Зимнее обновление аниме-шутера приносит в игру новую карту режима эскорт и нового агента по имени Галатея

В официальном блоге игры Strinova появился анонс завтрашнего обновления. В игру будет добавлен новый агент - девушка по имени Галатея. Она является мастером иллюзий и создаёт свои аватары. Она относится к роли Vanguard. Возможно, её появление в матчах изменит баланс сил. В обсуждениях игры многие игроки уже предполагают, что ее ультимативная способность может сломать исход многих ранговых матчей.

Также в обновление игры войдет новая карта режима эскорт - Snowveil District. Это большая зимняя карта с заснеженной местностью, снеговиками и разбросанными контейнерами. На ней многим агентам стоит одеть светлые скины, чтобы быть менее заметными для противников.

Перед обновлением поиграть будет нельзя - сервер игры отключат на техническое обслуживание 19 декабря, в три часа ночи по Москве. Обслуживание предположительно продлится три часа.

Помимо этого, в игре анонсировано праздничное событие. Оно пройдет с 24 по 26 декабря. Каждый, кто войдет в игру, получит подарок. Что это за подарок неизвестно, возможно это смайлик или рамка. Также планируется конкурс открыток, он начнется 20 декабря и некая “Раздача новогодних пожеланий” с 29 декабря.

На данный момент в игре стабильный онлайн в 13 тысяч человек ежедневно.