Блокчейн простыми словами это способ структурообразования данных. Еще более простым языком - это файл, задача которого следить и отслеживать записи бухгалтерского учета.

Блоки этого файла можно сравнить с книгой, которая не имеет завершения. Листы которой, постоянно пополняются новой, свежей, а главное неиссякаемой и безлимитной информацией. Между собой они образуют цепочку из временных меток, каждая из которых несет в себе определенную справку или описание.

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В блокчейне используют метод обеспечения сохранности и невозможности прочтения информации иным лицам - криптографию для отслеживания любых изменений данных в блоках. Это свойство необходимо для надежной структуризации информации, содержащейся в блокчейнах, для сохранности важных записей.

Файл каждого биткоина содержит в себе информацию о транзакциях или другим словом - переводах. Каждый блок несет ту или информацию и в нем можно посмотреть, какое количество данной криптовалюты передается с определенного адреса на другой. Можно даже проверить и точно узнать, кому и сколько принадлежит в определенный момент времени биткоинов, поскольку его блокчейн использовался с момента создания этой цифровой валюты.

Как только блок попадает в цепочку, криптовалюта перемещается с одного адреса на другой и состояние блокчейна тут же обновляется. Транзакция осуществляется только после включения цепочки в блок.

Из этого следует, что любой человек может проверить, совершал ли кто-нибудь перевод средств на его адрес или нет. Достаточно лишь проверить состояние блокчейна на данный момент в реальном времени. Но для того, чтобы совершить такую операцию, блокчейн должен иметь общий доступ. Нужно иметь одноранговые сети или иными словами узлы, которые взаимодействуют между собой без центрального связующего элемента.



