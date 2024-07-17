Она помогает пользователям восстанавливать утерянные или поврежденные фотографии и видео.

Сегодня Apple выпустила первые публичные бета-версии iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia и т. д. У вас появится новая функция Recovered в приложении Photos, когда вы обновите свой iPhone, iPad и Mac до последней версии программного обеспечения. Новая функция поможет вам вернуть те фотографии и видео, которые были утеряны или повреждены.

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Происходит так, что иногда определенные фотографии и видео могут быть утеряны из-за проблем с повреждением базы данных, снимков, сделанных с помощью приложения камеры, которое не было правильно сохранено в библиотеке Photos, или сторонних приложений, которые имеют доступ к управлению вашей библиотекой фотографий. В любом случае вы теряете часть памяти, и до сих пор не было простого способа вернуть их обратно.

С последним программным обеспечением, доступным для общественности, в разделе «Утилиты» приложения «Фотографии» теперь есть альбом «Восстановленные». Он появляется, если на вашем устройстве есть фотографии или видео, которых нет в вашей основной библиотеке «Фотографии», возможно, потому что они были удалены. Вы можете открыть этот альбом, чтобы решить, следует ли удалить или восстановить эти элементы.

На сегодняшний день iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia и другие версии доступны в виде бета-версий для разработчиков и публичных бета-версий. Ожидается, что эти обновления дебютируют этой осенью, примерно в то время, когда Apple представит серию iPhone 16.