Мир милитари-шутеров невероятно жесток. Из десятков франшиз до наших дней дожили единицы. Но и они проиграли сражение с геройскими шутерами и королевскими битвами. Но даже это не самое страшное. Намного страшнее осознавать, что хорошие игры часто не принимаются игроками, получают нелепые претензии, не могут набрать онлайн или имеют плохую репутацию из-за неудачного запуска. Я решил собрать самые недооцененные милитари-шутеры в одном топе и расположить их от наименее интересных к самым интересным.

реклама





Во многие из этих игр поиграть крайне сложно, другие вполне себе живы и даже имеют стабильный онлайн.

10.Battalion: Legacy



В 2019 году в Steam вышел шутер Battalion 1944, который предлагал напряженные сражения отрядами пять на пять игроков в сеттинге второй мировой войны. Игру сравнивали с Day of Defeat и Call of Duty 2, пророчили ей большое будущее и хвалили большой выбор оружия. У игры был даже соревновательный режим. До этого игра успешно прошла кампанию на Kickstarter.

реклама





Игру решили издавать Square Enix. И вместо free-2-play модели, выбрали платное распространение. Итог был печален — высокая цена и низкий онлайн. Были у игры и свои проблемы - плохой дизайн, ужасная оптимизация, ввод скинов, которые испортили первоначальную кастомизацию и конфликт с фан-базой игры с Kickstarter. У игры было два пика высокого онлайна — 16 тысяч игроков и 9 тысяч. Но эти пики ничего не говорили о реальном ежедневном онлайне, который был ужасно низким.

В 2022 году игра все таки перешла на free-2-play и стала назваться Battalion: Legacy. Суть осталась та же — красивые карты, динамичные сражения, крутая реализация оружия Второй мировой. Онлайну это не особо помогло. Но те, кто хотел поиграть в игру, поиграли.

Увы, сейчас игра мертва. Игроков нет. Половина серверов сломана. Вторая половина работает, но из-за предсказуемости ботов поиграть будет сложно. Вы просто не успеете заложить бомбу, как раунд будет выигран. Подбегать к ботам близко не стоит — они тут же убьют вас ножом. Если у вас есть 8-10 друзей, то можно собраться и поиграть.

реклама





Есть вариант более простой. В разделе “Академия” есть матчи с ботами “2 на 2”. Там боты более живые и умелые. Но из-за маленького размера карт, которых всего четыре, режим быстро надоедает. Стоит ли качать ради него 20 гигов? Вряд ли.

Мне очень нравилось играть в эту игру, после того, как её сделали бесплатной. Я позвал друзей из кланов и команд, в которых состоял, они позвали своих друзей и мы набрали две команды. Было весело. Я снова ощутил радость умения играть со старым оружием, которое до этого чувствовал только в RO2 и Raid:WWII. Но увы, задержаться надолго не удалось.

Мне нравиться эта игра, но факт — она слабейшая из этого топа.

реклама





9.Day of Defeat: Source

На мой взгляд, Day of Defeat это самая недооцененная игра Valve. Если Day of Defeat имеет постоянную небольшую базу игроков, то Source такой базы не имеет и онлайн зависит от скидок на игру. Небольшое число серверов, на которых играют фанаты, крайне неприветливы к новичкам. А игра отпугивает игроков своей сложность.

Между тем, геймплей Day of Defeat: Source это что-то по-настоящему уникальное. Обычный захват флагов Valve превратили в захватывающий симулятор осады и штурма, в котором каждый класс играет огромную роль. Обычно игроки сидят в укрытии половину матча, но если кто-то решится на штурм, вся команда последует за ним и захватит точку. Решительность и хорошее владение оружием, а также правильно расположение классов на карте — ключевые факторы победы в Day of Defeat: Source.

На карте Avalanche много пространства, за счет чего хорошо себя чувствуют снайперы. Тем не менее основа Day of Defeat: Source — небольшие уютные карты с маленькими двориками, небольшими мостиками и атмосферой европейских городов середины XX века. Именно поэтому решающую роль играют классы, ориентированные на ближний бой и удержание противника. Всем, кто любит напряженные игры и медленный захват территории карты, небольшая камерная Day of Defeat: Source может понравиться. Играть в нее лучше всего в период распродаж и скидок. Из-за низкого онлайна многие игроки скачивают кастомных ботов и играют с ними.

8.Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier



Если забыть про совершенно клюквенный и бредовый сюжет этой игры, можно сказать, что Ghost Recon: Future Soldier была игрой невероятно хорошей и интересной. Были у него проблемы с балансом на некоторых уровнях, то в целом это был красивый и визуально продвинутый аттракцион, который уделывал многие части Call of Duty своим масштабом и постановкой.

Игра демонстрировала множество уникальных гаджетов и крутую технику будущего. Был даже забавный самоходный робот. Особенно круто выглядела миссия в пустыне, где мы ничего не видели во время песчаной бури и использовали новейший прибор ночного видения. И он делал нас настоящим терминатором, который видит врагов насквозь.

Кроме того, это одна из тех игр, где вид от третьего лица сделан по-настоящему круто и зрелищно. Да и мультиплеер был весьма интересным. Жаль, в итоге он был закрыт.

7.Arma Reforger



У Reforger был крайне неудачный старт. Проблемы технического характера, минимум контента, ужасная оптимизация, дохлые сервера и конечно же недовольные фанаты Arma 3, которые считали, что Bohemia Interactive продает свою игру второй раз.

С тех пор существует стереотип о том, что Reforger это Arma 3 для казуалов. И это почти правда, но в этом нет ничего плохого. По сути, Arma Reforger это казуальный милитари-симулятор, который берет лучшее от геймплея Arma 3, но при этом куда лучше оптимизирован, прост в управлении и не отличается большим числом контента. Его главное достоинство — простота освоения и постоянное создание интересных ситуаций, которыми когда-то отличились различные выживачи.

Я думаю, Arma Reforger была бы оценена лучше, не будь на рынке так много конкурентов. А так при наличии Squad, Operation: Harsh Doorstop, Hell Let Loose и Arma 3 довольно легко рассуждать о ненужности очередной “Армы”.

6.Call of Duty: Infinite Warfare



Довольно интересно, что Call of Duty: Infinite Warfare многими фанатами серии считается худшей частью серии. От нее отвернулись даже те, кто любил абсолютно все части серии. На мой взгляд, ключевой причиной такого отношения был ужасный мультиплеер, который ничего, кроме скуки не вызвал. Однако, сюжетная кампания была неплохой. Начиналась она с масштабного красивого праздника, от которого захватывало дух и продолжалась в глубоком космосе. Но и она из-за скучного визуального стиля часто выглядела, как игра из ассетов.

Но вот чем Infinite Warfare действительно выделялся, так это своим зомби-режимом. Он был очень стильным и интересным, вдохновленным культурой 80-х. Именно зомби-режим и сюжетная кампания делают эту игру интересной. Но даже ценовой баг в Steam не позволил игре стать более популярной и востребованной.

5.Call of Duty: Ghosts



Несмотря на то, что Infinite Warfare это одна из слабейших частей серии, многие блогеры до сих пор упоминают Ghost как худшую часть серии. Это полная ерунда. Ghost игра великолепная и по современным меркам просто прекрасная.

Начать стоит с того, что это было новым начинанием. Это не был Black Ops, это не был Modern Warfare. Это была новая серия игр Call of Duty, непохожая на другие. Она рассказывала историю специального отряда военных США — “Призраков”. И в этой игре не было традиционного для серии зомби-режима, вместо него был представлен уникальный режим Extinction, в котором 4 игрока сражались с чудовищами.

Если почитать обзоры на эту игру, то они по большей части хорошие, лишь некоторые издания ставили игре низкие оценки. Но вот игроки игру невзлюбили. И если честно, я не понимаю почему.

Прекрасно срежиссированный, киношный сюжет. Множество запоминающихся интересных моментов. Реалистичный и при этом необычный сеттинг. Мы не просто видим войну США с соседними странами, а наблюдаем катастрофические разрушения верхних слоев земной коры, из-за чего вся Америка будто падает в пропасть.

Геймплей разнообразен — постановочные стелс-миссии, атаки собакой, крутейшая снайперская миссия, подводное приключение, возможность покататься на разной технике. Уровень с затоплением города один из лучших за всю историю милитари-шутеров. Авианосец и небоскреб тоже крутые и очень запоминающиеся уровни. Самыми скучными и слабыми местами во всей игре были лишь миссия на нефтяной платформе, отвратительная миссия на вертолете и поездка на танках.

Я не понимаю, почему Джим Стерлинг назвал игру ленивой и поставил ей 5 из 10 баллов. На мой взгляд Ghost была на уровень выше многих Black Ops и MW. Постановка и визуал вытягивали игру. Мы будто заходили в картинную галерею, посвященную жанру романтизм и смотрели на картины с разрушенными домами, поваленными деревьями и гигантскими разломами земли. И при этом, еще и играли в крутой шутер.

История про “Призраков” подавалась очень умело, заставки были очень красивыми и стильными. Все портил только нелепый финал. Но факт — даже крайне слабый уровень в поезде был умело вписан в сюжет и работал идеально.

Мультиплеер был необычным. Некоторые карты были прямолинейными и скучными. Более скучного дизайна, чем в Free Fall я раньше не видел. Зато огромная Chasm была хаотичным лабиринтом, где побеждали сильнейшие. На ней были тяжело освоиться, но если у тебя получилось, ты рвал всех. Siege радовал своей атмосферой обреченности. Безумно атмосферная Tremor, которая пугала любого нового игрока тем, что на ней происходили землетрясения. Самые вкусные карты издатель засунул в DLC и к сожалению, поиграть на них было непростой задачей. Моя любимая карта Fog почти всегда пустовала. А если и набирался полный сервер, вскоре половина игроков отключалась. Как и с Mutiny, безумно красивой пиратской карты. Люди почему-то больше любили скучные Octane и Strikezone.

Даже сейчас мультиплеер живет, но увы, играют люди чаще всего на картах популярных, тот же Subzero встретить почти нереально.

Я безумно люблю Ghost и проходил её раз пять. И мне до сих пор кажется, что люди, которые говорят, что она плохая, просто в нее не играли или не заметили всей её красоты. Я правда не понимаю, что такого плохого в Ghost, чего нет в других частях серии. Ругать игру можно лишь за отвратительную оптимизацию на ПК (Миссия в космосе ужасно лагала даже на мощных видеокартах и у некоторых игроков лагает даже сейчас) и огромную цену игры и её DLC. В остальном — превосходная игра.

4.Homefront



Если в COD: Ghost была показана масштабная война США с соседями от лица военных и вся инфраструктура сил была цела, то в Homefront мы видим тотальную деградацию всей Америки. У нее больше нет армии, нет городов, нет пригородов. Все разрушено, захвачено, снесло с лица земли. Куда не пойди — везде ужас и смерть. Этот ужас вызывал у игроков дискомфорт и они искали любые причины попугать игру. В итоге, Homefront нарекли клоном Call of Duty и забыли. А зря.

Homefront многое взяла из Call of Duty, но свой почерк у авторов был. Они не прописывали персонажей, зато умело создавали атмосферу полной обреченности и поражения. Жуткие граффити, слепящие холодные фонари и ужасные места, увидеть которые было шоком даже в игре. Все это делало игру не комфортной, пугающей. Чем-то напоминающей Spec ops:The Line и Half Life 2.

И на контрасте с этим кошмаром мирный лагерь сопротивления выглядел подозрительно спокойным и уютным. Нарратив в Homefront был сильной вещью, история рассказывалась не столько кат-сценами, сколько самими уровнями. Правда, даже он давал сбой, когда в игре появлялись выживальщики. Я не понимаю, как они выжили. Реально.

Главной особенностью игры был колесный дрон “Голиаф”. Играть им было очень весело, не смотря на мрачную атмосферу игры. Я не помню, чтобы в других играх было что-то похожее. Он стал фишкой игры, из-за которой её хочется перепроходить. Что же касается мультиплеера, то он уникален. На средних картах была возможность использовать технику, дроны и вертолеты.

Аналогично CoD: Ghosts, сюжет Homefront часто ругали, называя его глупым. Но сюжеты не были глупыми. Их вдохновили книги в жанре политический триллер, которые рассматривали возможные сценарии краха США. Конфликт с соседними государствами и попадание под контроль другого государства из-за технической зависимости были одними из возможных вариантов.

3.Call of Duty: Vanguard



Ругать игры серии Call of Duty было модно все прошлое десятилетие. Даже если ругать их было не за что, их все равно ругали. Но после того, как Activision представили игрокам Warzone, мода на хейт Call of Duty внезапно прошла. Трудно сказать, что стало причиной такого изменения, но факт есть факт — Warzone перевернул мир игр-сервисов и отправил жанр королевской битвы на кладбище, поскольку стал лучшей королевской битвой.

Единственной игрой эпохи Warzone, которая все таки получила кучу критики, стала Vanguard. И я понимаю почему. Но об этом позже. У Vanguard не самый плохой сюжет, напоминающий фильм. У Vanguard очень атмосферная сюжетная кампания, каждая миссия которой имеет свою особую ауру. В Vanguard интересные персонажи и довольно интересная компания в Сталинграде, героиней которой является медсестра Полина Петрова. Да, как обычно, у крупной многомиллиардной игровой компании не нашлось денег на наем специалистов по истории СССР, поэтому история получилась не слишком убедительной, особенно в деталях. Но сам факт появления русского персонажа меня радует.

Но главное в Vanguard было не это. Мультиплеер был ужасен на релизе, но зато потом стал настолько фановым, что многие игроки не вылезали из него до выхода следующей части. А все потому, что это был крайне необычный CoD. Интенсивность игры была настолько сильной, что для мультиплеера Vanguard нужна была реакция как для Quake или хотя бы Doom Eternal. Часто весь твой матч мог состоять только из смертей, потому что ты попадал под очереди мимо бегущих игроков. Хотя бегущих ли? Мне всегда казалось, что в Vanguard игроки летали, почти как ножевики в прошлых частях. И лучшим способом противостоять им был такой же стремительный тип игры.

Иногда игра напоминала жесткие зарубы в Counter Strike на карте Pool Day. В общем, это было весело, стремительно, максимально честно. Когда ты шел в “Блиц”, ты получал максимальное удовольствие от игры, потому что ты наконец мог себя проявить. Ты не помирал от кемперов и снайперов, ты бегал по карте среди таких же игроков, как и ты. Все были равны и побеждал тот, кто лучше освоится в этом хаосе.

C моим опытом корейских шутеров это было весьма легко сделать. А вот другие игроки терялись в этой игре и не могли освоиться. Ведь впервые в серии, Call of Duty не была ориентирована на массового игрока, а предлагала фан для прожженных и хардкорных геймеров, которые любят в мультиплеере сражаться с армией Джонов Уиков.

Для меня Vanguard не такой значимый, как Ghost, но мультиплеер в нем чистая десятка. Еще никогда гринд камуфляжей не был таким фановым.

2.Battlefield 2042



Серия Battlefield имеет в России безумную популярность. Даже во 2-ую часть всё ещё играют, а про более свежие части даже говорить нет смысла. И думаю, если бы EA не ушли из России, то Battlefield 2042 заняла бы достойное место в истории серии, поскольку русские фанаты бустанули бы не только онлайн, но и отзывы в Steam. Но увы, когда игра исправила большую часть своих проблем и вышла на хорошие скидки, в России серия уже не продавалась.

В чем же суть “недооцененности” Battlefield 2042? В том, что есть две игры с таким названием. Первая это релизная версия. Весьма амбициозная, смелая, местами новаторская и масштабная игра. У нее было много технических и дизайнерских ошибок, из-за чего играть в нее было сложно. Отсюда и пошел заслуженный хейт игры.

Вторая игра это современная версия Battlefield 2042. В ней переделали карты, исправили ошибки и баланс, убрали раздражающие особенности. Получилось настолько круто, что игра не выглядит, как Battlefield. Она выглядит как совершенно новый шутер, с превосходным визуалом и геймплеем. И вот его то и недооценили. Игроки боятся играть в Battlefield 2042, даже после того, как её перелопатили вдоль и поперек. Ведь все помнят ужасный релиз.

Я люблю Battlefield 2042 за то, что он не похож на Battlefield. В нем нет проблем Bad Company 2 или V, он очень разный и интересный. Можно играть как командно, так и в одиночку, эгоистично. На переделанных картах стало проще строить тактику, вести позиционную борьбу и переигрывать соперников. Да и карты выглядят как что-то новое. От Battlefield 2042 реально веет новизной, ты будто играешь в игру, которая выйдет только завтра.

Единственными минусами этой игры для меня стали огромный пинг и убранное торнадо. Я начал играть в игру из-за него, хотелось увидеть начало катастрофы на огромной карте. Но разработчики не только не смогли нормально вписать его в игру, они еще и испортили то, что было. Но я не могу не похвалить их попытку сделать “новый Battlefield”. Она не удалась, но игра в итоге получилась крутая.

1.Black Squad



Ну вот и завершился этот блог. Кто же попал на первое место? Может быть какая-то консольная версия Call of Duty, малоизвестная игра Valve или ранний шутер от Dice? Я думаю, большинство читателей, прочитав название Black Squad, задалось одним единственным вопросом — кто это?

Это весьма долгая история. Когда-то давно азиатские шутеры уверенно стали завоевывать рынок игр. И игроки, которые не могли потратить $ 60 на очередной Call of Duty или имели слабое железо, с радостью в них играли. Условно бесплатные, они радовали крутым милитари-дизайном и великолепный геймплеем, который часто был куда сложнее, чем тот же Counter Strike. Огромную популярность эти игры получили в Азии, Южной Америке и Ближнем Востоке. Американские и европейские геймеры тоже в них играли. Но была у этих игр ахиллесова пята. Локальные издания и частые закрытия.

Пока покупатель Battlefield или CoD покупал игру и всю жизнь играл в нее через Steam или Origin, игрок азиатских шутеров часто менял версии любимой игры. Издатели, что издавали игры в стране, часто закрывали сервера и игроки теряли все честно нажитое имущество и донат. Это сильно мешало развитию этих игр и они приобрели дурную славу. Решением этой проблемы мог стать Steam. Огромная аудитория игроков по всему миру, торговая площадка, коллабы с Team Fortress 2 и распродажи.

Для того времени это был хороший онлайн

Первой такой игрой была Alliance of Valiant Arms (Она же просто AVA). В Steam её издали лишь в ряде регионов. Чуть позже в Steam вышел шутер S.K.I.L.L. Special Force 2. И игроки подобных игр получили надежное место для хранения своей статистики и скриншотов. Однако, в какой-то момент Steam-версия Alliance of Valiant Arms закрылась и оставила нишу свободной. Этим воспользовался оригинальный издатель AVA, южнокорейская компания Neowiz. В Steam было решено выпустить новую игру. Которая была бы лучше AVA и конкурентов.

Это очень влиятельная и значимая для жанра компания, ведь именно они причастны к запуску и популярности такой игры, как Crossfire. Но Crossfire был нишевой игрой, которая и так была хорошо представлена на рынке. Для Steam и мировой аудитории нужна была игра нового типа, что-то более крутое.

И тогда Neowiz наняли корейскую студию NS Studio, которая выпустила принципиально новую игру. Она получила название Black Squad. Её релиз в раннем доступе состоялся в 2018 году. А в 2019 закрылась Steam-версия S.K.I.L.L. Special Force 2 и её игроки дружно перешли в Black Squad. Появились даже кланы с названиями по типу "S.K.I.L.L. Forever".

У азиатских шутеров было две серьезных проблемы. Это донат и “деревянность” геймплея. Часто игроки критиковали подобные игры за то, что выиграть в них мог лишь тот, кто заплатит за броню или ван-шот пушку. Другой проблемой был крайне скудный визуал, плохая физика, простые анимации и общая серость игры. Многие игры выглядели даже хуже, чем Counter Strike 1.6.

"Глубина" зданий впечатляла. У конкурентов такого не было

А вот Black Squad таким не был. Графика у него была хорошая, оптимизация ещё лучше, анимаций и эффектов навалили с горкой. На высоких настройках графики у игры было даже динамическое освещение. При этом, на низких настройках она шла даже на офисных ноутбуках. У зданий была глубина и они не выглядели как коробки (за исключением некоторых карт). Карты были очень продуманными, красивыми и влюбляли в себя с первого матча.

Ощущалась игра как смесь MW и Killing Floor. Управление было приятным и крайне отзывчивым.

Кроме того, NS Studio сделали вещь, которую многие разработчики себе позволить не могли. Они не стали копировать Counter Strike. Вместо этого они внимательно изучили лучшие части Modern Warfire, взяли лучшее и добавили в игру понемногу от Tactical Ops, Crossfire и AVA. В итоге получилась игра, которую легко освоить, но которая имеет чертовски глубокий геймплей.

В чем же заключалась глубина Black Squad? В том, что в игре не было меты. Мета — это стандарт, которого должен придерживаться игрок, чтобы играть на равных и не уступать по мощи другим игрокам. Мета задает баланс и включает в себя самые выгодные стратегии и тактики. Это как в жизни — вы знаете, что пойдет дождь и берет зонт. Но в Black Squad мета охватывала почти весь арсенал. Даже пистолет мог контрить винтовки. Лучшего бронежилета попросту не было. И так далее.

Каждый игрок сам искал свой стиль игры и выбирал нужное оружие, броню и гранаты. Каждый игрок сам решал, какую роль играть в команде. Каждый игрок сам строил свою стратегию. Те условности, что живут в Counter-Strike и его клонах, здесь попросту были не нужны. Вся суть игры строилась на том, что любую тактику, любой стиль противника можно переиграть. И любую ситуацию можно обернуть в свою пользу. Даже простой дым здесь можно использовать разными способами.

Не последнюю роль в глубине геймплея Black Squad сыграл дизайн карт. Они будто создавались, чтобы обманывать противника и подстраивать ему засады. Для тех, кто хочет просто пострелять, на картах были специальные зоны для пулеметчиков и снайперов. Они никак не обозначались. Все было понятно интуитивно. Освоиться в игре мог даже игрок, который кроме “Веселой фермы” и Bejeweled 3 ничего раньше не запускал. И этим игра отличалась от других шутеров, где на освоение уходили месяца и даже годы.

Оружия было море. Скины с крутыми анимациями, гранаты с мордочками, цветные дымы. И все это валилось на игрока бесплатно. Поэтому неудивительно, что игра собрала 15 тысяч игроков одновременно. Результат для подобной игры превосходный, ведь в момент запуска BS, в 2018 году, наблюдалось вымирание онлайн-игр. Думаю, вы понимаете, что было виной.

Не последнюю роль в популярности Black Squad играла азиатская культура и влияние азиатских шутеров. Скины с эффектами, смеющиеся гранаты, всякие забавные мелочи на скинах. Помимо суровых оперативников в защитных камуфляжах и противогазах, на картах можно было встретить роковых дам в самой разной одежде. Сами карты часто показывали места, которые в других играх увидеть было нельзя. Древняя архитектура Камбоджи, ночной азиатский город с кучей рекламы и неоновых вывесок, просторные музеи в корейском стиле, верхушка азиатского небоскреба… В общем, карты были крутые и народ их очень любил.

Но почему же Black Squad недооценена? Увы, большая часть игроков, что скачивала игру, понимать её не хотела. Они видели в ней лишь клон CS GO, поэтому играли пассивно и не вдумчиво. Неудивительно, что многие из них умирали от раскидки гранат в начале раунда или ножа в спину. BS это не CS и играть в неё нужно было хитрее. Даже простой дезматч пугал многих своей хаотичностью.

Некоторых игроков отпугивало запутанное меню и мифы о том, что в игре есть решающий донат. А также скины, что имели срок годности. Закрытие торговой площадки Steam тоже сыграло роль. Игроки бросали игру, не разобравшись в ней.

Но ключевой причиной, по которой Black Squad потерял большую часть игроков, стала смена издателя. Neowiz отдали поддержку игры “Валофе”. “Валофе” провели ряд изменений, которые сделали игру лучше. И даже бесплатно раздавали дорогие скины. Но при этом, из игры пропал Хэллоуин и сервера стали привязаны к регионам. Пинг многих игроков подскочил. В игре появились читеры и макросники, которые мешали играть обычным игрокам. И не заметить их было сложно.

Рекламных компаний у игры больше не было и поток игроков иссяк. Зато стали появляться точки доступа на других платформах. Это слегка увеличило онлайн. Но увы, это был конец популярности игры. Однако, обновления выходили постоянно. И если вы мечтали получить какой-то скин, у вас всегда был шанс это сделать.

Что же делать, если вы новичок, а онлайн мертв и матч найти не получается? Нужно идти на сервера сообщества. Там народ играет круглосуточно, в самые разные режимы. Жив даже древний режим с защитой VIP. Но настоящий король пользовательских серверов это бои на холодном оружии. В Black Squad очень много разных ножей, есть катана, топор и лопата. У них разные анимации и принцип действия. Поэтому матчи получаются очень крутые.

После того как я собрал все желанные скины в Black Squad, я перестал в нее играть. Сюжетки в ней нет, онлайн низкий, боты скучные. Но я никогда не скажу, что это плохая игра. Black Squad просто не удалось получить то внимание, которое она заслуживает. Если когда-нибудь появится проект, оживляющий старые мультиплеерные игры с помощью нейросетей, это будет первая игра, которую я на нем запущу.

Спасибо за внимание.