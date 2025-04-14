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Как подготовиться к прохождению всей своей игровой библиотеки, советы тем, кто решил победить бэклог

В современном мире огромная библиотека игр вовсе не обязывает геймера проходить ее полностью. Но что если попробовать это сделать? Что нужно учитывать и знать, если вы решили пройти всю свою библиотеку игр? Поговорим об этом здесь и сейчас
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Доступность игр позволила многим геймерам обзавестись большими коллекциями игр. И некоторые геймеры даже задумывались о том, чтобы начать проходить эти огромные коллекции. Однако, осознание временных затрат заставляло их отказаться от этой идеи. Между тем, многие геймеры уже проходили свои коллекции целиком. Это было в детстве, когда число игр было небольшим, а свободного времени было много. 

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Сегодня лишь немногие геймеры решаются на прохождение всех игр своей библиотеки. И цель этого блога — помочь таким геймерам в этой сложной задаче. 

Этот блог содержит ряд советов, которые упростят прохождение игр и помогут сделать прохождение осмысленным и возможно, даже полезным. 

Определите правила прохожденияБан-лист и список игр на прохождение можно создавать в Steam.

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Важная часть любого подобного мероприятия — правила. Определитесь, что значит для вас “пройти игру”? По каким причинам вы будете бросать проходить игры, будете ли вы проходить контент DLC и играть в онлайн-режимах? Сколько уровней нужно пройти, чтобы понять, что игра не стоит внимания? Будете ли вы проходить игры, которые прошли ранее? Если да, то какие?

Выверите платформу или консоль. Определитесь, какая платформа или консоль будет ключевой. 

Составьте бан-лист. Выберите, какие игры из вашей библиотеки не попадут в прохождение. Это могут быть игры издателя, который вам не нравится. Или игры, которые работают некорректно. Просто игры нелюбимых жанров. Бан-лист помогает сделать прохождение более простым и интересным, поскольку исключает все, что может испортить вам настроение и превратить его в рутину. Не стоит заносить туда слишком много игр. Дайте вашей библиотеке шанс. 

Заведите дневник или постер прохождения

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Пройти большое число игр и не оставить записей об этом? Нонсенс. Заведите дневник прохождения. Это может быть как обычная тетрадь с записями, так и блог в интернете, в котором вы подробно опишите каждую игру. Пишите в дневник все, что вы считаете важным, относительно прохождения. Какие сложности возникли, какие игры тронули вас больше всего. Какая атмосфера царила и т.д. Можно также вести дневник в формате видеоблога. 

Постер прохождения выглядит как-то так

Альтернативой дневнику может быть постер. Постер прохождения это картинка с каким-нибудь интересным рисунком и нейтральным фоном, на который наносят название игр, которые вы прошли. Часто названия игр соединены линиями, показывающими последовательность прохождения. Ее можно распечатать на память и наклеить на стену. 

Составьте примерное расписание

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Чтобы лучше представлять, когда играть и как много времени на игры у вас есть, лучше всего составить расписание игр на месяц или неделю. Это помогает избавиться от неоправданных ожиданий, невыполненной работы и в целом помогает лучше планировать распорядок дня. 

О расписании должны знать и другие члены семьи. Бывает так, что вы все распланировали, сделали всю работу, сели играть и тут бац! Маме нужен телевизор! Бабушке интернет! Папе нужно помочь с машиной, а младший брат не понимает физику. 

Мой друг два года подряд не мог нормально сесть поиграть, потому что у его девушки каждый раз в этот момент появлялась какая-то неотложная работа, проблема или  задача. Хотя про расписание она прекрасно знала. В конечном итоге, человек купил Steam Deck и уезжал играть в кафе. На данный момент он прошел 131 игру из 242. 

Заранее скачайте патчи и озвучкуВ Steam версии Gothic есть перевод и патч. Но далеко не все игры имеют такие улучшенияМногие игры плохо работают без специальных патчей. Это касается не только старых игр, но и новых. Какой-нибудь River City Girls без патча на управление с клавиатуры можно сразу кидать в бан-лист. Лучше всего иметь список игр, которые вы хотите пройти в ближайшее время. Найти по ним информацию, почитать отзывы и скачать патчи, если они нужны. 

Некоторые игры вообще не имеют переводов. Тогда имеет смысл использовать специальные программы для перевода текста с экрана. Если у вас много японских игр, заранее найдите такие программы.

Заранее запустите игры

Лучший способ сэкономить время при прохождении — скачать и запустить игру заранее. Время, которое нужно скачанной игре, чтобы прийти в рабочее состояние часто может достигать часа. Коробочные версии игр лучше всего найти заранее. Бывают случаи, когда ты точно знаешь, что игра лежит на полке. Садишься играть — а её там нет. 

Очистите жесткий диск от лишних файлов

Часто прохождение способно забить ваш жесткий диск до отказа. Поэтому лучше всего очистить диск от ненужных файлов заранее. У вас должно быть место не только для игр, но и видео, скриншотов и патчей. Записывать видео прохождения и сохранять скриншоты лучше на другой диск, а не на тот, на котором находится игра. В среднем, геймеру нужно примерно 200 гб для комфортного прохождения библиотеки, если пройденные игры будут удаляться. 

Придумайте слоган и логотип

Возможно, вы хотите сделать прохождение библиотеки важным событием в жизни. Тогда можно придумать логотип прохождения и слоган. Вместо логотипа может быть маскот. Он может стать украшением дневника или блога. Часто идеи для логотипа возникают уже в процессе игры. Если ничего не получается — не расстраивайтесь. Это нормально. 

Сегодня уже не нужно нанимать художника, чтобы нарисовать логотип или маскота. Нейросети справляются с этим прекрасно. 

Высыпайтесь, делайте зарядку, чаще отдыхайте

Каким бы хардкорным геймером вы не были, важно нормально спать и делать зарядку. Это не только поможет вам избавиться от плохого самочувствия и вялого настроения, но и даст больше сил на прохождение игр. Геймеры, которые не высыпаются и не ведут физическую активность, обычно менее эффективны в играх, чем те, кто живет активной жизнью. 

И хотя исключения бывают, они никак не отменяют правила — хочешь много играть? Следи за собой и веди нормальный распорядок дня.

Не стоит забывать также принимать душ. Часто плохое самочувствие и настроение вызвано банально тем, что человек давно не был в ванной. И я понимаю, что совет банальный, но многие геймеры и гики об этом забывают. Все настолько плохо, что некоторые музыканты, игровые мероприятия и заведения рекомендуют посетителям принять душ перед посещением. 

Иногда имеет смысл отойти от похождений и просто отдохнуть от игр. Это тоже важно. Если вы чувствуете, что игры стали рутиной — отдохните. Можно почитать книги, связанные с тематикой ваших любимых игр. Это поможет получить нужный настрой и вернутся к прохождению. 

Читайте об играх, которые собираетесь пройтиКниги об играх тоже могут заинтересовать в играх, которые вы раньше считали скучнымиЧтобы лучше понимать многие игры из вашей коллекции, вам нужна информация о них. Читайте отзывы, обзоры, книги, смотрите фильмы об играх, которые собираетесь пройти. Не ограничивайте себя несколькими известными авторами — смотрите и читайте все, что найдете. Часто малоизвестный автор может лучше объяснить, чем хороша та или иная игра. 

Кроме того, бывает так, что именно в обзорах игры можно найти что-то интересное, из-за чего вам захочется пройти игру. Например, персонаж, место, необычная пасхалка, сравнение с чем-то. 

Именно хорошие обзоры и статьи об играх помогают изменить отношение к играм, которые не кажутся вам чем-то стоящим. 

Не думайте о времени

Просто играйте. Главное, что вы должны чувствовать при прохождении игр из вашей библиотеки — радость от игр. Вы не должны думать, сколько игр вы пройдете, сможете ли пройти всю библиотеку, хватает ли вам времени каждый день. Вам нужно просто играть. Суть прохождения в том, чтобы просто испытать радость от игр, которые у вас есть. Все остальное — просто причина их запустить. Вы можете пройти в год 10 игр, но если они принесут вам радость, вы поймете, что это было не зря. И можете пройти 100 игр, но не ценить их, а думать лишь о больших объемах. И пользы от этого не будет. Радость от игр должна быть превыше цифр.

Если вы пытались пройти свою библиотеку игр, расскажите об этом в комментариях. 

Спасибо за внимание.

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