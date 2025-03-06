Существует масса способов экономить. Скидки, кэшбэк, акции, заказ продуктов в маркетплейсах и многие другие. Но большинство людей все равно покупает продукты в обычных магазинах, не задумываясь о скидках и кэшбэке. Относительно недавно и я был таким. Пока не заметил, что большая часть моей зарплаты уходит на продукты. Даже после того как я отказался от дорогих продуктов и стал экономить, траты были значительными. Все поменялось после того как в прошлом году я стал придерживаться ряда правил, которые помогли мне сэкономить некоторую часть денег. В этом блоге я расскажу о самых полезных из них.

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В моем городе нет крупных сетевых магазинов, только местные сети супермаркетов, точки производителей и оптовые базы. Поэтому задача сэкономить на покупках чуть сложнее, чем могла бы быть в крупных городах.

Правило первое. Тщательно выбирать картошку и покупать только проверенную

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Один из самых прожорливых врагов семейного бюджета сегодня — это зеленая картошка. Не важно, дорогая картошка или дешевая, мытая или грязная, в сетке или развесная — нарваться на зеленую картошку очень легко. При этом, картошка продукт востребованный и ходовой. Многие семьи не могут представить себе стол без картошки. Поэтому траты на картошку во многих семьях превосходят несколько тысяч в месяц. И половина этой картошки может спокойно отправиться в мусор, поскольку она зеленая.

Пример из жизни. Я купил 1,2 килограмма картошки. Картошка мытая и не дешевая — 100 рублей за килограмм. Я надеялся, что её хватит на два раза. Но половина картошки была зеленой и мне пришлось ее выкинуть. В итоге, мне снова пришлось покупать картошку назавтра. Пятьдесят рублей в мусор. А ведь так происходило постоянно.

Я стал внимательнее выбирать картошку, нашел хорошую в одном магазине и стал покупать только её. Я стал покупать меньше картошки, но почти её не выкидывал. Если картошка казалась плохой и дряблой, я её просто не покупал. В итоге, за месяц удалось сэкономить 800 рублей. В среднем, каждый пакет картошки, что я покупал, стоит от 100 до 150 рублей.

Я понимаю, что куда выгоднее купить большой мешок картошки у оптовиков, перебрать и хранить у себя всю зиму. Но у меня места для хранения нет, да и перебирать картошку негде.

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Правило второе. Составить карту покупок и ходить в магазин с ней

Во многих статьях про экономию денег советуют составить список покупок. Совет хороший, но вместо списка покупок лучше составить карту покупок. Это тот же список, только товары в нем закреплены за определенным магазином.

Как это работает? Допустим, у вас в округе три продуктовых супермаркета: “А”, “Б” и “В”(все совпадения случайны). Продукты во всех трех одинаковые. Но цены разные. И если вы купите все нужные продукты в одном, вы не сэкономите деньги. Если вы купите все продукты в другом — тоже. Но если вы будете покупать продукты из списка по самым низким ценам в трех супермаркетах, экономия будет значительной.

В “А” дешевые консервы и фрукты. В “Б” конфеты и макароны. В “В” дешево продают хлеб и колбасу, а также сыр и напитки. Помимо супермаркетов, существуют профильные магазины. В них цена на определенные продукты дешевле, чем в супермаркете. Некоторые продукты, по типу мяса, молока, хлеба и мороженого лучше покупать в точках производителей. Там они дешевле и свежее. Наконец, если вы можете ездить на оптовые базы, там тоже можно найти дешевые продукты.

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Когда вы составляете такую карту, ориентируйтесь на реальные цены, а не репутацию магазина. Многие "дешёвые" магазины давно подняли цены.

Примеры из жизни:

Батон. В одном магазине он стоит 45 рублей, в другом 60. 105 рублей разницы за неделю.

Я всю зиму пополняю три кормушки для птиц. Содержание одной стоит в среднем 1000 рублей в месяц. Но мне удалось сэкономить и теперь кормушки обходятся в 650 рублей каждая. Я стал покупать арахис, семечки и пшено на оптовой базе.

Тушенка. В одном магазине стоит 190 рублей. В другом 150 рублей. 120 рублей экономии за три банки.

Газировка в супермаркете стоит 150 рублей за банку. В профильном магазине 80 рублей и выбор больше. За месяц экономия около тысячи рублей, так как покупаю я её часто.

В месяц я покупаю 15 бутылей с водой. Цена каждого 100 рублей, но в соседних магазинах их можно купить за 90. Экономия 150 рублей в месяц. Но бывает, что летом я покупаю эти бутыли каждый день. И экономия возрастает. Любая несущественная экономия в общей сумме дает хороший результат.

Карта покупок помогает экономить за счет разницы цен. Но эту карту нужно постоянно обновлять и следить за ценами.

Правило третье. Умеренная закупка на акциях



Акции это не только способ попробовать что-то новое, но и способ купить дешевле нужные продукты. Однако, многие люди очень увлекаются и покупают на акциях большое число продуктов, которые просто не успевают съесть. Часто бывает так, что акционные товары не достаются тем, кому они действительно нужны. Потому что кто-то купил их в большом количестве.

Лучший вариант для экономии это умеренная закупка на акциях. Если вы не тратите больше 3-х пакетов замороженных овощей за месяц, зачем вам десять пакетов? Если в месяц вы съедаете пять пачек макарон, зачем вам пятнадцать? Часто люди тратят на акциях деньги в большом количестве, из-за чего экономить не получается.

Пример из жизни. Раньше я покупал на акциях по пять-десять пачек и упаковок акционных товаров. Они часто лежали мертвым грузом в шкафу или холодильнике. Каждые несколько месяцев я покупал новые пачки по акции. Таким образом, часть этих продуктов никогда не использовалась и лежала без дела. Обходилось такое расточительство около 5 тысяч в месяц. Естественно, каждый месяц продукты были разными. После того, как я сократил покупки до трех штук, траты составили в районе тысячи-двух.

Правило четвертое. Фастфуд заменяется доступными продуктами

Существует заблуждение, что лапша быстрого приготовления и другой фастфуд хорошо помогает экономить деньги. Это не так. Почти любой современный фастфуд проигрывает доступным продуктам.

Пример из жизни. Чашка лапши стоит в магазинах от 49 до 70 рублей. При этом пачка риса в пакетиках стоит около 100 рублей и в ней 5 порций. Если покупать пять раз в неделю лапшу за 60 рублей, получиться 300 рублей. Пачку риса за 100 рублей хватит на пять дней.

Раньше я тратил на одну только лапшу в районе двух тысяч рублей. Но я не мог ей наесться и позже мне приходилось есть что-то более серьезное. После того, как я перестал покупать лапшу, эти деньги удалось потратить на другие продукты — мясо, овощи, рыбу и фрукты.

Летом из недорогих овощей можно делать салаты и варить супа. К примеру, у некоторых производителей овощей уже в середине лета набор для салата обойдется дешевле, чем чашка лапши. Хорошим конкурентом фастфуда может обычная яичница или омлет.

Не всегда замена фастфуда доступными продуктами приведет к реальной экономии, но зато сделает ваш рацион разнообразнее. Я стараюсь придерживаться принципа — “пачка чего-то, чего хватит надолго” плюс “что-то недорогое, доступное и вкусное”. С тех пор как я отказался от гамбургеров, шаурмы, лапши быстрого приготовления и даже качественных чипсов, мой рацион стал разнообразнее.

Правило пятое. Уменьшение порции на несколько единиц

Наконец, правило, которое помогает не только экономить на продуктах, но и худеть. Оно заключается в незначительном уменьшении порции. Например, вместо трех сосисок, вы варите две. Вместо пяти конфет к чаю берете три. Макарон для варки можно насыпать в мерную тарелку, но без горки. Так пачки хватит надолго.

Пример из жизни. Я всегда варил 10 пельменей за раз. Но после того, как сократил порцию на три пельменя, мне стало намного проще худеть, а пачка пельменей стала кончаться за три недели, а не за две. В итоге, в месяц я не покупаю больше двух пачек, хотя раньше брал и три, а то и четыре. Другие продукты тоже стали заканчиваться не так быстро. Особенно медленно стали кончаться орехи, семечки, жареный нут, вяленые фрукты. Также я очень тонко нарезаю сыр. На вкус это не влияет, но зато 400 грамм кончаются за неделю, а не за пару дней. Но, если что-то очень вкусное, я себя не ограничиваю. По моему, это просто не имеет смысла.

Это правило не стоит учитывать, если при сокращении порции вы не наедаетесь. Это правило также не подходит людям с тяжелой работой, большой физической активностью, а также больным и пенсионерам. Не стоит ограничивать себя в еде, если вам нужна энергия и силы. А вот кому оно идеально подходит, так это нитам и геймерам. Они часто имеют лишний вес и недостаток денег. Незначительное сокращение порций пойдет им только на пользу.

Сколько я сэкономил, применяя эти правила?

В месяц на продукты у меня уходило от 25 до 40 тысяч рублей. Многое зависело от сезона. Правила помогли сократить траты на продукты в среднем на 20%. Вместо 40 тысяч получалось 32-34. Иногда меньше, иногда больше. В основе правил лежала простая идея, что незначительная экономия в сумме дает большую экономию. На мой взгляд, это хороший результат.

Есть ли у вас похожие правила? Какие методы экономии знаете вы? Расскажите в комментариях.