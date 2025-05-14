Я очень люблю олдскульные шутеры от первого лица. Причем, жанр не играет особой роли. Если в игре нужно искать пасхалки и тайные предметы, есть куча оружия, врагов много, а локации выглядят так, что захватывает дух — мне совершенно все равно, какого жанра игра. Кооператив, рогалик или рельсовый тир. В этом блоге я хотел бы рассказать о десяти самых любимых шутерах, чья брутальность, геймплей и красота локаций вызывают у меня восхищение и уважение к труду разработчиков.

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10.The Darkness II



The Darkness II это игра далеко не новая, однако, запустив ее недавно, я был поражен — она до сих пор выглядит и играет так, будто вышла вчера. Богатый визуал, качественные, живые анимации. Это не совсем классическая FPS, скорее сюжетная игра, в которой много необычных механик. Однако, не добавить её в этот список я не могу. Она очень брутальная и хорошо продуманная. Эта игра показала, как мог бы развиваться жанр FPS за счет конских доз нарратива и новых механик.

The Darkness II это продолжение истории о криминальном боссе Джеки Эстакадо, одержимого Тьмой. Тьма это древняя сущность, которой нужен носитель. Она хочет захватить Джеки и он ведет с ней внутреннюю борьбу. Она может делать его сильным и давать много возможностей, однако, её имя говорит само за себя.

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Джеки тяжело переживает смерть своей девушки Дженни, она постоянно мерещиться ему в кошмарах. Для лучшего понимания Тьмы Джеки нанимает гениального ученого и оккультиста Джонни Пауэлла. Он дает много полезной информации, однако, как и Джеки, он по сути является заложником Тьмы. Из-за нее и Джеки, гениальный ученый превращается в бомжа, что живет под мостом.

В The Darkness II у Джеки начинаются серьезные проблемы. Оказывается, что на него начала охоту организация культистов под названием “Братство”. Братство хочет вытянуть Тьму из Джеки. Поэтому постоянно совершает атаки на него и его людей. Джеки использует силы тьмы для борьбы с противниками. Из-за его спины вырастают две огромных змеи, которыми можно бить врагов, отбирать оружие, щиты, кидать предметы, хватать и уничтожать врагов. Иногда Джеки помогает маленький демоненок Дарклинг, разумное порождение тьмы, которые мне запомнилось как крайне забавный персонаж. Кроме того, Тьма восстанавливает силы Джеки. Тьма не любит свет, поэтому Джеки придется ломать лампы и не заходить на освещенные участки карт. А если Джеки получает несовместимые с жизнью ранения, Тьма истошно кричит.

Дарклинг

Всякие улучшающие фишки доступны в огромном дереве прокачки. А стрелять можно разными пушками с двух рук, чего я нигде больше не видел. Иногда ты просто ходишь по уровню кругами и подбираешь разные пушки, чтобы найти лучшее сочетание.

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Меня The Darkness II поразила прежде всего проработкой. Шокирующее начало, харизматичные персонажи, потрясающая озвучка. Помимо крутой боевой системы и стрельбы, в игре была доля иммерсивности. Квартира Джеки была хабом, в котором можно было встретить разных персонажей. С ними можно было поговорить, у многих запас реплик был огромным. Были даже мини-игры, правда ситуативные.

Также игра радовала дизайном уровней. Они были безумно красивые, будто взятые из какого-то мрачного мультфильма или обложки комикса. Такой визуал был не случаен, The Darkness первоначально была серией комиксов из 90-х. И многие геймеры не дождавшись продолжения, начинали ее читать. Если верить некоторым из них, комиксы лучше раскрывали историю Джеки и Тьмы.

Digital Extremes сделали один из лучших примеров того, как увлекательный сюжет становиться важной частью классического шутера и не превращает игру в душную стрелялку или набор кат-сцен. Прекрасный брутальный шутер от очень талантливых разработчиков. Надеюсь, когда-нибудь мы увидим перезапуск серии.

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9.Prodeus Про Prodeus сказать особо нечего. Это Doom 3, каким он должен быть, исходя из дизайна второй и третьей части. Узкие коридоры космических баз, скалы и лава, классическая анимация перезарядки и хлещущая во все стороны кровь и плазма врагов. Местами Prodeus напоминает игры более современные, по типу Doom Eternal, но в основе его лежат классические шутеры 90-х. В нем даже заблудиться можно.

Поначалу мне было тяжело бродить по лабиринтам игры, но потом я привык и стал играть очень быстро и агрессивно.

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8.Black Mesa

Я никогда не любил оригинальную Half Life, хотя саундтрек из нее слушал постоянно. И когда Crowbar Collective доделали мир Xen, все таки решил поиграть в современное переосмысление этой игры — Black Mesa. Игра вызвала противоречивые чувства. Многие моменты были сделаны нелогично и вызвали кучу проблем. Я десятки раз помирал на огромном вентиляторе, не понимал, как атакует Тентакл, один раз я просто не увидел куда нужно идти, потому что дыра в полу выглядела так, будто внизу ничего нет.

Но во всем остальном Black Mesa была невероятно крутой игрой. Безумная гонка в окружении Гаргантюа, огромный краб, удивительный мир Xen, постепенное раскрытие тайны Black Mesa…

Поверьте мне, никакой эксклюзив, никакой ААА-тайтл не давал мне столько эмоций, сколько дала Black Mesa. Богатая визуально, интересная геймплейно, проработанная до мельчайших деталей, она пробудила во мне геймера, которому хочется играть в игры ради геймплея и эмоций, а не потому, что в ней есть ачивки и карточки.

Да, Black Mesa это еще один пример классического шутера, в котором стрельба ушла на второй план. А на первый вышел сюжет и блуждания по уровням. Но это не причина не включать её в эту подборку. Пострелять в Black Mesa есть где. И противники разные. Никакого однообразия современных игр в игре нет. Да и поданы перестрелки очень интересно. Иногда боты ведут себя так, будто у них есть настоящий разум.

Разнообразие противников и их безумные размеры это наверное одна из отличительных черт игры. Вначале вы сражаетесь со спецназом, потом с наемниками, потом с пришельцами и их размеры поражают. Гигантский краб так напугал меня, что я засел на острове и не хотел с него уходить. Был уровень на XEN, который я проходил несколько раз, надеясь предотвратить смерть мирного вортигонта, который умирал в конце боя. Но оказалось, что это заскриптованная сцена и как бы осторожно ты не играл, он все равно умрет и сородич будет рыдать. Жаль, что этот момент нельзя изменить.

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Также стоит сказать, что если вы не играли в Black Mesa и Postal: Brain Damaged, то вначале стоит пройти Black Mesa, а уже потом, через некоторое время, Postal. Brain Damaged во многом копирует идеи Half Life и там есть что-то отдаленно напоминающее мир Xen. Я как-то прошел обе игры за одну неделю и было очень душно.

7. Blue Estate The Game



Рельсовые шутеры современный геймер не любит. Почему — не понятно. Скилозависимые и красивые, они могут подарить куда больше эмоций, чем различная коридорщина и игры в открытом мире. В рельсовых шутерах нужно уметь стрелять быстро, обдуманно, вовремя нажимать QTE и следить за тем, чтобы бонусы не терялись в кустах.

Хороший пример рельсового шутера, не уступающего по интересности классическим шутерам, это Blue Estate. Это дерзкая, циничная, полная черного юмора и комиксной реальности история, в которой нет положительных персонажей. Главный герой этой истории — мелкий бандит Тони Лучиано, сын главы мафии Лос-Анджелеса. Как-то раз он идет выручать свою подружку из лап другого мафиозного босса и такую перестрелку устраивает, что в итоге отец просто сдает его конкурентам. И начинается история полная погонь, перестрелок, тайных мест и тропических сражений. Уровней в игре немного, но все они хорошо срежиссированы и имеют разные уровни сложности. И юмор тут хороший, я впервые засмеялся в игре за долгие годы.

Режим аркады в этой игре один из лучших примеров шутера от первого лица, что я видел. Он заставит любого геймера стать про-игроком в шутеры. Когда я начинал играть в Blue Estate, я думал что не осилю уровни на уровни сложности crazytrain. Но нет, я прошел их все. Стрелять здесь нужно на опережение, QTE здесь очень хорошо сделаны и не раздражают, оружия мало, но зато оно круто сделано. А еще в игре есть спрятанные предметы и только ради них я запускал некоторые уровни по десять раз.

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Я не знаю почему Blue Estate не стал популярен, это буквально лучший рельсовый шутер нашего времени.

6.Painkiller Hell & Damnation



Как и The Darkness II, Painkiller HD вышел давно. Но я не могу назвать его старой игрой. Для меня это все еще игра современная и невероятно интересная. В момент выхода в 2012 году, игру активно ругали все, кому не лень, уверяя, что оригинальный Painkiller лучше. Игра была хорошей, согласен. Но QoL ей не хватало, как и современного управления. А Painkiller HD был игрой новой, у него было чудесное управление, крутой звук и необычные уровни в изометрии. Нечто новое для серии.

Это все та же история про Дэниеля Гарнера, что умер и ведет бои в загробном мире, надеясь увидеться с женой. Но вместо этого выполняет заказы всяких мутных Жнецов по сбору душ.

Painkiller HD очень красивая игра. Уровни, представляющие собой индустриальные зоны и различную готическую архитектуру поражают. Они будто пришли из ночных кошмаров и фильмов ужасов. Красивое оружие, будто выкованное лучшими кузнецами мира. Огромные, пугающие боссы. И множество тайников, найти которые еще нужно суметь. Painkiller HD это та игра, из которой не хочется выходить. Ты погружаешься в эту мрачную, сырую, полную ужаса и обреченности реальность и понимаешь, что это лучшее место для настоящего геймера. Потому что никто другой не наведет здесь порядок.

Портит впечатление лишь многообещающая, но ни к чему не приводящая концовка. Painkiller HD это игра, что зависла в истории и не получила достойного продолжения. И это очень плохо. Такие серии должны жить, чтобы геймеры понимали, что такое качественные игры.

5.Serious Sam: Siberian Mayhem



Serious Sam — франшиза огромная. Но если бы мне сказали, что одну из игр серии сделают в России, я бы не поверил. А если бы добавили, что она будет лучше номерной части, не поверил бы совсем. Но факт есть факт, Serious Sam 4 оказался неплохой игрой, но технически он был ужасен. Зато аддон Siberian Mayhem от российских разработчиков дал фанатам серии того, чего они ждали от любимой игры много лет.

Siberian Mayhem это не просто игра про Сэма Стоуна. Это игра про Россию. Родные просторы севера и уютные деревеньки, дома культуры и вокзалы, бесконечное полотно железных дорог, панельные пятиэтажки и старые строения, харизматичные персонажи и русский рок. Даже комнаты с коврами есть. На мой взгляд, это лучший пример того, как в играх воспроизведена природа и архитектура России. Нет лишних деталей или ассетов, только наше, родное пост-советское окружение. Даже просторы, за которые ругали четвертую часть, здесь очень кстати. Сэму есть где разъезжать на снегоходе, танке и тракторе. В лицо летит снег, а ты несешься по просторам в поисках тайников и новой толпы врагов. Красота.

Здесь даже есть сюжет, он неплохой и запоминается лучше, чем в других частях. Вот только он весьма грустный.

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Все оружие мощное, наносит сильный урон, враги отлетают от взрывов и разлетаются на части. Это именно то, чего многим современным шутерам не хватает. А Serious Sam не только продолжает традиции жанра, но и остается самим собой. Толпы врагов, огромный уровни и один Сэм. Или не один, если игра происходит в кооперативе.

4.Killing Floor 2

Обычно Killing Floor 2 относят к кооперативным шутерам, но поверьте мне, ничто не мешает вам играть в него одному. Выбирайте уровень по вкусу и вперед. Получиться самый обычный классический шутан от первого лица с аренами. Отличия будут только в волнах противников и закупке нового оборудования между ними.

В остальном - первоклассный шутер с горой оружия и жуткими боссами. Враги разлетаются на ошметки, все взрывается, пушки выглядят солидно, есть много холодного оружия. Хотите катану? Вот вам катана. Хотите RPG? Вот вам RPG. Хотите огромный тяжелый боевой топор? Он есть и от него даже боссы отлетают. Эталонный брутальный шутер, в котором gore-система хорошо продумана и превращает полы уровней в кровавые озера.

Да и сами уровни весьма гротескные — чего только стоит огромная хай-тек мясорубка компании Horizon для переработки киборгов. Мне до сих пор от её вида жутко. Или уровень-кошмар со странной печкой. В этой игре реальность и страшные сны как никогда близки.

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Killing Floor 2 не очень повезло с технической частью — игра весит очень много, грузиться долго, иногда подлагивает при подключении нового игрока. Но это мелочи, на фоне крутого геймплея, аналогов у которого нет.

3.Hard Reset: Redux



Я прошел Hard Reset: Redux раз 20 и для меня это одна из самых любимых игр. Но вначале я не оценил её. Как и многие геймеры я считал её однообразной и сложной. Лишь выпуск Redux версии, в которую добавили катану, заставил меня обратить на игру внимание. Мне стало интересно — сделает ли катана игру интереснее? Как оказалось да, с ней стало лучше. Увы, дают катану очень поздно.

Причина, по которой я так часто играю в Hard Reset: Redux проста — это очень красивая игра с крутым саундтреком. Здесь нет характерных для классических шутеров боевых тем. Вместо этого ставка сделана на мрачный, наполненный шумом и странными звуками эмбиент. А в нем все — шум лифтов небоскребов, писк дросселей, крики призраков, звуки рвущихся тросов, трескающаяся поверхность обшивок, скрипы механизмов и шум огромных городов будущего.

Этот звук поначалу незаметен, но чем больше вы играете в Hard Reset, тем лучше его ощущаете. Он буквально обволакивает вас. Вы просто влюбляетесь в этот набор шумов. Композитором игры выступил Войцех Блазейчик, музыкант, что профессионально занимается подобной музыкой. Получился интересный симбиоз электроники и нойза. Он настолько прекрасен, что я слушаю его даже вне игры.

Но должен предупредить — людей, которые не знакомы с эмбиентом, он вряд ли впечатлит. Даже если вы геймер, вникнуть в его будут тяжело, поскольку звучат многие треки мучительно тяжело и грубо. Так и хочется посоветовать перед прохождением Hard Reset послушать Bad Sector или программу “Полночь.XXI век”, но я хорошо понимаю, что большая часть читателей этого делать не будет.

Мир игры безумно красив. Это реальный киберпанк, сравниться с которым может только Найт-Сити из Cyberpunk 2077. Только более мрачный и холодный. Улицы пусты, только зараженные зомби и реклама сомнительных услуг встречается на пути. Авторы даже запустили в небо рекламный дирижабль будущего и периодически мы будем попадать под его пролеты и слышать его рекламу. Очень впечатляюще.

А вот сюжет является скорее техно-нуаром. Мы играем за Майора Флетчера, что с двумя большими пушками в руках защищает город от нападающих на него роботов. Роботам нужно хранилище - место, в котором хранятся отпечатки человеческих личностей. Руководство посылает нас поймать профессора Новака, поскольку он замешан в этих атаках. Флетчер попадает в ловушку, устроенную профессором Новаком и становится его марионеткой. Теперь его врагами становятся на только роботы, но и бывшие работодатели, власти города, а также искусственный интеллект, который уже все рассчитал и продумал.

Hard Reset сильно отличается от других подобных игр своими противниками и оружием. Пушки всего две, но их можно прокачивать. А противники не похожи на тех, что вы видели раньше. Огромные кибер-гориллы, жуткие непропорциональные киборги, кибер-зомби. Я много игр прошел, но таких противников видел разве что на страницах киберпанк-романов. Исключение это мелкие кусачие попрыгушки, которые напоминают роботов из мультсериала “Черепашек ниндзя”.

Врагов весело взрывать. Очередь в кондиционер, бочку или гидрант. И все — ваши противники уже не противники, а набор “Собери киборга сам из 100 частей”. Hard Reset вообще очень поощряет игрока использовать окружение как оружие. Это конечно не Spec Ops The Line с их песком, но зато здесь можно взорвать или сломать почти все, что вы видите. И часто это вызовет такую детонацию, что все противники в радиусе помрут. И за это еще достижение дать могут.

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А с каким крутым звуком открываются достижения… Я безумно люблю эту игру и не понимаю, почему игроки считают игру однообразной и скучной. Своих фишек и крутых мест в игре очень много. А геймплей и вовсе уникален.

2.Serious Sam 3: BFE

Третий Serious Sam стал камнем преткновения между фанатами серии. Одни считали игру неправильной и слишком мейнстримной, другие не могли выразить словами свой искренний восторг. Многим не нравилось, что Сэм надел очки. Другие ругали игру за “однообразность” — всю игру Сэм двигался в пустыне. В общем, игру приняли неоднозначно.

Я же считаю, что третья часть стала логичным развитием серии. Оригинальные игры были слишком сложными и аркадными, из-за чего их избегали массовые игроки. А новый Сэм был ААА-игрой, созданной усилиями инди-студии. Превосходные кат-сцены, масштабные уровни, орды врагов, неповторимая атмосфера знойного южного города и пустыни, гигантские боссы и почти полная разрушаемость уровней. Это все было настолько впечатляюще, что после прохождения игры я надолго завис в мультиплеере.

Сюжет развивался стремительно. Сэм говорил очень крутыми фразами, расшифровывал древние надписи, взрывал достопримечательности, валил огромных боссов. Появлялись новые сложные противники. Если ты был не осмотрительным — тебя поднимали в воздух и что-то нашептывали ведьмы.

В сюжете появилась Бомба — девушка, которую многие считают будущей женой Сэма. Она выглядела очень по-киберпанковски. Вообще, дизайн Сэма из-за очков казался чем-то киберпанковским тоже. И это удивляло. К счастью, сама игра была прямолинейным олдскульным шутером. Прохладные подземные уровни добавляли атмосферы, а ураган в конце был логичным концом шоу. Сэм был будто рок-звездой в туре.

Игра была завалена пасхалками и тайниками, уровни были огромными и очень красивыми. Часто на одном уровне было несколько разных по атмосфере мест. Стоило зайти за стену и ты видел нечто совершенно иное. Противники могли за считанные секунды разрушить руины, в которых ты прятался. А припасы часто кончались и все, что у тебя было — нескончаема взрывчатка.

Многие ругали третью часть за однообразие, но на мой взгляд у всех локаций в игре своя, неповторимая атмосфера. Этот тот случай, когда пустыня получилась слишком разной.

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Я очень люблю третью часть и даже подземные уровни не были для меня проблемой. Раздражали разве что головоломки. Они совершенно не вписывались в эту игру.

1.Shadow Warrior



Flying Wild Hog в начале десятых годов стали новыми People Can Fly. Для этого потребовалось всего две игры и один потрясающий движок. Первая — это Hard Reset. Вторая — Shadow Warrior. А движком был самописный Roadhog Engine. Roadhog позволял получить шикарную картинку, прекрасную физику, имел встроенные qol-фишки, по типу менеджера достижений и подсчета очков в конце уровня. Это был настоящий технологический прорыв.

Но если Hard Reset была пробой сил, то Shadow Warrior стала magnum opus студии. Причем, настолько крутым, что не было ни одной сюжетно-ориентированной игры, которая могла бы тягаться с Shadow Warrior в проработке, масштабе, оригинальности и инновационности. Впрочем, нет и сейчас. И это поразительно. Никто до сих пор не попытался создать что-то похожее.

Что вообще такое Shadow Warrior? Эта игра, в которой любая локация просто завалена пасхалками, тайниками, тайными ходами. Вам придется пройти всю локацию вдоль и поперек, чтобы обнаружить и разрушить обелиски, напоминающие по механике ключи из Doom. Локации живые и красивые, в них полно мелких деталей, которые легко разрушить. При этом, это не столько шутер, сколько слэшер. Вашим основным оружием будет катана и вы можете выбрать в настройках игры тип управления. Врагов можно рубить на части, правда, это выглядит не так, как в других слэшерах. Есть специальные приемы, которые можно использовать, зажав определенные клавиши. Помимо них, есть прокачка оружия и магия.

Когда запускаешь игру в первый раз, желание делать скриншоты мешает проходить игру. Локации очень живописные — бамбуковый лес, японское старое кладбище, горная резиденция, демонический мир, огромная канализация, супергеройская пещера Ло Ванга. Каждый раз, когда я запускаю Shadow Warrior, у меня захватывает дух от местной природы и архитектуры. Это живые и разнообразные локации, индивидуальность которых трудно забыть. Сакуры цветут под лунным небом, дым сотен свечей затмевает собой звезды, длинная узкая дорога над пропасть ведет куда-то высоко. И самое удивительное, что сделала игру не крупная студия, а небольшая инди-студия.

Главным героем этой игры является наемник Ло Ванг. Он фанат комиксов, любит хорошую рок-музыку, живут в пещере и играет в аркадные игры. Однажды влиятельный человек по имени Орочи Зилла поручает Вангу купить один особенно ценный меч. Но владелец меча продавать его не хочет. Это приводит к страшной бойне, в которую вмешиваются демонические силы. А позже, демоны нападают на мир.

И Ло Ванг, освободившись и заключив сделку с демоном Ходзи, надевает костюм супергероя и начинает свой путь к легендарному мечу Нобицура Кагэ, помогая несчастным демонам и лишая Орочи Зилла своих амбиций. Его ждут невероятно красивые локации, орды демонов, гигантские боссы и душевные раны. Заживут которые очень не скоро...

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К сожалению, Flying Wild Hog не стали рисковать и сделали вторую часть кооперативным шутером. Он был дьявольски красив, но впечатление вызывал неоднозначное. Из всех щелей торчали хвосты Borderlands. Фанаты поиграли и стали ждать третью часть. А она стала концом серии и огромным разочарованием фанатов. Всеми любимого актера озвучки, анимешную легенду, Джейсона Либрехта, который создал образ современного Ло Ванга, перед самым релизом игры вырезали и заменили на другого актера озвучивания.

Ло Ванг умер и превратился в пародию. Этого издателю было мало и цену игре поставили такую, что большинство фанатов просто прошли мимо. Для Devolver высокие цены всегда были редкостью, но тут они нарушили свои же принципы и выкатили огромный ценник в регионах. Как итог, среди фанатов SW3 считается проходняком, не обязательным к покупке. А вот первую часть они просто обожают. И я с ними полностью согласен.



