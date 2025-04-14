Хотя я всегда был далек от компьютерного железа, минимальные знания о нем у меня были. Поэтому со временем, у меня появились любимые бренды и модели. А также свои представления о хорошем дизайне. Долгое время мне негде было рассказать об этом, но поскольку я завел блог на Оverclockers, возможно, самое время подвести итоги моей более чем 15-летней геймерско-компьютерной жизни.

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Поэтому я решил вспомнить о самых интересных материнских платах, которые мне попадались за это время. И даже сейчас я предпочел бы их всем остальным. Эти платы встречались мне на работе, у друзей, я использовал их сам и ставил в сборки.

Подборка охватывает период с 2008 по 2024 год.

5.ASUS P5Q Deluxe Автор фото - Forrestal_PL, лицензия CC BY-SA 2.0Большинство людей обращают внимание прежде всего на красивый радиатор этой материнской платы. Это действительно очень примечательная деталь, но нельзя забывать и том, что эта плата — ультимативное решение конца нулевых и начала десятых. На ней можно было собрать идеальную сборку для творчества, гейминга, монтажа и прочих трудоемких задач.

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За счет сокета LGA775 в плату можно было поставить самые разные процессоры и как следует разогнать. А самое приятное, что на этой плате возможно было установить две видеокарты по технологии CrossFire. А вот SLI не работал.

Была также у платы своя система Asus Epu, которая не только берегла энергию, но и держала систему холодной. Как по мне, намного более полезная вещь, чем всякие современные системы контроля, от которых уже после запуска игры в комнате становится жарко.

Впервые я увидел эту материнскую плату в 2009 году. Тогда я ходил в игровой клуб и у меня было любимое место — стол с крутым системным блоком, у которого было окно и светящиеся полоски внутри и по периметру окна. Я тогда играл в Team Fortress 2 и Mage Knight: Apocalypse. Игры грузились долго и я от скуки заглядывал в окошко системного блока. А там, залитая голубым светом стояла материнская плата с необычным радиатором. Из-за этого радиатора эта плата многим и запомнилась. Из-за него материнку даже ругали одно время некоторые энтузиасты. Якобы, этот цвет вводил в заблуждение пользователей. И вместо медной решетки, они получали более дешевый алюминий.

Уже позже, когда у меня появился интернет, я нашел информацию об этой материнке. Я читал ее обсуждения, критику, отзывы от покупателей. Я надеялся купить ПК именно с ней, но не получилось. Зато в 2015 году я купил б/у материнку. Точно не помню какой процессор у меня тогда был, но точно помню, что его разгонял. И мне хватало для некоторых игр и чтения журналов. Работала материнка стабильно, никаких ошибок, очень удобный и красивый BIOS. В общем, это была очень хорошая вещь.

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А вот с кастомизацией системного блока вышел прокол — я специально купил самый дешевый корпус, чтобы вырезать окно и сделать как в клубе. Но дальше идеи дело не пошло, системник просто стоял все время открытым.

Плата эта была не из дешевых, в 2010 году я мог купить её примерно за половину зарплаты. Именно поэтому массовый геймер её избегал, предпочитая более дешевые решения.

Сегодня P5Q Deluxe наглядно помогает увидеть, как развиваются технологии. От громоздких элементов мы пришли к тонким и едва заметным, хорошо спрятанным под пластиковыми кожухами деталям. Сейчас на рынке б/у цена этой платы слишком завышена. Тем не менее это до сих пор идеальный вариант для ретро-сборки.

4.Asus Rampage IV Black Edition Одна из самых дорогих и продуманных материнских плат, которые я когда-либо встречал. Увидел я её на одной из своих работ и мне совершенно не понравился дизайн. Однако, все остальное было в ней было идеальным. Смысла брать её большинству геймеров не было. Она была рассчитана на дорогой процессор. Либо Core i7, либо ищи другую материнку.

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Брали её в основном любители графики в играх, стримеры, 3D-художники и просто люди, что любили разгон и занимались им на серьезной основе. Этому очень способствовал пульт, который позволял разгонять систему кнопками, не открывая BIOS. Правда, как я понял, разгон не касался видеокарты. Особенно хорошо эту плату приняли любители авиасимуляторов, которые имели по 3-4 монитора.

Но не всем нравилась эта плата. Она была ориентирована на геймеров и содержала ряд игровых технологий. GameFirst II была очень полезной штукой и делала катки в Call of Duty и Counter Strike более плавными. Вообще, программы, которые оптимизировали трафик на тот момент были очень важны. Поскольку часто трафик интернет-радио или торрентов мог превратить матч в кошмар, но мало кто это понимал. Все недовольство валили на игру.

Другая технология — Sonic Radar, помогала определять противников по выстрелам. Многие геймеры считали, что это легальные читы и ругали эти технологии. А заодно, избегали покупки комплектующих с ними. Я преимущества Sonic Radar не заметил вообще. Просто интересная программа.

Но если продолжать тему звука, то в этой плате он был чудесным. Обычно в платах стоят самые обычные звуковые чипы. И если подключить какие-нибудь хорошие наушники, то заметить чего-то особенного не выйдет. А вот Rampage удивлял кристальным звуком и глубиной. Особенно это хорошо чувствовалось в качественных MP3-файлах и ААА-играх.

Именно благодаря этой плате я понял, что ПК-гейминг это не сборка компьютеров из самых дешевых комплектующих, а поиск идеала и эксперименты. На покупку этой платы я так и не решился, хотя мысли были. Был период, когда я очень сильно увлекся графикой в играх и мечтал о двух видеокартах. Мечты прошли и забылись. Но ценный урок эта плата мне преподнесла. И теперь я понимаю, что дорогие комплектующие это не причуды и не попытки продать подороже что-то обычное. А ценные детали для создания идеального компьютера и рабочего инструмента.

Благодаря таким платам, как Rampage, понимаешь всю мощь ПК-гейминга и его безграничный потенциал.

3.MSI B450M Mortar Max



Материнка из вчерашнего дня на сокете AM4. Еще одна плата, которая на мой взгляд заслуживает массу похвал. Относительно дешевая и более качественная, чем бюджетные платы на AM4. Есть очень удобный Ez debug led, позволяющий понять, что с системой не так. Пару раз ремонтировал сборки на ней и это правда прекрасная вещь.

Если вы собирали бюджетную сборку на Ryzen в 2021 году, за скромные деньги вы получали хорошее питание процессора, прекрасное охлаждение, возможность поставить пару M.2 NVMe накопителей, либо подключить четыре жестких диска. При этом, не мучаясь с переустановкой BIOS, как на некоторых других платах. Дизайн был неброским, но приятным. Из мелочей — подсветка у платы тоже была неплохой и имела разные режимы свечения. И ещё крутую наклейку в виде щита можно было найти в коробке. Мелочь, но приятно.

Из минусов — многие отмечали проблемы с установкой Realtek Audio Console. Но у меня подобной проблемы не было. Зато есть проблема с гнездом JUSB3. Сколько я делал сборок с этой платой, половина корпусов имела такие вилки, что засунуть их в гнездо было проблематично. И бывало, человек забирал сборку, приезжал домой, а порты USB 3.0 не работают. Приезжаешь, смотришь — штекер выпал.

Я не планировал меня эту материнку, тем более, уходить с Ryzen. Но появился конкурент, который тяжело было игнорировать. Правда, я его так и не купил. И это…

2.Asus ROG Maximus Z690 Hero Eva Edition



Даже обычная Maximus Z690 Hero является очень хорошей материнской платой, а про Eva Edition и говорить нечего. Это безумно красивая и качественная материнская плата на сокете LGA 1700, которой обрадуется любой геймер. Продвинутая подсветка Aura, качественный звук, хорошо подобранный дизайн, адаптер ROG Hyper для M.2 накопителей, прекрасное питание и охлаждение. Плата ничем не хуже Rampage IV, такие просто так не берут. Но я бы не обратил внимание на эту плату, если бы не Eva-версия.

За что я люблю эту плату? Прежде всего за то, что она показывает как нужно работать с аниме-тематикой. Сегодня многие бренды используют аниме-персонажей для продвижения своей продукции. Но проблема в том, что чаще всего это нейросетевое творчество, либо просто безвкусно нарисованные маскоты без души. В них нет чего-то особенного, за ними не стоит никакая история, они попали на коробки и баннеры просто потому, что аниме популярно. А не потому, что маркетологи или создатели этого железа хотели что-то сказать.

А вот ROG поступили правильно. Если кто не знает, Evangelion это одно из самых известных и влиятельных аниме за всю историю японской анимационной индустрии. Печать влияния этого мультфильма можно видеть почти в любом современном аниме, а отсылки на него встречаются еще чаще.

Коммерческий успех этого аниме не был сильным, но успех бренда огромен. По Evangelion были даже киберспортивные и гоночные команды. В Японии есть целые магазины, торгующие мерчем по Evangelion. И там можно купить не только фигурки и футболки. По Evangelion выпускают столы, велосипеды, зубные щетки, рыбацкие снасти, светильники, часы и даже фигурки обитателей аквариума. Сборная модель рака для аквариума в цветах этого аниме — весьма известная в сообществе вещь, которая даже до России дошла.

Было странно, что по аниме, которое имеет такую популярность и охваты в бизнесе, до сих пор не было железа. Но теперь оно есть. И я надеюсь, что другие компании поступят также. Найдут хорошее аниме и выпустят по нему железо. Вместо развития пустых маскотов без истории. Потому что видеть всю эту анимешную нейро-ерунду не хочется совершенно.

Была мысль собрать совершенно новый ПК на этой материнской плате, поскольку предыдущая сборка устраивала меня далеко не всем. Но посмотрев цену на процессоры Intel, я подумал, что не стоит.

Про дизайн Eva Edition ничего не скажу — вы сами все видите.

1.ASRock LGA1156 H55M-LE Материнская плата на 1156 сокете, которую я бы назвал универсальной. Вначале она казалась неказистым гадким утенком, но по прошествии лет превратилась в прекрасного текстолитового лебедя.

Чем плата интересна? Прежде всего тем, что её активно ставили в сборки некоторые магазины компьютерных комплектующих. Чаще всего это были сборки с 2 гб памяти, процессором Intel i3 540 и видеокартой ATI Radeon. Хотя были сборки и с 4 гб и более дорогими процессорами.

Хватало сборки ненадолго и вскоре, огромное число этих плат появилось на б/у рынке. Впрочем, ничего не мешало её обновить и сидеть ещё года три -— четыре. Для онлайн-игр такой сборки хватало надолго.

Это моя самая любимая плата. Не могу сказать, что она идеальная. Скорее наоборот — чего только стоят клипсы радиатора. Хорошо, если ты всегда использовал родную решетку из сборки. Но если ты вдруг решил поменять вертушку, можно было ждать невероятных приключений. На Youtube было полно видео о том, как новая решетка радиатора не совпадала отверстиями с платой. Ошибки при этом не было — это были вертушки как раз на этот сокет. Отсюда появлялись всякие чудеса креплений: радиатор на болтах, на строительных стяжках и даже на проводах. Я даже встречал расплавленный стержень от ручки. Понятия не имею, как это было сделано, но держалось крепко и снять было весьма сложно.

Плата была капризной. За долгое время использование в более чем 10 лет, я поймал на ней около 10 ошибок при включении. То есть, включаешь ПК, а тебе показывают какую-нибудь страницу BIOS, зачастую пустую. Почему? Зачем? Не понятно. После перезагрузки все было хорошо. У других плат ничего подобного я не видел никогда.

Еще одна проблема этой материнской платы — капризы с памятью и всего два слота под эту память. Очень тяжело понять, почему H55M-LE так не любила многие планки памяти. Две планки на 8 гб могли превратиться в 4 гб. Некоторые плашки не работали вообще. Но зато знаменитая в широких кругах память AMD Radeon R7 вставала как родная и давала сборке целых 8 гигабайт памяти, чем позволяла сборке жить еще не один год.

В общем, плата не была идеальной. Но почему же она на первом месте? Причина в доступности и живучести. Если у вас не было денег, но нужен был недорогой игровой компьютер, у этой платы не было конкурентов. На блошином рынке можно было купить грязную и пыльную H55M-LE за 100 рублей, почистить и она продолжала работать как новая. Плата в хорошем состоянии стоила от тысячи до четырех.

Я находил несколько таких плат на улице зимой и летом, чистил и сушил, после чего они работали как ни в чем не бывало. Другие палаты были не такими живучими. Более того, другие платы обычно быстрее сходили с дистанции. А H55M-LE могла сменить десяток хозяев и демонстрировать стабильность работы. Разве что аудио выходы выглядели крайне удручающе.

Ничего не мешало купить H55M-LE и i5 в 2010, в 2015 сменить видеокарту, позже сменить Windows 7 на Windows 10 и продолжать играть в нетребовательные игры и серфить интернет до конца десятилетия. На H55M-LE до сих пор делают сборки. Я не помню, чтобы H55M-LE лежала в мастерской больше недели. Это была одна из самых ходовых плат.

Про внешний вид платы сказать особо нечего. Он невыразителен. Но своя красота у платы есть. Прежде всего это яркие слоты синего цвета. Голубые полоски на серебристых компонентах тоже сильно выделяются. Надписи на текстолите сделаны очень крутым шрифтом и выглядит интересно. Но больше всего мне в этой плате нравится цвет текстолита. Его тяжело описать, мне он всегда напоминал цвета темной краски из игры Team Fortress 2.

Сайт с описанием технологии IES

Из мелочей можно добавить красивый экран загрузки с какими-то пиксельными деревьями, будто взятыми из консольной игры. И халявную версию CyberLink DVD Suite. Правда, мало кто о ней помнил и у всех стояла Nero. Также эта плата шла с солидным комплектом технологий, но мне сказать о них нечего. В отличие от остальных плат, я никогда их не использовал. Помню лишь названия. IES помогала экономить энергию, OC DNA позволяла сохранять настройки разгона и делиться ими, а OC Tuner помогал разгонять систему. Сказать о них мне нечего.

Было бы интересно узнать, пользовался кто-нибудь из читателей блога этим софтом или нет?

Если у вас есть H55M-LE и живая Ati Radeon HD Series/GeForce GTX 465, могу вас поздравить — вы счастливый человек. И можете сделать сборку, которая будет показывать игры такими, какими их видели геймеры 15 лет назад. Все эти Mass Effect, Battlefield: Bad Company 2, Half Life 2 и Dishonored прекрасно работали именно на таком железе.

Все эти пять материнских плат помогли мне лучше понять ПК-гейминг и особенности сборки компьютеров. Это далеко не все платы, что мне нравятся, но о них хотелось сказать в первую очередь. Знаете ли вы их? Связаны ли с ними у вас какие-то воспоминания? Знаете ли вы альтернативы этим платам? Расскажите в комментариях. Мне будет очень приятно почитать ваши истории о материнских платах.

Спасибо за внимание.