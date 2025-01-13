“Поднятие уровня в одиночку” впервые появилось в 2016 году как веб-роман, написанный южнокорейским писателем с ником Chugong. История простого парня, что постоянно качался и поднимал свои силы охотника на магических зверей сумела заинтересовать мировое аниме-комьюнити. Особенно она понравилась геймерам, ведь история по сути описывала путь геймера в сложной и полной опасности игре. Вот только в самом романе игры не было - всё происходило в реальном мире и персонажи то и дело рисковали жизнью. Прокачка и только прокачка - так можно было описать этот роман кратко. Роман был хорошо принят, но настоящая популярность истории началась в 2018 году, после того, как вышел вебтюн.

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Вебтюн - это корейская разновидность манги для смартфонов, ключевой чертой которой является большая длина страницы. Вы листаете её вниз, подобно тому, как читаете статью и комментарии под ней, а рисунок продолжается и продолжается. Над мангой работала студия Redice во главе с талантливым художником Сонрак Чанжом. Цветной и поражающий масштабами битв вебтюн стал безумно популярен среди любителей не только корейской манги, но и читателей манги в целом. Solo Leveling стал активно набирать фанатов, причем многие из них никогда раньше не читали вебтюны и с подозрением смотрели на не-японские произведения. Ожидаемо было предположить, что вскоре выйдет аниме-адаптация. И она вышла в январе 2024 года.

И это был невероятный успех. Об аниме хорошо отзывались буквально все - матерые фанаты аниме, новички, что лишь начали свой анимешный путь, любители ММОRPG и сингловых игр, представили манга-библиотек и критики. Не нравился Solo Leveling разве что ярым фанатам вебтюна, эстетам и псевдокритикам, а также тем, кто в принципе не любит “фантазии о силе”, современное аниме и истории про сверхсильных героев. Аниме без труда собрало положительную оценку пользователей на крупнейших аниме порталах и даже было признано самым просматриваемым аниме на ряде из них.

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Но в чем секрет этого аниме? Неужели это какое-то уникальное произведение, что задает новый уровень? И да и нет. Популярности этого аниме способствовала безумная популярность оригинальных романа и вебтюна, а также талант студии Redice и Сонрак Чанжа, превратившего очередную фантазию не тему невероятной силы в головокружительный экшен, способный увлечь любого. Но не менее важным является и то, как аниме строит историю с помощью игровой тематики.

Сюжет

Множество порталов открылось по всему миру. Их стали называть вратами. Из врат то и дело вылезали опасные чудовища, которые были неуязвимы для земного оружия. Но люди, что имели магические силы, смогли справиться с чудовищами. И оказалось, что из чудищ выпадают удивительные по свойствам материалы. Обладающие магией люди стали организовывать отряды и отправляться во врата, чтобы уничтожить чудовищ и закрыть врата. Это было крайне рискованное занятие, поскольку внутри врат находилось опасное подземелье, в котором могло случиться все что угодно. И далеко не всегда опасность исходила от чудовищ. Было много охотников, что не хотели делиться добычей.

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А добыча была очень ценной - уже через десять лет после открытия первых врат, земная экономика оказалась зависима от ресурсов, что можно было получить внутри врат. Самые сильные охотники организовали гильдии, построили огромные штаб-квартиры и стали работать по правилам для охотников. Начался бизнес по продаже врат и хэдхантинг охотников. Далеко не каждый человек мог быть настоящим охотником - у многих не хватало маны. Всех, кто был слишком слаб, чтобы обладать магией, относили к Е-классу.

Главный герой Solo Leveling - двадцатилетний юноша Сон Джин Ву, над слабостью которого смеются все охотники в округе, тоже был охотником Е-класса. Крайне немощный, он был большой проблемой для отряда и не мог убить даже самого мелкого противника. Но у Сона была веская причина лезть в подземелье - его мать лежала в коме, а сестре нужно было оплатить образование.

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Однако, даже попав в хороший отряд, он не мог заработать себе даже один камень с поверженного противника. Но однажды, он получил крайне необычную способность. Перед его глазами возникли невидимые для других людей интерфейсы, подобные тем, что можно увидеть в видеоиграх.

Сон поначалу игнорировал их, но позже осознал, что находится под управлением некой системы, что позволяет ему качаться и повышать свой уровень охотника. Вещь для других охотников невозможная! И игнорировать указания системы выйдет себе дороже. В итоге, под управлением системы, Сон стал очень сильно меняться и превратился крайне сильного воина, лучшим другом которого стал интерфейс системы. Но исследование ассоциации охотников не подтвердило его силы. Для всех он оставался охотником низшего класса. Так у Сона появилась тайна.

Невероятная сила вместе с репутацией “слабейшего от человечества” не раз помогла ему пережить различные эксцессы в подземельях. Теперь он был готов к тому, чтобы помочь своей больной матери. Но и опасностей вокруг становилось все больше. Тем временем главы гильдий обнаружили огромную опасность, исходящую от одного отдаленного острова…

Почему Solo Leveling является важнейшим геймерским аниме?



Solo Leveling часто сравнивают с Sword Art Online, но это в корне не верно. Правильнее сравнивать его с Btooom!. Btooom! был одним из первых аниме (и мангой), пытавшемся серьезно поднять вопрос о проблемах геймеров и их восприятии обществом. Он рассказывал о попытках начать нормальную жизнь теми, кто по каким-то причинам этого не может сделать. Проще говоря, Btooom! советовал всем нитам, маргиналам и безработным любителям каток в CS2 наконец-то помириться с родителями и найти работу. А родителям - перестать демонизировать игры и геймеров. Это было аниме о жизни, но про игры.

Однако, такому взгляду на вещи в большей части геймерского аниме не было места - они все сфокусировались на играх их тематике. Им были куда ближе темы спортивного соперничества, чести, игровых навыков, веры в победу и командного взаимодействия, чем проблемы геймеров в реальном мире. Если в геймерских аниме и затрагивалась реальная жизнь, то она была лишь дополнением к жизни виртуальной.

Однако, в последние годы стало появляться все больше работ, которые использовали тему игр и гик-культуры, как способ поговорить о жизни в реальном мире, его проблемах и попытках многих молодых людей найти место в нем.

Такие тайтлы как “Читерские способности”, “RPG с полным погружением оказалась хуже, чем реальная жизнь”, романтическое аниме "Больше чем пара, меньше чем любовники" ,“Спокойной ночи, мир” и даже история о мастере кукол и косплеерше “Любовь с иголочки” яркие примеры подобных тайтлов. Все это аниме о том, как найти себя в жизни, строить отношения, почему нужно приобретать и ценить навыки, искать новые направления и расти над собой.

Ключевая проблема таких тайтлов заключается в том, что они часто крайне нишевые, фан-сервисные и просто очень пошлые. Это сужает их аудиторию и часто мешает людям воспринимать их истории серьезно. Кроме того, часто история подается иносказательно. Например, в “Читерских способностях” не каждый увидит историю скромного и никому не нужного парня, который начал работать фрилансером-айтишником, завел друзей в популярной ММО-игре и вдруг стал нужен всем и сразу, как только у него появились деньги и ценные шмотки в игре. Скорее, зритель подумает, что это очередной пафосный исекай.

А в “Любовь с иголочки” многие и вовсе видят историю школьника-нытика без друзей, хотя это история про абсолютно нормального молодого человека, увлеченного народным промыслом и пострадавшим от нормисовских взглядов своей подружки. И его навыки хорошо шить впоследствии оценивают девушки, которые тоже имеют творческие хобби. “Любовь с иголочки” говорит зрителям о том, что не нужно бояться своих увлечений, а поддержку нужно искать там, где их оценят. Среди таких же увлеченных людей, как ты. Но это опять фан-сервисное аниме не для всех.

А вот Solo Leveling не фан-сервисный и при этом кристально понятный тайтл. Его может смотреть каждый. Он умеренно пафосный, стильный и по-настоящему красивый. Он доступно объясняет далеким от игр зрителям, чем игры привлекают и очаровывают людей. В нем простой и понятный мир в духе фантастики 80-х, неплохо прописанные персонажи второго плана, о которых ты всегда хочешь узнать больше, крутые битвы и герой, у которого есть тайна и большая цель. Сон Джин-Ву имеет невероятную силу, но не использует ее во вред. Наоборот, он становится великим уравнителем мира охотников. У него понятная цель помочь своей семье, он поборол свои слабости и полюбил постоянное развитие.

Геймеры видят в Solo Leveling историю о том, как проницательный и крутой игрок, что не жалел сил на тренировки, побеждает читеров и токсиков, получает доверие и одобрение со стороны киберспортсменов и других крутых игроков. При этом оставаясь успешным человеком в жизни, который позже открывает бизнес. Этакий корейский Fatality нашего времени.

Во времена тотальной геймерской токсичной, игрового застоя и читов, продающихся по цене мороженого, такая история не могла не найти отклик в сердцах геймеров. Solo leveling это отражение желаний и представлений сознательного игрового комьюнити о том, каким должен быть настоящий геймер. И не только геймер, но и просто человек. Solo leveling уводит фокус от темы игр, не забывая при этом умело использовать игровую тематику.

К примеру, во многих игровых аниме есть интерфейсы, похожие на те, что можно увидеть в играх. Но в большинстве аниме они обращены к персонажам. В Solo leveling их сознательно разворачивают к зрителю так, чтобы появилось впечатление, будто он прокачивается сам. Они очень лаконичны и просты. Это решение делает аниме ещё увлекательнее. Стоит признать, что пришло оно в аниме из вебтюнов, но умение правильно передать эту идею в аниме достойно внимания.

Таким образом, Solo leveling это история о том, как простой парень с хорошей соображалкой ищет и находит свой путь в жизни. Зритель видит крутые и напряженные приключения, напоминающие игру и сам может ощутить на себе часть этого игрового опыта с помощью хорошей постановки и интерфейсов. При этом, стесняться любви к Solo Leveling не нужно - в нет ни фан-сервиса, ни каких-то специфических анимешных тем.



Пара слов про второй сезон





Хотя вебтун уже закончился и узнать, чем завершилась история Сон Джин-Ву может каждый, аниме продолжает выходить. Совсем недавно стартовал второй сезон и я хотел бы поделиться впечатлением о первой серии. Прежде всего, рисовка аниме изменилась. Пейзажи стали более детализированными и красивыми. Но внешний вид персонажей тоже сильно изменился. Главный герой теперь больше похож на Мэша из “Магии и Мускул”. В первом сезоне он выглядел куда лучше. Злодей, чья улыбка в прошлой части вызывала сильное отторжение, теперь больше похож на главного героя игры Mullet Mad Jack.

Теперь он не вызывает никаких эмоций. Это очень расстраивает. Зато любимые многими фанатами персонажи второго плана - прогульщица Сонъи Хан и менеджер Санмин Ан не изменились, что приятно.

Первая серия получилась очень интересной. Есть небольшая отсылка на первую серию первого сезона, аниме стало более брутальным. Авторы попробовали раскрыть одно из персонажей второго плана. Но вот битв в серии мало. Авторы стали пропускать экшен, который не важен для сюжета, что многих фанатов расстроило.

А вот новые опенинг и эндинг вышли крайне слабыми. Сами песни очень хорошие. Но видеоряд слабоват. И если опенинг ещё можно считать неплохим, то эндинг выглядит очень дешево и скучно. Особенно если учесть, что эндинг первого сезона был полноценным видеоклипом в жанре аналоговый хоррор, который хотелось пересматривать снова и снова. Просто посмотрите этот клип:

А потом сравните с эндингом второго сезона. Графона конечно навалили, но хотелось бы, чтобы эндинги выглядели не как техно-демки для тестирования видеокарт.





Второй сезон начался хорошо и смотреть его определенно стоит. Но вот с эндингом авторы подкачали.

Подведем итог





Solo leveling - это взрослый взгляд на игровую тематику в аниме. Его можно не любить, но не признать его важность и своевременность нельзя. Дайте мне знать, если вы хотите прочитать детальный обзор на это аниме.

Спасибо за внимание.