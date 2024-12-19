Инди-игра про решение геометрических задач получит продолжение спустя 9 лет после выхода

Анонсировано продолжение популярной отечественной головоломки про геометрию Pythagoria. Инди-игра Pythagoria вышла в 2016 году и получила массу положительных отзывов от игроков. Её заметил даже популярный игровой журнал Rock, Paper, Shotgun и сравнил с “жутким домашним заданием по математике”. В декабре стало известно, что игра получит продолжение под названием Pythagoria: The Finals.

Отличительной чертой оригинальной Pythagoria были минимализм и сложные геометрические задачи. Сиквел продолжает традиции оригинала. В Pythagoria: The Finals игроку для прохождения уровней хватит базовых знаний геометрии, однако, решать задачи придется только с использованием целых чисел. Поэтому, задания будут трудными. Согласно описанию игры в Steam, в игре будут представлены более 100 уровней-задач.

Дата релиза игры пока неизвестна. Как неизвестно о наличии достижений и коллекционных карточек. Но игру уже можно добавить в список желаемого Steam. Разработкой игры занимается Владимир Маслов. Ранее он был известен разработкой головоломки про звездное небо Aurora Nights и играми-викторинами.