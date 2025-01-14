Телепередачи российского телевидения — огромная и интересная тема, поднять которую любят не только блогеры, но и серьезные печатные издания. Многие передачи были уникальны по содержанию и не имели аналогов в мире. Многие были утеряны и сообщества, занятые поиском lost media, тратят огромные усилия на их поиск. Есть телепередачи, которые были восприняты зрителями неправильно и обросли легендами. Сегодня я хотел бы рассказать о нескольких таких телепередачах.

“Три богатыря”

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Телеканал РТР можно назвать одним из главных создателей уникальных телепередач российского телевидения. Чего только стоил их утренний эфир, в котором юмористические телепередачи были перемешаны с различными мультфильмами, в том числе короткометражными. Одной из самых необычных и загадочных телепередач телеканала РТР была и остается спортивная телепередача "Три Богатыря".

Предположительно, это было шоу, в котором принимали участие профессиональные каскадеры. По сюжету игры, три игрока брали на себя роль богатырей и пытались пройти сложные испытания. Им было необходимо пройти прозрачный лабиринт, штурмовать замок, стрелять из лука и в конце испытания самый сильный богатырь выходил на битву с драконом. Дракон был механический и ему необходимо было отрубить головы. В головах были ключи, которые помогали остановить лифт с принцессой. Зачастую богатыри слишком много времени тратили на бой с драконом и не успевали остановить лифт, из-за чего проигрывали.

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Поиски телепередачи проходили долго и сложно. Было выяснено, что ведущим телепередачи был Василий Кикнадзе. Также была найдена песня из заставки этого шоу. Ее исполнил Валерий Панков. В 2023 году Youtube-канал mchk11 выложил запись эфира РТР за 1995 год. И в этой записи был найден анонс этой телепередачи. Однако дракона в нем не было, из-за чего некоторые участники поиска предположили, что дракон был в другой телепередаче, вероятно, иностранного производства.

На данный момент записи телепередачи все ещё не найдены.

“Люди в черном”

Нейросеть видит эту телепередачу так. Но на самом деле она выглядела иначе

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Необычные концертные шоу выходили на российском телевидении постоянно. Но одно из них выделяется среди прочих. Предположительно, оно вышло в эфир в период с 1995 по 1998 год на телеканале НТВ. Возможно, оно являлось пародией на фильм “Люди в чёрном”. В нем люди в черных смокингах и черных очках занимались тем, что обеспечивали безопасность какого-то мероприятия.

Воспоминаний об этом концерте очень мало и они не точные. Согласно одним, люди в черных очках искали пришельцев, которые маскировались под звезд эстрады. Согласно другим, это были не пришельцы, а клоны. Структура телепередачи была следующая — показана сценка работы агентов, затем идет запись выступления какой-то звезды. В заставке этого шоу была показана Останкинская телебашня ночью и эти люди, стоящие по краям экрана.

На данный момент нет никаких данных о точном названии этой телепередачи и времени показа. Даже примерное время показа неизвестно. По одним данным, концерт был показан 1 января. По другим — в середине лета. Изучение телепрограммы за период 1995-1998 годы не дало результатов.

“Другая ночь. Новогодний подарок”

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Одна из загадочных передач была найдена без особых поисков и проблем. Много раз я слышал от разных людей о том, что в новогоднюю ночь на одном из каналов завис видеопоток и в эфир шел только звук. А ещё я слышал, что была какая-то жуткая реклама, посвященная некой новогодней программе, в которой показывали пустые комнаты.

Меня очень заинтересовали эти передачи и я начал искать. Я тоже помнил, что видел какую-то странную рекламу. И я почти сразу её нашел. Оказалось, что это был анонс той, "зависшей" программы. Телепередача называлась “Другая ночь. Новогодний подарок”. Её рекламный ролик, правда, выглядел несколько жутко. В нем была показана пустая комната, напоминающая холл какого-то здания.

На полу лежали шарики и на потолке были развешаны праздничные украшения. Зрители как бы ехали на лифте и это был один из этажей. Этажи менялись, а картинка оставалась той же. Только звук менялся — старая песня сменилась выступлением писателя-сатирика. Но в какой-то момент на новом этаже двери лифта открывались, зрители видели черное звездное небо. Начинала играть таинственная электронная музыка, а голос диктора объявлял: “Другая ночь. Новогодний подарок”.

Телепередача вышла в эфир в первые часы 2003 года. Согласно телепрограммам, показана телепередача была в период с 2.00 часов ночи по 4.00 утра. Это был спецпроект НТВ и представлял он собой записи популярных песен, которые транслировались в эфир с необычным для телевидения видеорядом — записью горящих в камине дров. Рядом с камином стоял старый радиоприемник, висела еловая ветка с игрушкой. К концу эфира дрова в камине догорали.

Для многих зрителей подобный формат был в новинку, поэтому они посчитали, что с эфиром что-то не так. Все привыкли, что в эфире кадры постоянно меняются и что-то происходит. А тут два часа на экране просто горели дрова под музыку. Можно лишь восхищаться смелостью продюсеров, придумавших и запустивших это в эфир. Программа была весьма прогрессивной и новаторской, впоследствии формат подобных передач стал популярен на видеохостингах. Если вы слышали про Lo Fi Girl или Christmas Radio, то это то же самое. Чем больше развивался интернет, тем больше компаний стали запускать свои рождественские трансляции и плейлисты. Даже такой крупный игровой сервис, как Steam, в 2021 году запустил трансляцию с анимационным камином на Рождество. Зрители НТВ смогли познакомиться с таким форматом намного раньше, чем весь остальной мир.

Маленький совет — ищите эту передачу через обычный поиск. Youtube по запросу "Другая ночь" часто выдает всякие хоррор-видео.

“Предсказание погоды”

Прогнозы погоды бывают разные. Студия “Пилот-TV” отличилась созданием полностью анимированного 3D прогноза, который больше напоминал запись компьютерной игры, нежели телепередачу. У программы была красивая заставка с растущими башнями замка. Вели программу два ведущих — профессор Фаренгейт и ученый Цельсий. Они смотрели на котел и создавали в нем погоду, используя как магические, так и научные методы. Самое интересное, что у программы был сценарий. Между учеными все время происходили конфликты и взаимные подколы. Помимо этого, в выходные выходила большая версия телепередачи, содержащая сценки, рассказывающие о том, какими бывают погодные явления.

На момент выхода телепередачи её никто не воспринимал как нечто невероятное. Однако сегодня, когда все любят видеоигры, а виртуальные блогеры становятся популярнее блогеров реальных, начинаешь иначе смотреть на креативную идею студии “Пилот”. Долгие поиски записей этой телепередачи привели лишь к тому, что были найдены некоторые отрывки телепередачи. Поэтому узнать, о чем ругались ведущие и что было в больших выпусках телепередачи, мы сегодня не можем. Однако, в 2021 году бывший сотрудник студии “Пилот” Родион Соловьев выложил два выпуска в хорошем качестве на Youtube. По его словам, анимация для программы создавались на установке Motion Capture.

А какие необычные, загадочные и возможно, пугающие телепередачи знаете вы? Может быть вы помните какую-то телепередачу, о которой все забыли, записей в интернете нет и лишь вы ищите её? Расскажите в комментариях.

Спасибо за внимание.