально, что фактическая скорость чтения и записи оказывается ниже обещанной скорости коробки, поскольку лабораторные испытания, откуда берутся эти обещанные скорости, не свидетельствуют о реальном использовании. Удивительно, но приятно видеть, что пиковые скорости чтения больше, чем обещает SanDisk.

Дважды проверив работу, SanDisk был запущен на ПК для проверки устойчивой производительности с помощью HD Tune, одного из нескольких стандартных тестов для тестирования скорости SSD и HDD. Здесь результаты были немного более умеренными, но все же очень впечатляющими: средняя скорость передачи данных диска составляла 1975 МБ/с (среднее значение производительности чтения и записи) в течение длительного периода, достигая пика около 2049 МБ/с и никогда не опускаясь ниже 875 МБ/с. 

В целом, Pro-G40 соответствует обещаниям SanDisk как чрезвычайно быстрый SSD.

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SSD Pro-G40 доступен с сегодняшнего дня по цене 300 долларов за 1 ТБ и 450 долларов за 2 ТБ. На него распространяется пятилетняя ограниченная гарантия Western Digital.

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#sandisk #твердотельный накопитель #твердотельный накопитель pro-g40
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