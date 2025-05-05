Короткая и возможно, весьма предсказуемая история о том, что нужно сначала думать, а потом делать.

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Вызывать сантехника по любому поводу — роскошь не для всех. Проще самому достать инструменты и сделать элементарный ремонт. Ещё со школы я начал чинить краны сам, менять механизм в бачке и заниматься другой мелочью, типа замены лейки в душе.

Но три года назад случилась смешная история, которая поставила под сомнение мои сантехнические навыки. Полгода назад я заменил трубы и смеситель в ванной. Старый работал с 2009 года и никаких проблем с ним не было, разве что внешний вид у него был так себе. Местами поверхность покрылась не стираемыми разводами. Новый смеситель выглядел похоже, но был полностью чистым и блестящим. Работал он прекрасно, замене я был рад.

Но вдруг я заметил, что из крана плохо идет холодная вода. Сначала я подумал, что её так подают — у нас бывали случаи, когда напор холодной воды был слабым. Но на кухне холодная вода шла нормально. Труба одна. Выходит, проблема была в смесителе.

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На нем все еще была гарантия, но мне совершенно не хотелось с ней возиться. Магазин, в котором я купил смеситель, был за чертой города. Снимать его и ехать туда? В конце концов, что могло в нем поломаться? Наверное просто кран-буксы поставили плохие, сейчас заменю и все будет работать нормально. Так думал я тогда. И это была большая ошибка. Мне стоило позвонить в магазин, в котором я смеситель купил и рассказать о своей проблеме. И я уверен, все решилось бы за минуту. Но нет, я выкрутил кран-буксу и поехал в магазин, что был поблизости.

Увы, ручка намертво прилипла к кран-буксе. Снять ее не смогли даже в магазине. В итоге, нужную кран-буксу я нашел, но нужно было что-то делать с ручками. Я снова поехал домой, долго думал и наконец снял её с помощью молотка и тонкой отвертки. Когда я закончил, идти в магазин было уже поздно и я решил продолжить ремонт смесителя завтра.

Назавтра я купил две кран-буксы и две новых ручки для них, которые легко снимались и были более удобными. За кран-буксы я отдал 600 рублей, за ручки 300. А потом подумал и взял еще две кран-буксы в запас. Итого 1500 рублей.

Я пришел домой, быстро заменил кран-буксы и поставил новые ручки. Они были намного удобнее старых. Я открыл воду и начал мыть руки…

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И ничего не изменилось. Холодная вода еле пробивалась сквозь обжигающую, горячую воду. Я просто офигел. Неужели проблема была в самом смесителе? Все было зря? Время, деньги, все впустую?

Я стал осматривать кран. И чуть не засмеялся, когда понял в чем дело. Мой старый кран был обычным, без каких-либо изысков. На нем не было фильтра-распылителя. А на этом смесителе он был. Я снял его и не поверил своим глазам. Грязь, ржавчина, песок, даже какая-то нитка. Откуда это все на нем? Как это попало в воду? Последствия замены труб? Неудивительно, что вода текла так плохо, фильтр просто мешал её.

Распылитель из ванны и распылитель из кухни. Первый забит, второй чист. Отсюда и проблема с холодной водой в ванной

Я почистил фильтр и промыл его под напором. Поставил на место и проблема решилась. Холодная вода стала литься как раньше, горячая вода больше не обжигала руки. Починить эту “поломку” можно было за минуту.

Теперь у меня есть привычка — раз в две недели снимать распылители и чистить их. На кухне и в ванной. На них почти всегда что-то есть. А каждые полгода я их просто меняю. Мне очень стыдно за этот случай. Я не понимаю, почему я сразу не понял в чем проблема? И все же, я надеюсь, что моя история поможет кому-нибудь не заниматься бесполезными тратами, а сразу искать корень проблемы.