Xiaomi запустила новую краудфандинговую кампанию для беспроводной мыши, разработанной для комфорта и производительности.

Xiaomi запустила новую краудфандинговую кампанию для беспроводной мыши, разработанной для комфорта и производительности. Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition доступна на Youpin, краудфандинговой платформе Xiaomi, по стартовой цене всего 45 юаней (примерно 6,20 долл. США).

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Мышь может похвастаться эргономичным дизайном с компоновкой «подходящая форма руки + широкие кнопки большого размера». «Тонкая матовая поверхность» и расширенные кнопки переключения TTC Light Touch разработаны для обеспечения удобного захвата и снижения усталости при длительном использовании.

Мышь имеет асимметричный дизайн, который, по словам Xiaomi, «надежно поддерживает большой палец, обеспечивает комплексную поддержку ладони и снимает усталость от долговременного хвата». Такой выбор дизайна подходит пользователям, которые испытывают дискомфорт при использовании симметричных мышей.

С точки зрения технических характеристик, мышь проста в использовании. Она использует датчик 1200 DPI, что достаточно для повседневных задач и базовой офисной работы. Размеры мыши составляют 111,1x74,5x40,6 мм, а вес около 60 граммов, что делает ее легкой и портативной.

Для подключения мышь использует беспроводное соединение 2,4 ГГц, обеспечивающее стабильное и надежное соединение для плавной передачи данных.

Она также оснащена кнопками-переключателями TTC Light Touch. Эти кнопки разработаны так, чтобы быть чувствительными и требовать минимального давления для срабатывания, что снижает усталость от щелчков и шум. Это желанная функция для тех, кто работает в тихих условиях или не любит щелчок традиционных мышей.

Xiaomi Wireless Mouse Comfort Edition поставляется в двух цветовых вариантах: Pure White Gray и Deep Space Black. Белый вариант вызывает ощущение чистой и современной эстетики, в то время как черный вариант обеспечивает более традиционный и профессиональный вид.

Для дополнительного удобства мышь оснащена прорезиненным колесом для плавной и точной прокрутки. Кроме того, встроенный приемник обеспечивает портативность и снижает риск потери приемника. Дно мыши оснащено тефлоновыми накладками на ножках, которые обеспечивают низкое трение и повышенную прочность.