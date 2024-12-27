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Обзор книги “Электросити. Дюссельдорфская школа электронной музыки. 1970-1986”

Краткий обзор книги Рудигера Эша о зарождении немецкой электронной музыки и краут-рока. Истории о группах Kraftwerk, DAF, Neu!, OMD, Die Krupps и продюсере Конни Планке стали частью этой огромной книги.
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Немецкая электронная музыка и краут-рок оказали огромное влияние на развитие музыки по всему миру. Следы влияния одной только группы Kraftwerk можно встретить в раннем хип-хопе, альтернативном роке и различных саундтреках. Между тем, среднестатистический меломан часто плохо знает, что из себя представляла электронная музыка Германии  70-х и 80-х годов. А ведь это был период, когда современная музыка буквально создавалась на глазах современников. 

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Бывший музыкант немецкой индастриал-группы Die Krupps Рюдигер Эш как-то раз решил пролить свет на возникновение немецкой электронной музыки и немецкого рока 80-х. Он изучил массу источников и взял более пятидесяти интервью у музыкантов, продюсеров и других творческих людей. Они позволили ему составить ясную картину того, как в Германии зародилась электронная сцена, краут-рок, мюнхенское звучание и другие интересные и важные для музыки вещи.

Труды Рюдигера Эша привели к созданию книги под названием “Электросити. Дюссельдорфская школа электронной музыки.1970-1986”. В 2021 году книга вышла на русском языке. Это прекрасная книга. Но у нее есть ряд проблем. Когда ты начинаешь её читать, у тебя складывается впечатление, что это книга исключительно о Kraftwerk и истории появления этой группы. Но это не так. Kraftwerk занимают лишь половину книги, остальной текст посвящен огромному числу других групп. В книге много информации о группах DAF и Neu!, OMD, Die Krupps, Heaven 17 и продюсере Конни Планке.

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Другая проблема книги - она сильно утомляет тебя. А все потому, что выполнена она в виде огромного, длинного, бесконечного интервью. Различные люди поочередно рассказывают о тех или иных событиях. Прерывается книга лишь для того, чтобы перейти на другую главу. Главы посвящены годам, а точнее, событиям, которые за год произошли. Иногда кажется, что все самое интересное ты уже прочитал. И новая глава уже не будет тебя удивлять. Это большая ошибка. Каждая глава удивляет. Если вы устали от книги, её стоит отложить и вернуться на некоторое время. И тогда она откроется с другой стороны. 

А именно - не как бесконечное интервью, а как сборник забавных, интересных и необычных случаев, произошедших с музыкантами той эпохи. Kraftwerk прогнали барабанщика из-за ящика. Почти шпионские страсти связаны с некоторыми версиями песен и целыми альбомами. Интересная история гарсона (точнее, кельнера) из ресторана Mora, которого музыканты Kraftwerk пригласили записать свое приветствие для песни Das Model. По сути, Kraftwerk вставили в свою песню то, что сегодня называют “локальным мемом” Дюссельдорфа.

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Эти истории очень увлекают, но занимают очень мало места в тексте. Иногда ты даже толком понять не можешь, что именно произошло - описаны события слишком немногословно. Но есть истории, рассказанные во всех красках. К примеру, момент, когда синтезатор вызвал фурор и неподдельный интерес на телевидении описан во всех деталях. Читать об этом всем очень интересно. Ты будто смотришь айсберг на Youtube о любимой музыке. 

Но после того, как ты погрузился в этот мир лейблов, мастер-лент и дорогих синтезаторов, приходит понимание, что книга ещё и показывает отношение каждого участника сцены к тем или иным событиям. У нее нет какого-то единого понимания происходящего. Вольфганг Зайдель, барабанщик группы Ton Steine Scherben, считает, что социальное положение музыкантов было важным критерием для краут-рока. Ведь синтезаторы стоили не мало. Он же сравнивает монструозную сборку инструментов, микшерных пультов и магнитофонов Kraftwerk с “навороченной звуковой лабораторией” и способной создавать звучание, напоминающую “конкретную музыку”. Вольфганг Флюс считает, что у Нюнтера Фрёлинга самая известная в мире лестница. И таких моментов в книге очень много. 

В книге очень четкий и приятный для глаз шрифт

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Подробно рассказывается как проходили первые концерты групп того времени. Описывается роль композитора Оскара Сала в истории электронной музыки. Иногда в тексте упоминаются группы, о которых ты никогда не слышал. К примеру, женская группа Mania D описывается как сплав искусства, моды и кино. Группа звучит как пост-панк с влиянием инди-рока и индастриала. А на фото группа выглядит как проект из двухтысячных, хотя это группа из конца 70-х. Книга хорошо помогает расширить свой музыкальный кругозор. 

Но чтобы оценить всю эту многогранность и информативность книги, нужно увлечься её чтением. У меня это получилось лишь со второго раза. Я даже не сразу обнаружил, что в конце книги есть разделы, в которых перечислены и описаны все упоминающиеся в книге синтезаторы. Есть раздел, где подробно описано, что за человек упоминался или давал интервью. Список где и когда были взяты интервью для книги тоже есть. Эти небольшие разделы придают книге ещё больше ценности. После ее прочтения у тебя остается ощущение, будто ты посмотрел документальный фильм о музыке. И со временем, приходит понимание, что книгу хочется перечитать. 

Первоначально я хотел написать, что “Электросити” подойдет меломанам и фанатам Kraftwerk. Ведь возникновение и первые годы Kraftwerk описаны очень подробно. Но перечитав книгу второй раз, я понял, что эта книга хорошо подойдет тем, кто хочет познакомиться со старой электроникой и роком. Такого большого числа музыкантов одной эпохи и тех, кто на них повлиял, вы не найдете даже в статье на “Википедии”. Мне после прочтения даже захотелось переслушать многие сессии Джона Пила, ведь теперь я знал, как они повлияли на музыкантов. Книга прекрасно передает атмосферу старых звукозаписывающих студий, непростых отношений с рекорд-лейблами, концертов тех лет, витиеватости творческих путей и внезапных увольнений из групп. 

Единственное, что книга передать не может - это уникальное звучание групп, истории которых в ней описывается. И возможно, это даже к лучшему. Ведь у читателя появится желание послушать весь этот удивительный мир немецкой электронной музыки конца XX века.


Подробности об издании

У издания твердая обложка, белая качественная бумага с немногочисленными черно-белыми иллюстрациями. Перевод хороший. Есть сноски с пояснениями. Обложка выглядит немного блеклой и не очень хорошо смотрится на фото. Я сделал более 100 фотографий, в попытке создать фотографию для обложки этого блога, но в конце концов просто бросил это дело. Но это мелочь на фоне того, что за 700 рублей в среднем, можно получить книгу на качественной бумаге с превосходным переводом и уникальными подробностями об интересном и уникальном явлении в мировой музыке.

Возрастное ограничение - 16+.

Спасибо за внимание.

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Теги

электроника музыка обзор книги kraftwerk краут-рок
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FelsheR-zzzzz
13:18
На германию и одной Нины Хаген достаточно.) Всех затмит!
Обзор книги “Электросити. Дюссельдорфская школа электронной музыки. 1970-1986”
Eppius
13:16
Крафтверк гениальная группа- основатели всей электронной музыки. NEU! хороши. Еще подскажу Harmonia, Cluster,Can,Cosmic Jokers тд и тп. В немецком краут роке штук 10-15 хороших груп наберется.
Обзор книги “Электросити. Дюссельдорфская школа электронной музыки. 1970-1986”
Чато -- -- Бот
13:15
Cпасибо, уважаемый автор, поржал от души. Но и слёзы порой тоже наворачивались. В общем, и тебя с грядущим 2025-м!
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