Сегодня Instagram* анонсировал новую функцию, которая позволяет пользователям добавлять несколько музыкальных треков в свои Reels.

Instagram* сегодня объявил, что пользователи могут добавлять несколько аудиодорожек в свои Reels. В недавнем посте социальная медиа-платформа объявляла, что пользователи теперь могут вставлять до 20 дорожек в одну Reel и выравнивать элементы, такие как текст, клипы и наклейки, по своим предпочтениям.

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Социальная сеть, принадлежащая Meta*, также заявила, что общая объединенная звуковая дорожка будет приписана создателю и позволит фанатам повторно использовать уникальный микс. Новая функция устраняет необходимость использования сторонних инструментов для микширования нескольких аудиодорожек в одну катушку и загрузки их на платформу.

Как добавить несколько аудиодорожек в Instagram Reel

Откройте Instagram* на своем телефоне и перейдите в раздел Reels. Запишите видеоролик с помощью камеры или используйте существующее видео, которым вы хотите поделиться, нажмите кнопку «Далее» в правом нижнем углу. После этого нажмите кнопку «Редактировать видео» и «Добавить аудио» на нижней панели. Выберите трек, который вы хотите добавить, и добавьте его в ту часть Reel, где вы хотите, чтобы он воспроизводился. Снова нажмите кнопку «Добавить аудио», чтобы добавить больше аудиодорожек в ролик. Помните, что эти дорожки могут перекрываться, и вы можете настроить их, нажав на название дорожки. Закончив редактирование ролика, нажмите на кнопку со стрелкой вверху справа, чтобы поделиться им на платформе.

Теперь, когда Instagram* позволяет пользователям добавлять несколько треков, создатели могут быть более креативными со своими Reels. За последние несколько месяцев Instagram* добавил несколько новых функций в Reels и Stories, а генеральный директор компании Адам Моссери недавно заявил, что они не фокусируются на длинном контенте и вместо этого работаюм над улучшением коротких видеороликов.

*Заблокирован на территории РФ и принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской организацией.