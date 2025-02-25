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Зачем нужна огромная библиотека игр в Steam, GOG или Itch

У многих современных геймеров есть внушительная цифровая библиотека игр. Другие игроки удивляются этому — зачем иметь библиотеку из нескольких тысяч игр? И главное — когда в это играть? В этом блоге я расскажу, как появляются, как используются и какую пользу несут огромные библиотеки игр в сервисах Steam, GOG, Itch и других
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Рождение библиотеки

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Откуда вообще берутся огромные библиотеки? Если говорить о Steam и GOG, то тут есть две основных причины — распродажи, на которых игры можно купить с очень большими скидками. И онлайновые магазины игр, которые продают игры в бандлах или по ещё большим скидкам. Есть даже такой термин “синдром распродаж Steam”. Это явление, когда люди покупают большое число игр на распродаже, но не играют в них. От распродажи к распродаже библиотека растет. А бандлы, которые часто покупают из-за одной игры и вовсе когда-то увеличивали библиотеку за год на 100-200 игр. Сегодня большое число игр получают обладатели подписок некоторых онлайн-магазинов. 

В Epic Games Store библиотека появляется сама по себе — за счет бесплатных раздач каждую неделю. В Itch многие игры сервиса являются бесплатными. 

Пользователь может сам не заметить, как соберет огромную библиотеку игр за несколько лет. У кого-то она лежит мертвым грузом и никак не помогает владельцу в его делах и начинаниях. Ну а кто-то использует библиотеку как место для отдыха, развлечений, новых идей и создания контента. 

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Давайте поговорим о плюсах больших цифровых библиотек. 

Библиотека дает цифровой дает уют и комфорт


Одна из главных особенностей цифровых библиотек — это ощущение уюта и комфорта, который они дают. Люди часто не осознают, что уют можно получить не только в реальном мире, но и на экране своего смартфона, мониторе или телевизоре. Цифровой уют это когда удобство использования сервиса сочетается с его приятным видом и психологическим комфортом. Эталоном цифрового уюта были браузеры начала десятых годов. Их приятный интерфейс, гибкая настройка и возможность подключить нужные плагины дарили пользователям не только радость веб-серфинга, но и радость использования самого браузера, чьи возможности часто было крайне обширны. 

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Библиотеки современных цифровых сервисов похожи на старые браузеры. В них есть приятный интерфейс, возможность сортировки игр по категориям, настройки внешнего вида библиотеки. Библиотеки каждого сервиса чем-то отличаются. Steam позволяет менять обложки игр, смотреть на достижения и отключать дополнительный контент, слушать саундтреки и смотреть фильмы и аниме. 

Библиотека GOG выглядит как полки с коробками, но также у сервиса есть более продвинутая библиотека в лаунчере GOG Galaxy, в которую можно добавлять игры из других игровых сервисов. Помимо этого, в GOG у многих игр есть раздел с бонусными материалами, среди которых есть артбуки, саундтреки, мануалы, карты и прочие вещи, включая оригинальные версии игры. 

Про Itch говорят мало, а между тем, это важнейшая платформа для разработчиков и художников

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Библиотека Itch это просто стильная и простая библиотека с возможностью создавать коллекции по темам. Кроме того, в этом сервисе много книг для геймеров, комиксов и ассетов. Библиотеки в Itch бывают двух типов — гора хлама, собранная наспех и без особого желания. И настоящая душевная сокровищница, полная дорогих сердцу произведений. Например, энциклопедии ретро игр, панк-комиксов и хардкорных платформеров с закосом под игры с Sega Mega Drive.

У многих геймеров есть привычка оставлять открытым клиент игрового сервиса, в котором открыт их профиль. Но игроки, у которых есть большая библиотека часто оставляют открытым именно её. Так она дополняет интерьер комнаты. 

Кроме того, многие геймеры увлечены коллекционированием бигбоксов и дисков с играми в реальной жизни. Однако, далеко не каждый геймер может себе это позволить. Иметь большую библиотеку любимых игр на полке хотят многие. Но диски часто стоят дорого, а для хранения игровой библиотеки нужно много места. Цифровые библиотеки стали хорошим компромиссом для игроков со всего мира. При этом, в цифровой библиотеке также можно собирать редкие аддоны, издания и дополнения. 

Возможность помочь друзьям и родственникам без игр

Семейные группы Steam это один из лучших способов разделить ваши игры между родственниками и друзьями

За счет того, что библиотеку Steam можно расшарить на другие аккаунты, ваша огромная библиотека может стать местом, где другие игроки набираются опыта, знакомятся с культовыми играми и экономят деньги. Далеко не все могут позволить себе дорогие игры, тем более, если это игры неизвестного жанра. А демо-версий таких игр часто просто не бывает. К сожалению, делиться библиотеками можно лишь в ряде сервисов на ПК и консолях. 

Возможность не покупать игры долгое время

Пока я проходил первые два "Ведьмака", третий стал стоить очень дешево на скидках

Если цены на новинки по каким-то причинам слишком высоки, а хороших скидок нет, большая библиотека может помочь переждать время без хороших цен на игры. Не удивляйтесь. Времена, когда игры можно было скупать сотнями и бандлы по доллару давно в прошлом. Сегодня бывает так, что игроки по полгода ничего не покупают. Большой выбор игр позволяет выбрать что-то по настроению и не зависеть от ценовой политики современных игровых издательств. 

Устраивать тематические вечера

В прошлое 13 сентября я пытался освоить Molek-Syntez

Не очевидный, но весьма большой плюс больших библиотек — можно собрать игры на определенную тематику и играть в них в праздники и памятные даты. Например, я люблю поиграть 12 апреля в какой-нибудь космический или авиасимулятор. А 13 сентября — в какой-нибудь химический или биологический пазл. Хэллоуинские марафоны и вовсе стали традицией, которой скоро исполнится 10 лет. Игр на эту тему у меня больше пятидесяти.

Также, когда мы собираемся с друзьями, мы любим поиграть в какой-нибудь файтинг или платформер, их у меня много. Они сами выбирает нужную игру, мы подключаем геймпад и играем. А когда-то давно мы перестали играть в игры как раз потому, что их было мало и они нам надоели. 

Библиотека это место вашего самовыражения

Еще одна важная функция игровой библиотеки — это место для вашего самовыражения. Вы можете собирать игры одной тематики, издателя, игры одного сеттинга или просто игры с одной определенной особенностью. А поскольку в Steam есть возможность обменивать предметы, существует рынок ключей и гифтов. И в библиотеку могут попасть крайне редкие игры и DLC, многие из которых купить уже нельзя. Некоторые геймеры прилагают огромные усилия, чтобы пополнить библиотеку редкими играми и DLC. И это тоже способ самовыражения. 

Однако, мало собрать игры. Важно их ещё и пройти, если это возможно. Хороший пример — визуальные новеллы. Они стоят дорого, часто имеют массу ограничений, требуют много времени на прохождение. Но многие пользователи не только имеют огромную библиотеку визуальных новелл, но и прошли их все. 

Классика юмора от пользователей — Тодд Говард в библиотеке Steam и аниме обложки

Кроме того, возможность настроить библиотеку так, как удобно вам, тоже играет не последнюю роль. После того как в Steam появилась возможность менять обложки игр в библиотеке, пользователи стали придумывать оригинальные способы украсить свои библиотеки. Это было похоже на то, как в начале десятых люди украшали профили своих социальных сетей кусочками фотографий, образующих вместе один большой рисунок. Некоторые пользователи сами рисуют обложки своих любимых игр и устанавливают их в Steam, либо заменяют их на пародийные обложки.

Библиотека отражает статус игрока


Библиотека помогает другим пользователям игровых сервисов понять, кто перед ними. Часто игры, в которые пользователь играл больше всего помогать составить его игровой портрет и понять, на каком уровне геймерского мастерства находится игрок. Часто даже небольшая библиотека в 20-30 игр позволяет сделать такой вывод. И принять решение  — стоит ли доверять игроку? Добавлять ли его в друзья? Похожи ли ваши игровые вкусы?

А по характерным библиотекам с малым числом игр и некоторым количеством free-2-play игр легко определить ботов и смурфов.

Место для создания контента

Для своих старых блогов о фантастике я делал скриншоты в Shadow Warrior 2Если вы блогер, то вам скорее всего нужны какие-то футажи для роликов. Богатая библиотека позволяет делать футажи самого разного толка без особых усилий. И хотя большая часть блогеров использует для этого популярные шутеры и ААА-игры, на мой взгляд, куда интереснее брать в ролики необычные игры с интересным визуалом. 

Кроме того, творческие режимы, конструкторы уровней и мастерская Steam могут помочь вам создать уникальный контент для самых разных случаев. К примеру, я много раз делал рекламные баннеры для своих проектов в играх по типу Garry’s Mod. Не стоит забывать и про фоторежим. Если вы хотите сделать крутые иллюстрации для своего блога, канала или просто красивые обои на рабочий стол, это идеальный вариант. 

Место, где развивается кругозор

Именно игры про Ктулху заставили меня прочитать книги Говарда Лавкрафта

Для меня библиотека игр стала местом, откуда я черпаю идеи для развития кругозора. Недавно я купил на распродаже десять понравившихся игр. Позже я изучу их страницы, прочитаю на них обзоры, разберусь с их сеттингом и произведениями, которые вдохновили разработчиков. К примеру, по очень большой скидке я взял игру Tamarindos Freaking Dinner и в описании игры говорилось, что эта игра представляет собой маскот-хоррор. Я не знал, что это такое и стал читать об этом. Заодно найдя массу интересных статей о хоррорах. 

Yu-Gi-Oh!

Другая игра — Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution. Мне давно хотелось купить что-нибудь карточное и научиться играть. И оказалось, что по игре есть манга и аниме. И я начал читать эту мангу. Или вот, к примеру, недавно купленный буллет хэлл Bullet Soul. Я всегда хотел разобраться, откуда взялся этот жанр и чем он живет сейчас. А заодно изучить все фанатское творчество по этой игре. Чем сейчас и занимаюсь.

Однажды сервера понравившийся мне цифровой настольной игры закрыли и я пошел в клуб любителей настольных игр, настолько мне понравилась эта игра. 

Проще говоря, когда в моей библиотеке появляются игры, я стараюсь найти по ним максимуму информации и так выхожу на интересные книги, фильмы, аниме, интервью, другие игры, необычные явления природы, научные исследования и просто интересные места планеты Земля. По некоторым играм я ищу информацию годами она — просто не кончается. 

Помогает играть в игры в любом месте

Прекрасное место (жаль не настоящее). Не хватает только ноутбука и Wi-Fi

Большая игровая библиотека позволяет не зависеть от места нахождения и играть в то, что нравится где угодно и когда угодно. У вас может не быть возможности пополнить баланс, купить игру, интернет может быть не самым лучшим. Но игры будут уже у вас и вам не нужно будет возить с собой кучу коробок и консоль. Достаточно ноутбука или Steam deck. 

Если вы часто переезжаете, меняете место жительства или просто постоянно в дороге, то цифровые библиотеки позволяют вам иметь огромное число игр с собой. Их можно заранее загрузить и после лишь обновлять, сохраняя при этом прогресс игры в облаке игрового сервиса. Когда-то у меня была огромная библиотека игр на дисках и картриджах. И когда я переезжал, возни с ней было просто море. Упаковка дисков в коробки, вытирание с них пыли, постоянный поиск нужной игры, замена треснувших коробочек. Это было приятной рутиной, из-за которой я играл меньше, чем мог. В итоге, когда у меня появился Steam и GOG, я просто забыл про эту возню. 

Главное заблуждение о большой библиотеке игр

А теперь стоит развеять одно популярное заблуждение, существующее как среди геймеров, так и среди обычных людей. Заключается это заблуждение в том, что большая библиотека это очень круто и можно просто сидеть и играть постоянно. 

Большая игровая библиотека не заменит вам настоящую жизнь. Она может сделать вашу жизнь интереснее, но не более. Если вся ваша жизнь будет построена только вокруг игр, они вам очень скоро станут неинтересны и превратятся в рутину.

Мой совет всем геймерам: какой-бы большой ни была ваша цифровая библиотека, не избегайте реальной жизни. Настоящий геймер это прежде всего человек, что живет своей жизнью, за счет чего игры и другие развлечения ему не надоедают. 

Нужна ли большая библиотека игр каждому?

Однозначный ответ — нет. Как я уже писал, огромные библиотеки игр чаще всего возникают случайно. И если у вас нет непреодолимого желания покупать игры на распродажах, а игры вы покупаете, только чтобы играть, я могу вас поздравить. Вы — счастливый геймер.

Расскажите какая библиотека у вас? Сколько у вас игр, как вы их покупаете? Настраиваете ли вы свою библиотеку?

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