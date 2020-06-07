Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

У каждого свои предпочтения в плане восприятия звука. Но, уверен, большинство здешних посетителей, читателей и писателей хоть иногда, да слушают музыку, смотрят фильмы и сериалы, а также играют в компьютерные игры. Совсем недавно пандемия предоставила нам для этого гораздо больше свободного времени. А кто-то и до сих пор почти постоянно дома. Если вам при этом повезло, и вы не потеряли работу, или, напротив, не повезло, и ваша учеба продолжилась в дистанционном формате, то вам еще и регулярно приходится участвовать в видео-конференциях.

анонсы и реклама Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Новейший 10400F в Ситилинке Новейший 10700K в Регарде <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке Новейший 10600K в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Конечно, для всего перечисленного хватит простеньких наушников и микрофона. В одном их соединяют гарнитуры, которые также бывают очень недорогими. Специально для геймеров все производители геймерских девайсов выпускают целые линейки игровых гарнитур. Там разброс цен уже огромен, от пары тысяч или даже тысячи рублей за гарнитуру начального уровня до навороченных устройств за десятки тысяч.

реклама

У меня за последние годы была парочка. Первая средне-бюджетная, вторая уже достаточно дорогая. И у обеих были две одинаковые проблемы: низкое удобство ношения и просто никакой звук при прослушивании музыки. Когда в последней накрылся какой-то контакт, и стало отваливаться одно ухо, настало время выбирать новую. Здесь я решил не повторять своих ошибок и пошел искать, где можно послушать разные гарнитуры перед покупкой. Требования были простые: звук получше, дизайн не совсем вырвиглазный, желательно наличие возможности беспроводного подключения, ну и не совсем уж заоблачная цена.

реклама

Благо в крупном городе подходящий магазин найти не составляет проблемы. Переслушав в нем с десяток гарнитур от самых известных производителей игровых компонентов, и так и не найдя ничего приличного в плане качества звука для музыки, я уже почти отчаялся. Но, оказывается, на рынок игровых гарнитур начали выходить и производители аудиотехники. Так, под маркой JBL вышла целая серия игровых устройств Quantum. Гарнитур в ней также несколько, с разными цифровыми индексами. Флагманской модели в магазине не было, старшей из присутствующих оказалась JBL Quantum 800. На фоне остального ширпотреба она настолько впечатлила меня звуком, что я не только не раздумывая поспешил ее приобрести за примерно 15 000р., но еще и вспомнил, что у меня же есть блог, и можно поделиться впечатлениями.

В процессе выяснилось, что это настоящий мультимедийный комбайн. И проводная, и беспроводная гарнитура в одном. Причем беспроводное подключение доступно, как с помощью комплектного ресивера, так и по Bluetooth. Поддерживаются многие современные кодеки и аудио-технологии. А также есть шумоподавление, RGB-подсветка, фирменная утилита для настройки объемного звука в играх... В общем универсальная гарнитура буквально для всего. Хоть в метро с телефона слушай, хоть в приставку играй, хоть с хорошего ресивера наслаждайся классическим роком.

реклама

Яркая очень качественная коробка радует глаз. На ней перечислены все регалии и основные особенности гарнитуры, изображена она сама во всей красе, сразу видно название устройства и т.д. и т.п.

реклама

Коробка не открывается, а буквально разворачивается. Внутри все максимально аккуратно упаковано, заклеено, притянуто мягкими стяжками; в общем, ничего не должно повредиться, пока не окажется в руках у покупателя.

Из меня тот еще фотограф, поэтому фото самой гарнитуры будут из интернета. Честно скажу, на них она выглядит более солидно, чем в жизни. Так, глянцевые поверхности – это не металл, а пластик. Черные пластиковые детали совершенно обычные, без какой-либо премиальной текстуры. Разве что кожа амбушюр действительно похожа на натуральную. Да и то, кто ее знает, сейчас материалы стали такие, что правду выявит лишь длительная эксплуатация. Хотя провод между наушниками в аккуратной тканевой оплетке выглядит надежным. В целом вживую все неплохо, но если бы я видел эти фотографии до того, как увидел гарнитуру вживую, то мог испытать определенное разочарование.

Гарнитура снабжена RGB-подсветкой, которую можно настроить при помощи штатного приложения. Внутри каждого из наушников присутствует крупная маркировка L и R, что удобно. Впрочем, при наличии микрофона тем, у кого хоть раз была гарнитура похожей конструкции, и так всегда понятно, где лево.

Наушники полноразмерные. У меня уши среднего размера, и они прекрасно поместились внутри амбушюр целиком. Акустический тип закрытый, так что при надетой на голову гарнитуре звук наружу вырывается слабо. Чтобы начать реально мешать окружающим, нужно сделать его действительно громким. На голове JBL Quantum 800 сидит удобно. Сразу видно, что производитель всю жизнь делал не мышки, материнские платы и блоки питания, а именно аудиотехнику. Удобно она и лежит на шее, будучи снятой с головы. Благодаря поворотной конструкции чашек, их можно развернуть амбушюрами к себе и не испытывать никакого дискомфорта от полноразмерной гарнитуры на шее.

Единственное, что меня смутило – это пластиковая основа оголовья. Прозрачный пластик здесь заменяет привычные по качественным наушникам с регулируемым оголовьем металлические пластины. Это выглядит не самым надежным решением, особенно для устройства, основной аудиторией которого считаются геймеры. Кроме того, регулировка очень уж легкая, а фиксация слабая. Выбранное положение легко сбивается. Впрочем, на это можно просто не обращать внимания, надевая гарнитуру сначала на уши, и потом сжимая на голове так, чтобы оголовье встало на место.

На самой гарнитуре присутствуют многочисленные органы управления. В основном они сосредоточены в задней части левой чашки, тогда как на правой лишь переключатель питания. Главное, что кнопка отключения микрофона присутствует.

В комплекте присутствует кабель для зарядки гарнитуры от USB. Также он пригодится для обновления ее прошивки. Разъем на самой гарнитуре USB Type-C, что очень удобно, когда все телефоны в доме оснащены таким же.

Для беспроводного подключения можно использовать Bluetooth. Поддерживается версия 5.0. А можно просто вставить в USB разъем ресивер с частотой 2.4 GHz. Ну, а если гарнитура разрядится, доступно и проводное подключение. Для него в комплекте также присутствует кабель с двумя 3.5мм четырехконтактными джеками с обеих сторон. На нем даже есть пульт с минимальными необходимыми органами управления: переключателем отключения микрофона и колесиком регулировки громкости.

Производителем заявляется до 14 часов автономной работы. У меня гарнитура прошла уже несколько циклов зарядки, и среднее реальное время работы, наверное, ближе к 10 часам. Встроенная батарея емкостью 1300 мАч заряжается примерно за два часа. Не продуман момент с одновременной зарядкой и работой, хотя бы в проводном режиме. Впрочем, ничего не мешает при активном использовании просто ставить гарнитуру на зарядку на ночь. Уж на день работы ее хватит почти всем.

Фирменное программное обеспечение JBL QuantumENGINE, доступное при подключении к ПК, достаточно функциональное, но не слишком удобное. Впрочем, пользоваться им необязательно. Хотя один раз поиграться интересно.

Мне, в первую очередь, был нужен качественный звук для прослушивания музыки и просмотра фильмов, а также универсальность: чтобы можно было и на телефон быстро переключить, и в видеоконференции использовать, и поиграть иногда. И это все JBL Quantum 800 мне обеспечила. В первую очередь, качество звука. Описывать его еще меньше смысла, чем приводить формальные характеристики наушников, поскольку восприятие звука сугубо индивидуально. Скажу лишь, что особенно меня впечатлила разборчивость инструментов, которая хорошо слышна в качественных записях. А также полноценный частотный диапазон, от достаточно глубокого упругого баса до естественно звенящих и не режущих ухо высоких частот. Из характеристик же упомяну 50-миллиметровые динамики, импеданс 32 Ом и чувствительность 95 дБ.

Посмотрим, сколько гарнитура прослужит. Все-таки на вид конструкция не выглядит верхом надежности. Но тут вся надежда на опыт производителя. Можно и из простенького пластика сделать надежную вещь, если обладать нужными компетенциями и опытом. Конечно, в каких-то есть простор для улучшения почти любой вещи. Но пока по соотношению универсальности, функционала и качества звука JBL Quantum 800 – это лучшая полноразмерная гарнитура, что мне встречалась. Еще и совсем не за безумные деньги.

В этой серии у производителя есть и компьютерные колонки JBL Quantum Duo. Они выполнены в том же стиле, также поддерживают RGB-подсветку. Подключение снова как по проводу, так и через Bluetooh. Т.е., как и гарнитуру, их можно подключить одновременно к ПК и телефону, по необходимости быстро переключая. При этом они даже в полтора раза дешевле, стоят около 10 000р. Что за неплохую двухполосную акустику с заявленным воспроизведением от 60 Гц до 20 кГц не так уж много даже для малоизвестного бренда, не говоря уже про JBL. Если вдруг они хорошо звучат, то создадут с гарнитурой отличный комплект. Надо будет обязательно при случае послушать в магазине.

А гарнитура JBL Quantum 800 уже заняла у меня почетное место на специальной стойке для наушников рядом с монитором. Тщательно выбирайте любую технику перед покупкой, особенно такую индивидуальную, как аудио-устройства, и тогда они будут вас по-настоящему радовать.