Серия iPhone 17 уже была в обсуждении до запуска серии iPhone 16. Ранее ожидалось, что серия iPhone 17 будет оснащена 2-нм чипсетом, изготовленным TSMC. Это, конечно же, могло бы стать отличной новостью для серии iPhone 17, но как сообщается, это невозможно из-за технологических ограничений.

2-нм чипы не будут готовы к массовому производству до конца 2025 года.

Новость поступила от информатора Weibo «Эксперт по мобильным чипам», который утверждает, что 2-нм чипы не будут готовы к массовому производству до конца 2025 года. Информатор также упомянул, что 2-нм чипы не будут доступны до серии iPhone 18. Это означает, что серия iPhone 17 продолжит использовать 3-нм техпроцесс TSMC.

TSMC планирует начать массовое производство 2-нанометровых чипов в следующем году, но многочисленные тайваньские СМИ сообщили, что компания ускоряет процесс, чтобы обеспечить стабильный выпуск для массового производства. Не говоря уже о том, что Apple является крупным клиентом контрактного производителя. Компания занимает значительные производственные мощности новейших технологических узлов TSMC для Apple Silicon и чипов для смартфонов. Например, в 2023 году Apple получила все 3-нанометровые чипы TSMC для производства iPhone, iPad и Mac.

Ожидается, что 2-нм техпроцесс TSMC обеспечит увеличение скорости на 10–15% при том же энергопотреблении или снижение энергопотребления на 25–30% при той же скорости по сравнению с чипами, изготовленными по 3-нм техпроцессу компании.

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Текущий чип A17 Pro (который используется в моделях iPhone 15 Pro) производится по 3-нм техпроцессу первого поколения компании. Напротив, более новый чип M4 (который используется в iPad Pro 2024 года ) производится по 3-нм техпроцессу второго поколения.

Говоря о серии iPhone 16, код в iOS 18 подтвердил, что все четыре модели будут использовать чип следующего поколения A18 на основе 3-нанометрового процесса второго поколения. Это отход от последних нескольких поколений, когда Apple использовала чип последнего поколения в не-Pro моделях преемника.