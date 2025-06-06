Чем старше мы становимся, тем больше вещей мы хотим изменить в своем прошлом. Геймеры не исключение. В этом блоге я хотел бы рассказать о всех вещах, которые стоит сделать любому геймеру до 30 лет, чтобы жалеть потом было не о чем. И не только геймеру. Любому анимешнику или гику этот блог тоже будет полезен

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Разобраться в сборке ПК и базовых принципах работы его комплектующих



Сборка ПК это не только способ сэкономить деньги, это еще и путь к множеству уникальных возможностей. Осознавая, какой именно ПК вам нужен, вы можете создать лучшую сборку, которая будет закрывать все ваши потребности. Однако, даже сегодня многие геймеры понятия не имеют, как собирать компьютер. Они не знают из каких компонентов он состоит, кто их производит и как выбирать их для сборки.

Между тем, в интернете полно инструкций, руководств и гайдов. И понять, как собрать ПК сегодня, может даже школьник. На это не уйдет много времени. Зато в будущем вы сможете собирать ПК не только для себя, но и для окружающих. Например, соседей-пенсионеров, чтобы им было на чем смотреть фильмы и общаться с родственниками.

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И хотя я понимаю, что сегодня смартфоны и планшеты активно вытесняют ПК, на мой взгляд, у ПК все ещё нет нормальной альтернативы. И человек, что освоил его сборку, сможет открыть путь к моддингу, разгону, тестированию различного железа и даже работе в сервисе. Да и контент сможет создавать на мощной машине, а не сомнительной сборке со слабым блоком питания и дешевой материнской платой.

Победить в себе токсичность



Токсичность это вещь, которая вредит любому фэндому. Неважно, играете вы в онлайн-игру, обсуждает комиксы в чате или аниме на форуме. Токсичность будет отпугивать людей и мешать четко излагать свои мысли. Игры, в которых токсичности нет, обычно стабильны по онлайну. Сообщества, откуда ушли все токсики, обычно активно развивается, потому что люди не бояться делиться своим мнением и творчеством.

Токсичность опасна еще и тем, что часто становится способом отрицать свои ошибки. В результате чего человек не может расти, его навыки геймера деградируют, он не может делать по-настоящему интересный контент.

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Наконец, в некоторых играх и сообществах даже единичные случаи токсического поведения могут привести к перманентному бану. Нужно ли вам это? Думаю нет. Чем быстрее вы победите в себе токсичность, тем больше просторов для себя откроете.

Перестать ругать чужие вкусы



Огромная проблема современного интернета заключается в том, что люди не видят разницы между контентом и человеком, который его потребляет. Отсюда и появляется обсуждение, осуждение и открытый хейт чужих вкусовых пристрастий в играх, фильмах, музыке, аниме и прочем контенте. И это ужасно.

Вкус не бывает плохим. Он появляется от независящих от человека факторов. И можно сколько угодно ездить на кинофестивали и читать высокую литературу, играть в умные инди-игры и слушать подкасты по философии, но вкус это не изменит. И человека все равно будет тянуть смотреть молодежные комедии и играть в Counter-Strike. Потому что таков его вкус. Он может поменяться, но на это уйдет время.

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Если вам не нравится популярное аниме, какая-то игра, пацанский рэпчик и попса про любовь — обсуждайте именно их, а не вкусы людей, которые эти вещи любят. Так вы поможете другим людям понять проблемы этого контента и не испортите никому настроение.

Уделять семье и близким не меньше времени, чем своим увлечениям

Одна из главных проблем многих геймеров и просто увлеченных чем-то людей — отрешенность от семьи и близких. Бывает так, что человек открывает для себя игру и уходит в нее с головой. И после этого в пол-уха слушает, что ему говорят домашние, не способен поддержать их, продлить разговор, понять их чувства. Бывает, что геймеры неохотно уделяют время своим детям и не видят, как они растут. И это ужасно. Теряется самое ценное время, которое уже нельзя вернуть.

Именно поэтому семья, близкие и друзья должны занимать в вашей жизни первое место и уделять им нужно не меньше времени, чем вашим увлечениям. Потому что потом может быть очень обидно и даже больно от упущенного времени.

Не теряйте темы для разговора с друзьями

Мой лучший друг музыкант. И часто мы часами обсуждали с ним музыку и литературу. После того как я стал геймером, я стал замечать, что мне очень тяжело поддерживать с ним разговор. Пока он обсуждает новые альбомы, концерты, популярные фильмы и сериалы, все что могу рассказать я — о новых обновлениях сетевых игр и атмосфере уровней найденных недавно инди-игр. Разговор явно не клеился.

Поэтому лучшее, что вы можете сделать для друзей, что далеки от ваших увлечений, это найти нейтральные темы. Или следить за тем, что им интересно. Хотя бы немного. Печально это говорить, но никто не любит слушать рассказы об играх и аниме, если далек от этого. Это касается и гиковских тем, типа Linux, программирования, Apple, Windows и т.д..

Научиться излагать мысли простым и понятным языком Берите пример с выдающихся ораторов и докладчиков

Очень ценный навык, который пригодиться в жизни, творчестве, играх и работе. Если вы часто общаетесь в играх, спорите в интернете и в целом, создаете какой-то контент, попробуйте оценить свою речь. Хорошо ли вас понимают оппоненты, насколько хорошо вы доносите свои мысли? Если с этим есть проблемы, стоит поработать над речью. Почитать книги об этом, статьи, разобраться, что именно мешает вам четко и ясно излагать суть.

Чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Манера говорить это своего рода привычка и поменять её после 30 крайне сложно.

Выучить английский и японский язык CRPG Book Project создали крутую бесплатную энциклопедию RPG. Но перевода у нее нет

Если вы серьезно будете чем-то увлекаться, рано или поздно вы ощутите дефицит информации. Многие вещи, которые вам захочется почитать или посмотреть, будут только на английском языке. И ждать переводов можно будет очень долго. А некоторые игры уже сегодня не имеют перевода на русский язык.

Часть важной и интересной информации об играх, музыке, кино и аниме доступна только на японском языке. Ведь именно в Японии вышли многие знаковые консоли, игры, аниме и книги. Про безумное число игр, в которых есть лишь японский язык, даже говорить нет смысла.

Именно поэтому стоит начать учить языки и не ждать милости переводчиков или резкого скачка развития нейросетей. Хорошее понимание языка обычно достигается за несколько лет и окупается возможностью смотреть фильмы, сериалы и мультфильмы без перевода. Игры начинают играть новыми красками с оригинальной озвучкой. Книги можно читать без переводчика и даже в бумажной версии. Наконец, вы получаете доступ к англоязычным форумам и блогам, где можно найти море информации на интересующие вас темы.

Научиться проигрывать и признавать свою неправоту

Довольно часто в онлайновых и кооперативных играх можно встретить игроков, что исходят ненавистью к окружающим просто из-за того, что команда проиграла. Для таких игроков проигрыш становится личной проблемой, игрок не может его признать, осознать и принять. Он ищет в этом виновных и полон злобы. Подобное отношение к играм в итоге приводит к тому, что человек не может расти над собой, у него не вырабатывается умение адаптироваться в сложных ситуациях, он боится осознать, что он просто один игрок из миллионов других. И проигрывать нормально. И вместо принятия этого факта и работы над собой, он продолжает излучать токсичность. Ничего хорошего из этого не выходит.

Другой пример более распространен в интернете. Когда два человека о чем-то спорят, один оказывается неправ или говорит какую-то глупость. Но признать свое поражение не готов и продолжает бессмысленный спор, пытаясь запутать оппонента и выйти победителем. Для гик-культуры подобные случаи крайне вредны. Поскольку такие споры читает большое число людей и вместо получения ценной информации в итоге спора, узнают много сомнительных вещей и не делают никаких выводов. А сам человек может стать заложником озвученных тезисов, отказаться от которых будет сложно.

Умение проигрывать это жизненно важное умение для любого человека, которое укрепляет силу духа и позволяет становиться лучше.



Изучить историю видеоигр Многие книги об истории игр изданы на русском языке. Но большая часть перевода не имеет

Печально, но многие геймеры очень плохо знают историю видеоигр. И хотя на эту тему вышло множество фильмов и книг, для большинства геймеров история видеоигр является темным лесом. Они плохо знают, как появились видеоигры, какие игры стали первыми хитами, как игры продавались и что именно послужило причиной их развития.

Для гиков и анимешников рекомендация та же — изучите историю любимых жанров или студий.

Только пожалуйста, делайте это через оригинальные источники — книги, статьи и фильмы, а не ролики на Youtube. Они довольно часто не содержат важной информации или неверно её интерпретируют.

Начать следить за зубами и внешним видом Как бы сильно игра не увлекла, не стоит забывать о чистке зубов

Две главных проблемы многих геймеров после 30 — ужасное состояние зубов и лишний вес. Связано это с тем, что образ жизни современного геймера далек от идеала. Активное потребление газированных напитков, ночные перекусы, игнорирование чистки зубов, отсутствие зубной нити и редкая смена зубной щетки еще никому не помогли сохранить свои зубы в хорошем состоянии. Любовь к газировке и фаст-фуду также сказывается на весе геймера.

Некоторые люди все таки пытаются ухаживать за зубами, но делают это неправильно. К примеру, после газировки тут же идут чистить зубы. Так делать нельзя.

Если вы геймер, любите что-нибудь попить и поесть во время игры, начинайте делать зарядку и узнайте, как правильно ухаживать за зубами. Полощите рот после напитков обычной водой и держите на столе зубную нить. Это поможет вам сэкономить кучу денег в будущем.

Попробовать себя в программировании и рисовании



Программирование и рисование — два крайне полезных и востребованных навыка. Они оба крайне сложны в освоении, требует массы времени для обучения и имеют практически неограниченный потолок для повышения навыков. Человек, что освоит программирование или рисование на хорошем уровне может не просто на этом зарабатывать, он может кардинально изменить свою жизнь.

Но даже если вас все устраивает, эти навыки могут помочь вам в вашей геймерской или гиковской деятельности. Вы сможете сами создавать моды, игры, программы и приложения. А также сайты. Если вы блогер, вы сами сможете рисовать аватарки, баннеры и превью своего канала или блога. Наконец, освоение обоих навыков поможет вам в одиночку делать игры.

Не бойтесь нейросетей — они никогда не заменят острым ум и талант.

Попробовать косплей Автор фотографии — DigiArt

Многие люди ошибочно считают, что косплей это что-то связанное исключительно с аниме и играми. Это не так. Косплей это любая костюмированная игра. И если вы хотите одеться, как Пушкин и читать стихи, это тоже косплей. Косплей сегодня безумно популярен и многие люди пытаются его делать, даже не имея никаких навыков в создании костюмов и образов. Но также он по прежнему порицается консервативно настроенными людьми.

Поэтому многие люди боятся делать косплей, опасаясь осуждения со стороны друзей, близких и коллег. Между тем, чем старше вы будете становиться, тем сложнее вам будет сделать косплей. Не только из-за вашего возраста, но и из-за внешности. Она может со временем измениться настолько сильно, что вы не будете похожи на героев своих любимых игр и произведений.

Могу рассказать свою историю. Я начал косплеить в 24 года. У меня было худое лицо и очень стройное тело, за счет чего я мог без труда косплеить героев аниме и многих игр. Впервые я случайно сделал косплей просто создавая баннер для форума, на котором был модератором. Это был косплей на героя игры lone Survivor. Я нашел похожую одежду и фонарик, получилось очень круто. Фотки я выложил на сайт для художников и получил массу лайков. Тогда мало кто знал слово “косплей” и это не было особо популярным. Тем не менее, народу подобный контент нравился. Дальше был косплей на DJ Skully из Killing Floor, Кайто Ясио из “Записки о робототехнике”, Скаута из Team Fortress 2 и музыканта Dr. Steel.

Это были простые косплей, но мне они нравились. В интернете они получали много лайков, но по глупости я показал их своим друзьям из реальной жизни. И получил кучу хейта. Они сказали что-то вроде “ты как ребенок, повзрослей, нормальные люди такой фигней не занимаются”. Тогда я был сильно зависим от чужого мнения и поверил им. Подумал, что реально занимаюсь фигней и бросил это дело. Даже фото удалил. У меня в планах остался косплей Zero из Borderlands 2, шлем которого я долго пытался спаять из темных пластиковых бутылок. Внешне он выглядел убедительно, но дышать в нем было очень тяжело и я год ломал голову, как организовать в нем нормальную вентиляцию.

Через пару лет я уже не смог заниматься косплеем, так как внешне сильно изменился. Для девушек это не актуально, но вот парни могут во многие образы с возрастом просто не попасть.

Я очень жалею, что поверил тогда друзьям. Время было упущено, а сейчас просто нет образов, которые бы мне подошли и были при этом мне интересны. Не повторяйте моих ошибок. Если вы хотите косплеить — косплейте.

Разобраться, как устроена ваша любимая индустрия Издания для разработчиков — ценный источник информации

Многие геймеры любят размышлять о том, какие проблемы терзают игровую индустрию. И читая такие размышления, можно поймать себя на мысли, что геймеры в большей части не понимают, как устроена индустрия и рисуют у себя в голове самый логичный образ. Между тем, погрузиться в настоящую индустрию можно не выходя из дома, просто читая бизнес-издания из этой области и ресурсы для разработчиков. Обычно из них можно получить столько информации об индустрии, что ни один игровой сайт не даст вам за всю вашу жизнь. Также полезны доклады с конференций для разработчиков.

Тоже самое касается и других увлечений. Всегда есть ресурсы, которые открывают завесу тайны, погружают в дела индустрии и показывают что-то уникальное. Если же таких ресурсов нет, остаётся лишь читать отчеты, документацию и интервью сотрудников.

Много информации по анимации можно найти в блогах художников и специальных книгах, по типу “Словарь-справочник современных анимационных терминов”.

Тем, кто хочет понять, как устроена и работает индустрии развлечений всегда будет что почитать, послушать и посмотреть.

Перестать быть “слабым гиком” "Слабый гик" похож на главного героя аниме Solo Leveling в начале, настоящий гик — в конце“Слабые гики” это термин, который ввел актер Паттон Освальд, когда описывал проблему того, что из-за развития интернета многие люди живут иллюзиями понимания многих тем. “Слабый гик” рождается тогда, когда прочитав большую статью или посмотрев длинный ролик на Youtube, человек начинает считать, что разбирается в какой-то теме. На деле же он вряд ли сможет спорить с человеком, который реально с темой знаком и самостоятельно изучил многие её аспекты.

Если есть какая-то тема, которая вам интересна, лучшее, что вы можете сделать — начать в неё погружаться. Читать по ней книги, исследования, интервью, смотреть документальные фильмы, изучать оригинальные произведения. Только так из “слабого гика” можно превратиться в гика настоящего.

У “слабых гиков” обычно крайне низкие требования к качеству контента, в то время как гики настоящие требовательны к содержанию статей и роликов. Именно поэтому у настоящих гиков обычно есть свои, не особо популярные каналы, ресурсы и форумы, где они общаются, делятся информацией и публикуют свои материалы.

Если вы правда чем-то увлечены, вам нужно стараться разбираться в теме настолько, чтобы вы могли самостоятельно написать по ней статью или подготовить лекцию. Тогда вы не только будете постоянно находить что-то новое и интересное, но поможете множеству людей открыть эту тему для себя, в том числе с неожиданных сторон.

К примеру, многие фанаты старых игр под MS-DOS находили весьма интересные, но малоизвестные игры, просто изучая каталоги игровых компаний прошлого. А фанаты фантастики выявляли целые поджанры во всем хорошо знакомых жанрах. Подробности лора некоторых игр были раскрыты благодаря изучению старых журналов. Наконец, применяя нейросети и самописные программы, гики находили неизвестных авторов нашумевших песен прошлого.

“Слабым гикам” до подобных вещей не было никакого дела. Они считали, что все давно известно и найдено, все жанры давно определены и вообще, люди просто занимаются ерундой, считая себя умнее других. Хорошим примером того, как “слабые гики” показывали свою природу, является поиск знаменитой “Самой загадочной песни интернета”, поиски которой длились более 17 лет. Пока люди увлеченно переворачивали горы самой разной музыки 80-х и находили кучу крутых групп, “слабые гики” говорили что “нужно просто посмотреть старые записи Depeche Mode, а не заниматься всякой ерундой”.

Нет ничего плохого в том, чтобы быть “слабым гиком” в какой-то области. Плохо, если вы остаетесь им в тех областях, которые вам действительно интересны. Так вы не сможете способствовать распространению и популяризации качественного контента, не станете важной частью сообщества и останетесь пассивным потребителем. И рано или поздно тема вам просто надоест.

Найти хорошую работу и пассивный доход

Наконец, стоит помнить, что игры, железо и гиковские штуки стоят денег. А значит, стоит найти стабильную работу и пассивный доход, чтобы всегда иметь возможность купить дорогую игру или новую консоль. Вариантов для этого множество — кто-то становится большим специалистом в своей области, кто-то открывает свой бизнес, а кто-то идет на переобучение, чтобы получить более перспективную работу.

Пассивный доход можно получить ещё проще — снимать видео про вязание крючком, поднять ферму игровых аккаунтов, вести блог или продавать свои фото на стоках. Вариантов много.

Как бы сильно не увлекались вы играми и прочими вещами, помните, что вопрос финансовой независимости нужно решать в первую очередь. И чем старше вы станете, тем сложнее будет его решить. Главное, не видитесь на "легкие деньги" и прочие лохотроны.

Мне хотелось бы услышать ваше мнение по этому блогу поводу. Успели ли вы до 30 сделать то, что хотели? Жалеете о чем-то? Расскажите об этом в комментариях.