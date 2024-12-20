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Десять советов, что помогут вам сэкономить деньги и купить интересные игры на распродажах в Steam

Распродажа в Steam началась, а значит пора вспомнить ряд элементарных советов о экономии, скидках, поиске игр и покупках
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Праздничная распродажа в Steam это всего лишь одна из сотни распродаж, что проходят в Steam за год. Однако, именно её пользователи ждут больше всего, поскольку она связана с подарками, каникулами и большими скидками. И пока все увлечены новой распродажей, я хотел бы напомнить о том, как лучше всего экономить и выбирать игры. Эти советы актуальны весь год. 

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10.Ориентируйтесь на скидку, а не распродажу

Главная ошибка всех пользователей Steam - вера в то, что скидка зависит от распродажи. Это не так. Скидка зависит от политики издателя. Бывает так, что лучшая скидка на игру ставится в период, когда никаких распродаж нет. Да, новинки часто получают на зимней и летней распродаже первые хорошие скидки, но это исключение из правил. Часто бывает так, что у игры есть один день в году, когда она получает рекордную скидку, а в остальное время продается по скидкам небольшим. Некоторые игры продаются по хорошим скидкам в честь какого-нибудь события. Распродажи издателя обычно на скидки скупы. 

Я советую посмотреть график скидок нужной вам игры на Steam DataBase и выяснить, есть ли у игры дата, когда она получает крупную скидку.

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Следите за скидками постоянно. Бывает что игра продается за копейки перед распродажей, а после резко повышается в цене. Или внезапно получает скидку посреди лета. 

Если же говорить про распродажи в целом, зимняя и летняя крайне неоднозначны. На них часто может вообще не быть хороших скидок. Мое мнение - лучшая распродажа хэллоуинская. Она длится мало и издатели ставят весьма смелые скидки. А худшие распродажи - февральская, “Золотая неделя” и весенняя. На них хорошие скидки хотя и бывают, но редко. 

9.Игру не обязательно покупать в SteamКроме Steam существуют десятки надежных магазинов

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Даже если игра получила скидку в Steam, её можно купить ещё дешевле. На сторонних площадках и в магазинах. Бывает так, что на нужную игру скидка небольшая, а сама игра старая. Тогда имеет смысл поискать ключ игры у частных продавцов. Если игра раньше была в бандле, то многие продавцы отдают ее ключ за бесценок. Некоторые официальные магазины продают игры дешевле, чем в Steam даже во время распродаж.

Единственное, чего я не советую делать - это покупать игры на сомнительных сайтах и искать большие скидки на новинки. Так можно потерять деньги и испортить себе настроение.

8.Смотрите на бандлы, трилогии и коллекции


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Лучший способ сэкономить в Steam это не просто покупать игры на скидках, а покупать их в составе бандлов, коллекций и трилогий. В них цена на игру может снизиться еще больше. Они обычно расположены на странице с игрой, чуть ниже цены самой игры. Коллекции могут иметь отдельную страницу в Steam. Их стоит искать отдельно в магазине, в том числе в разделе наборы. Borderlands: The Handsome Collection - хороший пример. Трилогии хороши тем, что вы платите цену одной игры за три. Например, Dracula Trilogy. Помните, что некоторые бандлы, наборы и коллекции во время распродаж блокируются в РФ.

Кстати, у вас есть Valve pack и Orange Box? Вещи в Steam первостепенные.

7.Не продавайте карточки сразу

У игры за 33 рубля карты стоят по 16 рублей и больше. Но после распродажи цены обвалилась до 6-7 рублей

Во время распродаж все карты из игр можно отнести к двум категориям. Те, чья цена не меняется или становится выше - это карты новинок, популярных игр и карточки распродажи. Их стоит продавать сразу.

И карты обычных игр. Перед их продажей лучше посмотреть, не упала во время распродажи их цена. Бывает так, что во время распродаж карточки теряют в цене 90% своей стоимости. Следите за этим.

Правда, есть такое явление, когда цена на карту упала, но ночью она временно возрастает. Поэтому опытные коллекционеры часто ставят карты во время распродажи на продажу методом поплавка - на несколько рублей выше, чем она продается сейчас. Такую карту вполне могут купить даже во время обвала цен, если карт на площадке останется мало. Этот метод не подходит для дорогих карт. 


6.Не впадайте в раж

Sale rush это состояние, когда человек истратив все свои деньги, выбивает карты из игр, продает их и ищет что интересного можно купить на эти небольшие деньги. На русский это можно перевести как “распродажный раж”. Я не советую этого делать, потому так вы рискуете продать карты дешевле, чем они стоят. А также купить много ненужных игр. Sale rush появился во времена, когда плохих и сомнительных игр в Steam было мало и недорогие покупки на сдачу имели смысл. Так пользователи Steam расширяли свой кругозор и покупали малоизвестные игры. Сегодня есть риск, что вы потратите деньги на какой-нибудь Hentai Anime Girls Puzzle сборник, вместо того, чтобы подкопить и купить реально хорошую игру.

Распродажный раж хорош лишь тогда, когда вы хотите пополнить библиотеку качественными и уникальными играми. И продали карты выгодно.


5.Проверяйте все категории SteamDataBase


Многие статьи советуют использовать для выбора игр на распродаже сайт SteamDataBase. Это хороший совет. Но часто он ограничивается выбором скидок в категории “historical lows”. Эта категория показывает вам самые новые крупные скидки. Однако, это не значит, что это все лучшие скидки этой распродажи. Просто пример - игра когда-то получила рекордную скидку в 90% и стоила 20 рублей. Она попала в голубой раздел. Но после она все время получала скидку в 85% и не попадала в него, хотя цена была всего 30 рублей. Стоит ли избегать такую игру? Конечно нет. 

Именно поэтому имеет смысл посмотреть все скидки сразу, без применения фильтров самых больших скидок. А чтобы смотреть их было проще, лучше применить теги и ограничить выбор своими любимыми жанрами и механиками. 

4.Продавайте вещи до осенней распродажи

Если вы формируете свой бюджет из средств, полученных от продажи игровых предметов, лучшее время для их продажи - осень. Незадолго до хэллоуинской распродажи. Дело в том, что самые высокие цены на вещи обычно устанавливаются тогда, когда после распродаж прошло много времени. Перед распродажами и после цены обычно низкие. Поэтому больше всего денег можно заработать осенью. Есть и другие периоды в году, но я считаю этот момент лучшим. Обычно за год у игроков собирается много хлама и тогда то его и стоит продать. Советую не продавать памятные и дрогие сердцу вещи. Потом будете долго жалеть. 

Худшее время для продаж - период между осенней и праздничной распродажей. В этот период половина предметов на торговой площадке не успевает набрать свою цену и продается очень дешево.

3.Покупайте вещи во время распродажи

Розовая краска в Team Fortress 2 стоит дорого. Но распродажа помогает экономить.

На торговой площадке и во внутриигровых магазинах во время распродаж цены обычно ниже, чем обычно. Во время распродаж пользователи часто продают вещи, чтобы накопить деньги на игры и количество этих вещей заметно увеличивается. Поэтому цена падает. Средняя разница составляет 25%, но этого достаточно для экономии. Если вы решили купить дорогой скин, предмет из игры или фон - ждите распродажи.  

Правда, стоит помнить, что боты могут скупать все дешевые вещи и держать цену на прежнем уровне. Да и редкие предметы падают в цене не часто. Но факт есть факт - хочешь что-то купить? Купи во время распродажи.

Что касается внутриигровых магазинов, они обычно устраивают скидки за компанию. Скидка 50% считается хорошей. Например, краска в магазине Team Fortress 2.

2.Не забывайте про скидки после распродажи


Многие издатели игнорируют распродажи, но любят ставить скидки сразу после них. Именно поэтому деньги, что вы не потратили на распродаже, имеет смысл сохранить. Бывает так, что именно после распродажи появляются скидки на игры, которые редко бывают на скидках. Недавно так было с серией игр River City Girls. Я понимаю, что многие люди после распродаж устают от скидок и Steam, но поверьте, порой оно того стоит. 

1.Проверьте форумы для любителей халявы

Даже если вы хорошо изучили все скидки, просмотрели все новости про распродажу и изучили все подборки, есть риск, что вы упустили самое интересное. Поэтому не забудьте зайти в какую-нибудь тему или на форум для любителей бесплатных раздач и больших скидок. Там часто во время распродаж публикуют информацию о скидках на интересные игры, наборы и просто ключи вне Steam. Я так узнал про скидки на множество интересных игр, которые никогда не попадались мне раньше. 


Желаю вам приятных покупок и огромных скидок. 

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Теги

экономия скидки на игры в steam покупка цифровых ключей распродажи steam
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