После того как в 2012 году торговая площадка Steam стала доступна пользователям, многие геймеры получали возможность заработать себе на игры, не выходя из Steam. Первоначально продать на торговой площадке можно было лишь гифты Dota 2 и предметы из игры Team Fortress 2. Но уже тогда многие пользователи нашли способ зарабатывать на торговой площадке — покупая и продавая предметы по разным ценам. Никакого риска в этом не было — внутренняя валюта Steam не является настоящими деньгами.

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На момент появления торговой площадки уже существовала активная торговля предметами и обмен. Но она проходила мимо Valve. Дорогие вещи продавали на сторонних сайтах, а обычные обменивали через систему обмена. Порог вхождения в обмены был большим — чтобы стать трейдером, пользователь должен был иметь некоторый ресурс, накопить который было довольно тяжело.

Старожилы Steam помнят, как торговля в Steam началась с Team Fortress 2 и сменилась на торговлю в Counter-Strike: Global Offensive. Многие успешные трейдеры Team Fortress 2 продавали свои инвентари и закупали скины для “Контры”, в итоге становясь еще богаче. Однако даже старожилы часто не знают, что между трейдом в Team Fortress 2 и Counter-Strike: Global Offensive была ещё одна эпоха обменов. Она длилась недолго, но по прибыльности была выше, чем любая другая. Это была торговля смайликами и фонами, которую создали с нуля русские трейдеры.

Начало

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В 2013 году в Steam была добавлена новая система ковки значков. Значки можно было расположить в профиле и всем показывать, как ты любишь те или иные игры. Значки с логотипом Half Life 2, Team Fortress 2, Killing Floor и Portal украсили профили игроков. Но и этого было мало — Valve переработали внешний вид профилей и теперь сзади у них могла находиться какая-нибудь картинка с персонажем игры или локациями из нее. Эти картинки назывались фонами и давались в награду за ковку значка.

Но как сковать значок? Для этого нужны карты. Если у вас есть игра, из нее со временем выпадет несколько карт. Но другие карты нужно будет купить на торговой площадке или обменять у других игроков. Карты также можно просто продать. Но если вы соберете полный набор карт и скуете значок, помимо значка, вам дадут купон на скидку, фон для профиля и смайлик для чата.

Большая часть фонов и смайликов не отличались красотой, поэтому в больших количествах продавалась на торговой площадке Steam. Цены на них были большими. Смайлики и фоны могли стоить по 15-20 рублей. А редкие фоны имели цены, сравнимые с ААА-играми.

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Фон профиля ставится в профиль и виден по краям. Обычно геймеры ставят в профиль фоны любимых игр

Но вскоре фонов и смайликов стало так много, что цена на них упала до 3 копеек. Мало кто видел в них хоть какую-то ценность. Это были просто отходы ковки значков. Многие пользователи даже ленились ставить их на продажу — толку-то от 1 копейки?

Однако иностранцы, увидевшие эти фоны в инвентарях, приходили в неописуемый восторг и с удивлением спрашивали, где пользователь взял столько фонов? Причина их удивления была проста — торговая площадка у большинства европейцев, японцев и американцев попросту не работала. И получить фоны они могли лишь через ковку значков, что обходилось весьма дорого. Либо через обмен — что выходило ещё дороже.

Russian business

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Outpost TF2 был отправной точкой многих трейдеров

Увидев такую реакцию иностранцев, я потратил последний рубль на счете и закупил 30 фонов по игре Left 4 dead 2. Я создал сделки на популярных тогда сайтах для обмена. Прежде всего это был Outpost, но также я прошелся по группам для трейдеров, малоизвестным сайтам для обменов и страницам ботов в Steam. Я поставил скромную цену в один скрап. Чуть позже я объясню, что это.

За два часа я продал все фоны. В моем инвентаре лежали 30 скрапов. Еще немного и я мог купить ключ! Что за ключ? Все просто.

Скрап - вост - реф и наконец, ключ

В торговле игры Team Fortress 2 самый маленький элемент это одно оружие. В неделю все игроки получают 3-4 оружия случайно, они падают во время игры. Их можно использовать в игре как оружие. А из двух оружий можно сковать 1 металл, который называется скрап. Из скрапов можно ковать другие оружия и даже аксессуары в игре, но пользователи нашли другой способ их использования. Они обменивали предметы за металл.

Обычная шапка стоила 12 скрапов. Для удобства 9 скрапов называли рефами. Они имели красивый внешний вид блестящей металлической детали. Но самые дорогие вещи в игре никто на металл не менял. Их обычно меняли на ключи. Ключи получить ковкой было нельзя, они продавались в магазине игры за 2,5 доллара. Однако их можно было обменять на рефы. Один ключ стоил 5-6 рефов. А у меня после продажи фонов было уже три рефа с небольшим. Чувствуете?

Я тогда тоже офигел. По сути, я мог за 2 рубля получить ключ, который на торговой площадке стоит рублей 60-70. Я тут же продал свои оружия старой закалки (это оружие из старой версии Team Fortress 2) на торговой площадке. Получилось 15 рублей. На них я закупил еще фонов и смайликов.

Основным товаром многих трейдеров стали предметы по Team Fortress 2

К утру я заработал ключ. Я продал его, купил то, что давно хотел и закупился фонами и смайликами. На этот раз я смог купить более дорогие фоны — по 30 и 50 копеек. Прежде всего я взял фоны Team Fortress 2, Portal и Castle Crashers.

Но этого было мало и я начал пролистывать торговую площадку. Я пролистал ее всю. Сделать это было легко — всего в ней было 120 страниц, в разделе Steam. Я покупал самые яркие и красивые фоны и смайлики, попутно удивляясь ценам на них. Некоторые стоили очень дорого.

Left 4 dead 2 имела очень простые фоны, но людям они нравились

Теперь каждый вечер я создавал новые сделки, каждые 15 минут обновляя их, чтобы они находились наверху предложений. Попутно просматривая все 120 страниц на торговой площадке. Металл шел в инвентарь с безумной скоростью. У меня тогда не было игр, кроме Team Fortress 2, поэтому я с удивлением узнавал, как много игр есть в Steam.

Ошибка Rockstar

На первый взгляд может показаться, что никакого смысла эти фоны ни для кого не имели. Однако при продаже на торговой площадке игровые компании получали процент. И поскольку все эти предметы стоили зачастую немало, процент был большим. Так, многие компании получали прибыль в тысячи долларов.

Трейдеры тоже зарабатывали много. Как оказалось, я продавал фоны и смайлики по невероятно низкой цене. Другие трейдеры не стеснялись за дешевые фоны просить ключ, а то и два. К примеру, редкий фон Rocket Man из игры Garry's Mod можно было купить за 2 ключа! А на торговой площадке он продавался от двух рублей.

Люди любили Garry's Mod и могли отдать за этот фон многое

У меня самыми продаваемыми предметами были фоны и смайлики из игр Terraria, Garry's Mod, Team Fortress 2, Counter-Strike, Anna, Life is Strange, Rust, Euro Truck Simulator 2 и конечно же Dota 2. Также довольно часто у меня покупали фоны из игр серии Saints Row.

Эта игра была прямым конкурентом GTA и я до сих пор не понимаю, почему Rockstar упустили возможность выпустить карточки и сделать фоны своих игр популярными в Steam. Персонажи Saints Row тогда смотрели на тебя с каждого второго фона в Steam. Персонажи GTA могли смотреть с каждого первого. Но этого не случилось.

Также я хотел бы отметить игры одной маленькой инди конторы Puppygames, фоны и смайлики в которых отличались невероятной красотой и качеством. Обычно подобные предметы выглядят весьма скромно. Лишь некоторые фоны выделяются особой яркостью и богатством красок. Но у Puppygames все предметы выглядели чертовски круто. Это были пиксельные фигурки, но каждый пиксель будто имел объем и светился. Я закупал их десятками и они расходились как горячие пирожки.

Когда я уже заработал несколько десятков ключей, моя ценовая политика слегка изменилась. Фон стоил 1 скрап, смайлик — 2 скрапа. Редкий фон или смайлик ценой выше 1,5 рубля уходил за 3 или 4 скрапа. А цена на редкие фоны обычно ставилась индивидуально.

Инвентарь успешного трейдера всегда был заполнен ключами и дорогой краской

Некоторые пользователи избегали покупки дорогих предметов из любимых игр. Так, например, смайлик Надувнорога из Team Fortress 2 покупали реже, чем другие. Он был дорогим. Но я закупал его десятками, он обходился мне гораздо дешевле, чем обычным покупателям на торговой площадке.

Поэтому я стал делать подарки покупателям. При покупке 3-х любых смайликов, я добавлял 1 смайлик бесплатно. При покупке трех фонов или смайликов я добавлял свой любимый смайлик с токсичным кофе. Он был очень красивый, стоит копейки и я не мог не подарить его.

The Corruption из Terrraia продавался лучше всех фонов

Кроме того, часто ко мне добавлялись игроки-новички из Team Fortress 2. Их инвентари были пустые, и все что они могли позволить себе — один фон. Таким игрокам я дарил его бесплатно.

Вскоре мой профиль в Steam был исписан благодарностями и постами, подтверждающими мою трейдерскую репутацию. На тот момент подобные посты уже не считались чем-то важным, ведь трейдеры-мошенники научились их подделывать. Но было чертовски приятно.

Аниме приходит в Steam

Один из самых популярных фонов из Saints Row The Third. Продано больше 100

Долгое время в Steam не было фонов с аниме-тематикой. Но спрос на них был. Меня постоянно спрашивали, нет ли у меня фонов с красивыми девушками? Поэтому фоны из Saints Row, Dead Island, Call of Duty: Black Ops II - Zombies, Demonicon и Tarpoint Gemini 2 всегда были в продаже и уходили в огромных количествах.

Фон Sovell Devosiana из eXceed

Каждый день я просматривал торговую площадку, число страниц на которой возросло до 300. И наконец нашел аниме фон! Это был фон из игры eXceed. Цена была высокой, но я решил подождать. Когда мне удалось купить его, произошел неприятный казус.

Сразу несколько пользователей просили у меня его, но не могли оплатить. Я поставил нормальную цену — 1 реф. Я решил, что столь редкую вещь продавать за бесценок нельзя. Поэтому выслушал немало нытья, ругательств и оскорблений. Это весьма забавно, ведь у других продавцов такие фоны стоили бы по 5-10 ключей.

Valeria один из самых красивых фонов, что я знаю. Но я продал не больше 20 штук

В итоге его купил какой-то коллекционер. Я стал закупать другие фоны из игр серии eXceed. Цена на них падала и теперь уже любой пользователь мог себе их позволить. А потом на торговой площадке появилась игра Agarest: Generations of War, точнее фоны из нее. Самый дешевый, Valeria, можно было купить за 20 рублей. После распродажи я купил несколько и попробовал продавать. Брали их неохотно, потому что цена в 3 рефа всех отпугивала. И тогда я понял, что моя ниша — дешевые фоны для всех и работать с аниме предметами мне нет смысла.

А вскоре Steam наводнили различные аниме-игры и фонов с ними стало очень много. Однако у аниме сообщества в Steam были популярны не они, а значки. Именно поэтому продажи аниме-карточек в Steam идут хорошо, а обычные карты продаются все хуже.

Проблемы трейда

Мне очень нравился фон с Shodan, но из-за цены я не мог его часто покупать

Продажа фонов и смайликов была очень прибыльной. Начиная с лета 2013 я смог заработать массу ключей и купил все игры, которые хотел. Но были у этой торговли неприятные стороны. Ты должен был каждую ночь с вечера до утра сидеть и поднимать сделки. Ты не мог купить себе крутой фон, потому что его тут же хотели купить. Было много покупателей, что плохо понимали английский, не читали описаний и требовали невозможное. Иногда тебе вместо металла предлагали предметы из Dota 2, которые ничего не стоили. Иногда у тебя просто выпрашивали предметы. И ладно, если речь шла о чем-то дешевом. Я никогда не был против подарить что-нибудь. Но люди требовали самые дорогие фоны и смайлики бесплатно.

Кроме того, мошенники тоже не дремали. Они периодически присылали хитрые торговые предложения. Суть таких предложений — вам предлагают обмен: несколько рефов на целую кучу смайликов и фонов. На первый взгляд все нормально. Но когда вы листаете список предметов, что у вас забирают, вы обнаруживаете, что в конце, за целой горой фонов и смайликов лежит уже ваш металл, причем уже в два раза больше, чем вам предлагают в обмене. То есть, принимаю такой обмен, вы теряете фоны, смайлики и металл.

Я делал скриншоты таких обменов и писал админам торговых сайтов. Почти всех умников удалось забанить. А позже почти все они получили блокировку обмена от Valve.

Не один я продавал фоны и смайлики. Было много русских трейдеров, что поступили также. Некоторые консультировались у меня. Но с некоторыми мы враждовали. Например, проснувшись с утра можно было обнаружить в профиле сообщение о том, что я украл у кого-то профили и вообще, тот еще скамер. Оставивший сообщение профиль дружил с профилем, который торговал фонами, так же как и я. И так повторялось много раз. Обычно я просто отправлял инфу об этом админам торговых сайтов. Но писать кому-то гадости в ответ я не собирался.

Инвентарь коллекционера фонов выглядит как-то так. Больше сотни страниц картинок

Иногда пользователи покупали смайлики и удивлялись — почему их нельзя использовать в игре? Приходилось возвращать металл. Наконец, некоторые пользователи неадекватно реагировали на бесплатные подарки и начинали оскорблять, утверждая, что я не умею считать металл.

Но самой большой проблемой торговли картинками была невостребованность фонов и смайликов. У меня было много клиентов, что покупали все без разбора. Но даже они часто не могли купить все, что я закупал. А ведь часто это были очень красивые фоны. Ты мог всю ночь просидеть и не продать ничего.

В конце концов, у меня появился ряд клиентов, что просто присылали мне список нужных фонов и я пытался их купить.

Почему этот трейд умер?

Современная цена на ключи. Будь она такой в 2013, никакого трейда фонами не было бы

Одной из самых больших проблем для трейдера, решившего продавать фоны и смайлики, была идущая на дно экономика игры Team Fortress 2. Из-за того, что фармеры металла со своими фермами выпустили на рынок много дешевого металла, цена ключей из Team Fortress 2 росла. Когда я начинал продавать фоны, ключ стоит 5 рефов. Осенью 2014 года он стоит уже 10 рефов, хотя точно не помню. Может и больше. Я тратил много усилий, но получал меньше. Тем не менее мне хватало на все, что я хотел купить.

Кроме того, доступ к торговой площадке получили почти все пользователи Steam. И им дешевле было купить фон за пару центов, чем тратить металл. Эпоха торговли картинками закончилась.

Сколько я заработал

Обычно трейдеры не раскрывают своих заработков. Но я слышал, что один трейдер насобирал себе на компьютер. А другой, работавший по заказам — на машину. Один из трейдеров, что спрашивал у меня совета, накопил себе деньги на лечение зубов. Все это были люди, которые начали тред именно с фонов и не имели дел с обменом вещей в Team Fortress 2. Сколько получали иностранные трейдеры, я не знаю, но многие из них закупались у нас.

Что касается меня, я не видел смысла выводить деньги из Steam. В неделю я зарабатывал от 10 до 50 ключей. По тем временам, ключ вне Steam стоит 50-55 рублей. Их я вкладывал в дорогие шапки из Team Fortress 2 и впоследствии стал обменивать уже их. Много ключей также уходили на покупку билетов в режим Mann vs Machine для Team Fortress 2. Тогда это был безумно популярный режим, все хотели получить золотое оружие из уникального материала — австралия.

В общем, я заработал себе библиотеку игр Steam, целую кучу шапок для Team Fortress 2 и массу впечатлений в игре. А главное — я приобрел новых друзей, многие из которых были моими покупателями.

Хэллоуинский фарм

Заклятия были доступны меньше месяца и многие из них стоили очень дорого. А потом их убрали из игры, но эффекты на предметах остались.

В конце 2014 года спрос на фоны и смайлики упал настолько, что за неделю часто можно было не продать ничего вообще. Поэтому я решил провернуть схему, которая давно уже не давала мне покоя. Для любого геймера Хэллоуин является долгожданным событием. Ведь любимые игры преображаются и в них можно получить редкие предметы и достижения. В Team Fortress 2 во время Хэллоуина можно было получить особые предметы — заклятия. Они придавали оружию и аксессуарам необычную окраску и эффекты. Каждый игрок мог получать их в неограниченном количестве, просто находя на карте призрачный подарок.

Я попросил помочь несколько своих друзей. Выдал им металл, фоны, смайлики, карточки и прочие предметы, которые можно было обменять на заклятия. Часть заклятий друзья могли взять себе, все предметы тоже оставались у них. Главное, чтобы они выменяли как можно больше различных заклятий. Мы сделали кучу сделок на Outpost, в трейдерских группах и на форумах.

На многих моих предметах с тех пор остались эти заклятия. Игроки удивляются увидев их

В итоге несколько сотен заклятий лежали в моем инвентаре. Часть я применил к своим вещам, часть продал, а другие применил на предметы и оружие для последующего обмена. Так мне удалось превратить ненужные картинки в реальные ключи. Точно не могу сказать, сколько я заработал, поскольку обмен предметов с заклятиями длился не один год. Но думаю, не менее 100 ключей.

Valve делает фоны полезными

В декабре 2014 года Valve положила конец бесчисленному числу никому не нужных фонов и смайликов на торговой площадке. Они ввели систему самоцветов. Теперь каждая вещь, полученная за ковку, имела свою цену в самоцветах — от 10 до 100. Самоцветы предлагалось применять на праздничном аукционе, на котором продавались игры. Каждый мог получить копию игры, предложив за нее большее число самоцветов.

Это вызвало небывалый рост цен на смайлы и фоны. Скупали абсолютно все. Никого не волновала цена фона или смайлика. Ведь можно было выиграть настоящие игры! Мешочки с самоцветами тоже росли в цене на торговой площадке.

Когда Valve сделала это обновление, я был сильно занят и лег спать, не проверяя, что происходит в Steam. Поэтому когда на утро ко мне в друзья просилось 50 человек, слегка удивился. Это были мои старые клиенты. Им нужны были фоны или смайлики. Я дал им немного, но у меня на тот момент уже ничего для продажи не было. Я собирал фоны лишь для себя.

Главная причина цен на дешевые фоны

Впоследствии самоцветы стали использоваться для создания наборов карточек. И теперь цена фонов и смайликов на торговой площадке зависит от их стоимости в самоцветах.

А что сейчас?

В 2020 году в Steam появился магазин очков, который позволял покупать фоны и смайлики за очки, которые вы получаете в магазине. Из-за этого продажи фонов пусть и немного, но упали. Смайлики же уступили место анимированным стикерам, многие из которых можно было получить бесплатно.

Поэтому нет ничего удивительного, что даже последние трейдеры, работавшие по заказам, бросили это дело. Теперь проще купить игру и получить всё предметы из нее за очки, нежели обменивать их и покупать.

И хотя прошло уже почти 10 лет, до сих пор хорошо помню то время. Тогда я думал, что у меня никогда не будет большой библиотеки игр и дорогих предметов. Но самое главное, я приобрел хороших друзей, с которыми играю в игры уже более 10 лет.