Ночное телевидение всегда радовало требовательных зрителей необычными программами и интересными фильмами. Ночью можно было увидеть интересные сериалы, клипы и концерты различных музыкантов. Я решил вспомнить, какие интересные программы выходили в эфире российских телеканалов по ночам.

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“Открытый проект”, ТВЦ

“Открытый проект” вошел в историю российского телевидения, как крайне необычная ночная телепередача. Двухчасовое шоу состояло из двух музыкальных блоков и и разговоров о театре. В первом блоке, “Кухне”, выступали известные артисты. Позже в блок были добавлены разговоры с музыкантами за круглым желтым столом, на котором музыканты оставляли автографы. Потом был блок о театре. Интервью с актерами или рассказ о чем-нибудь театральном. Последний блог, “Пробы”, был посвящен молодым музыкальным проектам.

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Отличительной чертой “Открытого проекта” был не только выход в эфир поздней ночью, но и полное отсутствие формата. На “Пробы” могли прийти рэп-металлисты и исполнители брутальной альтернативы. Здесь в рамках “Кухни” дали акустический концерт “Король и Шут”. Для других музыкальных передач такое было почти невозможно увидеть.

Отличительной чертой программы были черно-белые закулисные съемки и атмосферные заставки. Ведущие программы Валерий Марьянов и Соня Филатова часто рассказывали что-то в коротких роликах закулисных съемок. Их разговоры с музыкантами были не менее интересными, чем сами концерты. В них было много юмора, шуток и необычных историй.

Гости были самыми разными. Бывало, ты смотрел вечером какой-то фильм по центральному каналу, а в “Открытом проекте” актер из него рассказывал о своем отношении к искусству. Часто можно было услышать музыку, которая поражала своей необычностью. Даже после того, как каналы, специализирующиеся на альтернативной музыке стали популярны, “Открытый проект” оставался актуальным и интересным.

Программа выходила в эфир в период с 2004 по 2006 год.

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“Антропология” и “ПроСВЕТ”

Обычно ночные программы снимаются в темных декорациях, где весь свет от прожекторов поглощается темной обивкой стен или пустотой огромной студии. Но есть в истории ночного российского телевидения одна телепередача, известная своей светлой, слепяще белой студией. Речь идет о телепередаче “Антропология”, которая впервые вышла в 1997 году на телеканале “Телеэкспо”. Автором и ведущим программы стал шоумен и музыкант Дмитрий Дибров.

Характерной чертой “Антропологии” был внешний вид декораций, которые представляли собой пустую белую комнату. Все остальное в кадре выдавалось через серый светофильтр. Этот необычный внешний вид телепередачи запомнился многим. Обычно, телепередача представляла собой концерты музыкантов или разговоры с известными личностями. Зрители могли звонить в студию в прямом эфире.

Телепередача существовала долгие годы и переходила с канала на канал. В 2005 формат телепередачи был применен к новому проекту - “ПроСвет”. “Антропология” была одним из лучших способов послушать и открыть для себя новую музыку во времена, когда интернет был редкостью.

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“Городские пижоны”, “Первый канал”

В 2008 году в эфире “Первого канала” появилось новое шоу. Точнее, это было похоже на отдельный ночной канал. Он получил название “Городские пижоны”. Вначале трансляции зрителей встречали ведущие, которые рассказывали, что будет показано сегодня ночью.

Основой “Городских пижонов” стали сериалы, которые были высоко оценены пользователями интернета. Так в эфир первого канала попали сериалы “Офис”, “Обмани Меня”, “Жизнь на Марсе” и “Подпольная империя”. В 2010 в эфир попал такой хит как “Шерлок”. Впоследствии его транслировали уже по вечерам.

Помимо сериалов, “Пижоны” радовали качественной документалистикой. К примеру, многие запомнили такой сериал как “7 поколений рок-н-ролла”. В те годы большой популярностью пользовались смс-чаты на спутниковых музыкальных каналах. И там можно было прочитать сообщения от меломанов, которым сериал очень понравился. Постепенно обсуждение сериалов, показанных в “Пижонах” перешло в смс-чаты на этих каналах. А после и пользователи интернета заметили этот проект. Многие отмечали, что “Городские пижоны” подарили им впечатления, напоминающие те, что они получили, впервые просматривая сериалы и программы в ночном эфире.

Иногда в эфир пускали какое-нибудь необычное кино. К примеру, мне запомнился фильм “Наука сна”. В целом, “Городские пижоны” был одним из самых интересных ночных проектов конца нулевых. Он развивал вкус зрителей и позволял увидеть по-настоящему качественные сериалы и фильмы.

“Ночью можно”, “Rambler-телесеть”

Телеканал Rambler пришел на место канала АСТ, но несмотря на свое технологичное название, формат канала не поменялся, по-настоящему продвинутых и современных телепередач там было мало. В основном, в эфир шли записи старых шоу, зачастую иностранных. Но когда в эфир выходили передачи про компьютеры, оторвать зрителей от экрана было весьма тяжело. Я хорошо помню программу “Буфер” с продвинутым визуальным оформлением и IT-новости по утрам. Их смотрели все мои одноклассники и часто ради этих программ они раньше уходили с тренировок или пропускали матчи в компьютерных клубах.

В какой-то момент ночной эфир этого канала стал бурлить жизнью. Там стали показывать геймплей видео игр и появился чат. А еще в эфир вышло необычное разговорное шоу “Ночью можно”. Характерной чертой этой передачи были мультипликационные заставки, в которых рассказывалось, что можно делать ночью. А также стильное лого, напоминающее логотипы флэш-мультфильмов.

Сама же передача представлял собой разговоры на разные темы в небольшой уютной студии с гостями.

“Гордон в полночь”, НТВ

А эта телепередача - настоящая легенда эфира. Эталон интеллектуального телевидения. Многие зрители настолько полюбили эту программу, что ложились спать пораньше, чтобы встать ночью и посмотреть новый выпуск. В телепрограмме эту передачу обозначали как “Гордон” или “Гордон в полночь”. Ее ведущим был Александр Гордон.

Эта передача представляла собой беседы на научные, культурные и философские темы. Гостями были преимущественно ученые и различные исследователи. Разброс тем даже по современным меркам, с множеством Youtube-шоу и подкастов, невероятен. В эфире обсуждались такие вещи как галлюцинации, ледяные озера Антарктиды, гениальность и безумие, жизнь звезд, кризис науки, жизнь насекомых, астероиды, зависимость биржевых цен от различных факторов, творчество писателей, природа запахов, шаровые молнии, культы, устройство и происхождении языков…

Перечислять можно очень долго. Фанаты передачи сделали подробные списки, распечатки эфиров и записи в разных форматах. Каждый раз, когда передача выходила в эфир, ты узнавал о чем-то новом и удивительном, зачастую о вещах, о которых никогда раньше не слышал. Некоторые моменты передач надолго западали в память. Я до сих пор помню, как Александр Гордон рассказывал, что увидел своего двойника, который растаял в воздухе. А ученый тут же объяснил, что это было с точки зрения науки.

Очень необычной была атмосфера, что царила в студии. Дело в том, что канал НТВ использовал для съемок своих программ студию-трансформер. В ней можно было менять декорации и освещение, создавая привычный вид для программ. Но в программе Александра Гордона студия представляла собой пустое пространство с небольшим кружком-подиумом, на котором находились три стула. Позади был огромный экран. Камера часто показывала красный квадрат экрана в полной темноте, на фоне которого сидели эксперты. С каждым новым сезоном цвета в студии менялись.

Столь сюрреалистичный вид вызывал много необычных ассоциаций. Иногда казалось, что ведущий и гости сидят на маленьком островке посреди озера ночью. Я встречал несколько человек, которые считали визуал этой телепередачи жутковатым. И переключая каналы ночью, они старались как можно быстрее переключить канал, если видели эту программу.

Выходила передача в эфир с 2001 по 2003 год.

“Реальная музыка”, ОРТ

ОРТ был пионером ночного телевидения в России. Еще во времена канала “Останкино” существовал ночной канал. ОРТ же продолжило традицию и создавало прекрасные ночные передачи на разные темы. Одной из самых любимых музыкальных телепередач начала 2000-х у меломанов была “Реальная музыка”. Это была программа, в которой рассказывалось о новых записях поп и рок-музыкантов, показывались клипы. Многие запомнили также одноименный музыкальный сборник, что можно было купить на кассетах почти в любом музыкальном магазине.

Серия передач “Центр”, MTV

Примерно в 2003 году на телеканале MTV появилась серия ночных блоков с похожими названиями. “Центр риффа”, “Центр ритма” и “Центр рифмы”. Все это тематические блоки, посвященные клипам в жанрах рок, метал, танцевальная музыка и хип-хоп. Они вызывали неподдельный интерес у меломанов, поскольку часто в эфир попадали клипы малоизвестных групп. Особенно отличался “Центр риффа” - в этом блоке можно было услышать группы, о существовании которых ты слышал, но найти в продаже альбомы не мог.

“Профилактика”, “Россия 1”

Профилактика вышла в эфир в 2011 году, что довольно необычно для ночных телешоу. На тот момент подобные телепередачи почти пропали из эфира. Студия этой телепрограммы была похожа на уютное лофт-кафе, на полу которого были расстелены ковры. Логотипом программы служила настроечная таблица, та самая, которую можно увидеть на каналах во время профилактики.

Отличительной чертой “Профилактики” было наличие трех ведущих. Алексей Поляков, Анатолий Кузичев и Илья Савельев ранее уже работали вместе на радиостанции “Вести FM”. Это создавало атмосферу живого общения в студии. В студии играл тихий джаз. Героями телепередачи были известные личности и музыканты. Последние часто играли свои песни и это делало “Профилактику” похожей на многие другие ночные передачи. Тем не менее, “Профилактика” отличалась от них тем, что была необычным гибридом - смесью общественно-политической программы и ночного шоу. Получилось очень удачно. Вначале обсуждалась какая-то серьезная тема, по типу регулирования рекламы или ситуация в мире, а после начанался концерт, похожий на квартирник.

“На ночь глядя”

Телевидение 90-х является рогом изобилия уникальных и необычных программ. Многие из них потеряны безвозвратно, но некоторые удается найти. Одна из таких телепередач стала известна благодаря крипипасте, ставшей популярной в интернете. Согласно описанию, в 90-е годы по ночам выходила необычная программа, ведущим которой был актер театра и кино Александр Борисович Резалин. Он говорил спокойно, медленно, смотря прямо в экран, на зрителя.

Это была крайне необычная программа. Первой ее рубрикой были “Страшилки” - ведущий зачитывал короткие жуткие истории, либо рассказывал об искусстве, но тоже жутко и пугающе. Другая рубрика была еще более необычной. Это была кукольная пародия на передачу “Спокойной ночи, малыши”. В ней плюшевые кабан и кролик обсуждали всякие животрепещущие темы. С юмором и сарказмом. В конце передачи показывали мультфильм. А вообще, каждый выпуск был не похож на другой.

Отдельно стоит выделить оформление передачи. Оно явно было создано под влиянием американских комиксов. С помощью 3D-графики был создан город, в котором небо освещают прожекторы. Над городом летал Бэтмен. Бэтмен в каком-то смысле был символом это телепередачи. Например, в заставке рубрики “Страшилки” лицо Бэтмена превращалось в череп.

Из всех ночных передач, что знаю я, это была самая необычная. В ней был примечательный визуал, неординарный юмор, очень качественный, талантливый текст для ведущих и запоминающийся реквизит. Это тот случай, когда проходит четверть века, а люди все равно помнят эту передачу. Жаль, что на Youtube в наши дни никто не воссоздал этот формат.

“Подкаст. Лаб”, “Первый канал”

Удивительно, но даже в наши дни существуют ночные передачи. Я уже писал, что ОРТ был пионером в ночном телевидении и “Первый канал” продолжает традицию. “Подкаст. Лаб” это серия передач на разные темы, которая выходит на “Первом” по ночам. По сути, это разговорные телепередачи, снятые в студии с минимумом декораций. Их можно просто слушать, как подкасты. Разброс тем огромен - от авиации и психологии, до музыки и культуры. Именно в рамках “Подкаст.Лаб” была возрождена культовая музыкальная программа “Антропология”. Никаких изысков или излишеств в этой программе нет. Это просто тихая, размеренная беседа или монолог ведущего. И именно этим “Подкаст. Лаб” цепляет.

Долго время я думал, что ночное телевидение как явление закончилось еще в нулевые. Но “Подкаст. Лаб” доказал, что нет.

Стоит сказать, что записи большей части описанных в блоге передач есть в интернете.

Какие ночные передачи запомнили вы? Смотрите ли вы какие-нибудь сейчас? Расскажите в комментариях.

Спасибо за внимание.