У многих блогеров выходили ролики, посвященные тому, как отказ от игр волшебным образом преобразил их жизнь. Перестав сидеть за монитором, они стали больше гулять, читать, проводить время с друзьями, слушать музыку и ходить в театр. Они стали чувствовать себя лучше и даже занялись спортом. Их жизнь наполнилась красками, стала интересной и полной различных событий.

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Я думаю никому не нужно объяснять, что это просто красивые истории, рассчитанные на доверчивую аудиторию. И ничего общего с реальностью они не имеют. А жизнь авторов этих видео, если они правда отказались от игр, стала не лучше, а хуже, потому что осталась прежней, но лишилась такого огромного пласта культуры как игры.

Хардкорные геймеры обычно смеются над подобными историями. Они, кто решил выстроить свою жизнь вокруг игр, прекрасно понимают, что если ты хочешь что-то делать, ты будешь это делать. И игры на это никак не повлияют. Скорее наоборот, помогут отдохнуть и получить хорошие эмоции. И есть масса примеров людей с самыми разными профессиями, которые при наличии семьи, детей, различных хобби и увлечений, продолжать играть в игры и остаются активными геймерами. Кто-то играет мало, кто-то играет много. Но суть одна - люди не отказываются от игр ради каких-то целей.

Рождение мифа

Но откуда же взялся этот миф о том, что игры чему-то мешают? Полагаю, есть два основных источника этого мифа. Первый появился в 80-е годы в США и являлся попыткой американских чиновников и политиков уничтожить индустрию компьютерных игр. Именно тогда в газетах можно было прочитать всякую ерунду о том, что игры вредны, ничему не учат, все разрушают и вообще, поколение потеряно. Пакман тогда считался самым злобным и ужасным персонажам видеоигр, его часто рисовали на карикатурах. До того как эта антиигровая лавина прошлась по СМИ, люди не воспринимали игры как что-то особенное. Это были электронные аналоги обычных игр, типа настольного футбола или пинбола.

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Многие журналисты из других стран, впервые встретившие видеоигры, искали информацию о них в зарубежной прессе. Они натыкались на весь этот бред и так он успешно преодолевал границы. Чем это закончилось рассказывать никому не нужно - поколение 80-х выросло, создало крутейшие интернет сервисы в мире, понаделало еще более крутых игр, заработало себе на дом, нянчит внуков и с ностальгией вспоминает чудесные времена аркадной молодости. У Cat DeSpira есть прекрасная статья об этом.

Второй источник более близок уже к нам. Это реальные случаи молодых людей, которые по каким-то причинам засели за игры, забили на свою жизнь, только и делали, что играли. На первый взгляд, можно предположить, что это как раз тот случай, когда отказ от игр внезапно мог сделать жизнь лучше. Но это не так.

Корень счастья и зла

В Dota 2 час или книгу читать столько же?



Причина по которой люди с головой уходят в игры, на самом деле лежит в них самих. И дело тут не в том, что игры что-то дают. Это большая ошибка, считать, что в играх человек кем-то становится и от этого хочет в них играть. Скажите, дорогие эксперты из интернета, кем становится игрок Counter-Strike 2? А Dota 2? А в Factorio и Content Warning? В эти игры играют из-за геймплея, в них нет ни королей, ни драконов, ни замков. Причина, по которой игроки сидят в играх довольно проста. Им просто интересно в них играть. Как в домино или лото.

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Вспомните, с каким рвением и безумным желанием люди в 90-х смотрели бразильские телесериалы. Они ходили к друзьям, если телевизор сломался, записывали их на кассеты, приносили телевизоры на работу. Вспомните, как люди постарше тянутся на дачу. Выращивают там кабачки, помидоры, томаты и цветы. Увлеченно воют с кротами и слепышами. Им для счастья часто нужна лишь дача. Люди постарше могут вспомнить как бегали на футбол, смотрели его по телевизору, ходили на рыбалку. Многие известные писатели рассказывают, что когда к ним приходит идея, они садятся и увлеченно пишут часами напролет.

Все это вещи одного порядка.

Наша жизнь несомненно вещь интересная. Но эту интересность может заметить далеко не каждый. Поэтому люди ищут и приносят в нее то, что кажется им интересным. Сериалы, музыка, дачная жизнь, вкусная еда, брендовая одежда, путешествия и иностранные языки. Поезда и кроссовки. Баттл-рэп и крипипасты. Книги и дорогие напитки. Видеоигры, в любых своих проявления, это лишь одна из этих вещей.

Просто специфика у игр такая, что ты не можешь оторваться от монитора или консоли. Игрок проходит уровни, он погружен в игру, сложные участки он может проходить по несколько раз. Если он играет матчи, то он раз за разом пытается переиграть соперника и отточить свои навыки. И если он проигрывает, он будет искать реванша.

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Чем же это отличается от человека, что читает книгу и погружен в нее? Да ничем. А если вы и читаете что-нибудь сложное, по типу Пинчона, Хулио Кортасара или Кэндзи Сиратори, вы также будете отвлекаться, перечитывать строки и абзацы, пытаясь понять, о чем идет речь. А уж сколько времени уходит на рисование…Это то же самое сидение за компом, с открытым редактором, часами напролет.

Но давайте вернемся к проблеме, когда человек не хочет ничего делать и только и делает что играет. Сразу оговоримся, что работа у него есть. Причина проблемы в данном случае заключается в том, что человека не научили любить развивать свой кругозор и самостоятельно выстраивать свою жизнь. Поэтому даже такую потрясающую вещь, как игры, он воспринимает плоско и однобоко. Для него это развлечение, а не увлечение. Разницу я думаю все понимают.

Увлечение может быть хорошим драйвером развития личности и улучшения жизни. Развлечения же часто могут наоборот, сделать жизнь хуже и застопорить развитие личности. Но только при злоупотреблении.

Наши бабушки в 90-х не воспринимали сериалы как развлечение. Их не смотрели с целью “глянуть что-нибудь, пока чищу картошку”. Нет, это было серьезное увлечение. Героям сопереживали, их истории обсуждали, предполагая, что будет дальше. Фотографии актеров вклеивали в тетради, видеокассеты с любимыми сериями бережно хранили с огромными надписями “Не перезаписывать!”.

А уж какой эпичный спор выходил с соседями, когда концовка сериала, увиденная ими на кассете, не совпадала с той, что была показана на ТВ. Это был настоящий фэндом, похожий на тот, что был у сериалов StarTrek и Doctor Who. Эти увлечения помогали переживать быстро меняющиеся реалии, финансовые трудности и скучный быт. Часто они изменяли свой распорядок дня и искали лучшие решения, чтобы просто спокойно посмотреть сериал. И у них получалось. Кто-то благодаря сериалам начинал читать книги, а кто-то переходил на серьезное кино.

Яркие огни клавиатуры могут звать вас не только в игры



Геймеры, что забросили жизнь, променяв её на пространство монитора, часто просто не понимают радости подобных занятий. Для них является неизведанной территория увлечений и интересных вещей. Они видят игры и жизнь лишь с одной, самой очевидной стороны. Для них в общем-то безразлично, что за персонажи представлены в игре, какой у нее лор, является ли игра настоящей игрой или это дешевый клон более известного проекта. Они ничего не смыслят в геймдизайне и психологии игр. Максимум, на что их хватает - посмотреть гайды, чтобы не сливаться в матчах. Они любят рассказывать о том, что мир вокруг серый и скучный, а в игры дарят им краски. На деле же они просто не умеют смотреть ни на мир, ни на игры.

Однако, когда такой навык появляется, геймер начинает интересоваться жизнью и видеть все её краски. Геймер быстро преображается в игрового эстета, для которого игры являются частью жизни и мира, а не способом от него убеждать. Который и комнате в порядок приведет, и в жизни. Работу найдет получше, готовить научится, на турники походит, наконец, шумку в клавиатуру сам положит. Современные хардкорные геймеры хорошо понимают, что пустое сидение за играми не делает тебя счастливым. А вот осмысленный гейминг и серьезное отношение к жизни в целом приносит радость. И игры это часть мира, а не способ бегства от него.

Если вы хотите что-то изменить или чему-то научиться, отказ от игр вам никак не поможет. Игры это следствие, а не причина. Когда вы реально что-то делаете, вы не думаете об играх. Если вы решили худеть, учиться готовить, учить программирование, рисование, больше гулять, заниматься чем-то - делайте это. Не нужно показательно заявлять на весь мир - все, бросил игры, сейчас пойду делать важные дела. Сначала сделайте важные дела, там глядишь и игры бросать не придется. Игры наоборот могут быть платформой, отправной точкой, с которой начнется ваша новая деятельность.

Научитесь расставлять приоритеты. Делайте самое главное в первую очередь. Осталось время? Отдохните. Поиграйте в игры, если хотите. Не пытайтесь себя ломать. Или почитайте о них. Игры приносят радость не только в процессе игры, но и во время их изучения и обсуждения.

А как там у других?

Когда-то я брал интервью у одного очень крутого инди-разработчика, который сам создал свой бренд. Он рассказал, что когда он начал создавать свои игры, у него не было времени на игру во что-то другое. Однако, после того, как он стал успешным разработчиком, он снова стал обычным геймером. В Steam среди европейских игроков есть феномен “трехмесячной пропажи”, суть которой в том, что игрок пропадает на три-четыре месяца и появляется как ни в чем не бывало после. Так люди готовятся к экзаменам. Многие косплееры не играют в игры, потому что подготовка нарядов и образов занимает массу времени. И это все нормальные и правильные подходы. Но все эти люди не отказываются от игр насовсем, не удаляют Steam со слезами на глазах и не ломают консольные диски, в надежде, что так жизнь станет лучше.

Зависимость? Не в этот раз

Кстати, в данном обзоре мы не рассматриваем проблему игровой зависимости. Просто потому, что она встречается настолько редко, что говорить о ней нет смысла. Да и говорить не о чем - просто так человек с зависимостью не может бросить игры, ему нужна помощь психолога, а зачастую не только его. Люди, которые так называют игроков, проводящих много времени в играх, попросту не понимают, о чем говорят.

Игры и безработные

Жизнь несчастного геймера похожа на разрушенный причал. Но у него должны быть силы построить его заново

Довольно часто желание бросить игры возникает у людей, что не успешны в жизни. Обычно это безработные люди разного возраста с финансовыми проблемами, отсутствием мотивации и зачастую, проблемами с социализацией. Игры в данном случае выполняют роль буфера, который принимает на себя все эмоции и попытки самореализации. Они играют роль душевной анестезии. И порой, действительно сдерживают человека от решительных шагов в сторону улучшения своей жизни.

В данной ситуации можно смело сказать, что человек - обычный нит (NEET). Если вы нит, вам нужно вернуть в свою жизнь дисциплину. Делать зарядку, следить за собой, пересмотреть свой рацион. Больше гулять на свежем воздухе. Если вы ведете ночной образ жизни, нужно постараться перейти на нормальный режим дня и ночи. При этом, вы должны думать о том, чего вы хотите в жизни на самом деле. И после того как вы это поймете, вам нужно стать финансово независимым, то есть найти себе работу. Не обязательно обычную, в городе. Хотя она тоже подойдет на время. Главное, чтобы у вас были честно заработанные деньги, которые помогут вам ни от кого не зависеть. Идеальный вариант для нитов - творческая профессия или работа в интернете. Но это должна быть настоящая работа, а не какая-то сомнительная вещь. А как быть с играми? Если вам хочется поиграть - поиграйте. Но соблюдайте режим и продолжайте менять свою жизнь к лучшему.

Основная проблема того, что люди не могут стать успешными и становятся нитами, заключается в том, что они не знают, чего хотят в жизни. Иногда им может помочь психолог, иногда - друзья. Но чаще всего, человек сам должен понять, почему он ведет такой образ жизни и чего он по-настоящему хочет. В противном случае его ждет бедность и одиночество. Но если такой человек все же станет успешен, он также обнаружит, что игры из жизни можно не выкидывать. Это просто одна из вещей.

А геймер ли вы?

Есть еще одна вещь, о которой многие забывают. Это тяжело признать, но не все люди могут быть геймерами. Не у всех людей есть потребность в играх. И возможно, если они бросят играть в игры, их жизнь правда станет лучше. Потому что для них игры не развлечение, а рутина. И это нормально. А вот ненормально пытаться их личный опыт проецировать на людей, которые к играм интерес испытывают.

Игры и творчество

Скриншот из игры "Behind the Frame: Живые полотна"

Есть и другая интерпретация этого популярного заблуждения. Она гласит, что творческим людям абсолютно противопоказано играть в игры, потому как на творчество времени не останется. И это полная ерунда.

Если вы музыкант, художник или какой-то творческий человек, вам нет смысла избегать игр, поскольку это целый рог изобилия идей и эмоций. Игры дарят эмоции, а творчество это не что иное, как попытка этими эмоциями поделиться. Игры могут помочь вам что-то придумать и создать куда лучше, чем окружающий мир. Лучше написать песню о том, как вы любите “Скайрим”, чем не написать ничего. Лучше рисовать персонажей любимых игр, чем годами искать себя. Я уж молчу о том, что многие игры порождают целые жанры. Дота рэп, тохумиксы, рэп-обзоры, нердкор - чего только не придумывали геймеры о своих любимых играх.

А художники? Они так вообще создавали для персонажей игр новые образы, перерисовывали известные карты и локации, работали с вещами, которые многим казались неинтересными. И такая практика для художника куда полезнее, чем “чистое”, “не испорченное играми” творчество, которое скорее всего будет банальным и скучным.

Подведем итог

Жизнь похожа на конструктор. И игры в ней - одна маленькая деталька

Не стоит смотреть на игры плоско. Быть пассивным потребителем - скучно. Пытайтесь не только играть в игры, но и читать о них, знакомиться с их историей и лором, устройством и техническими особенностями. Если вам кажется, что вы много играете - отдайте часть игрового времени под знакомство с играми через документальные фильмы, серьезные статьи и книги. Не читайте игрожур, это развлекательное чтиво, в котором часто нет ни критики, ни аналитики. Узнайте, как разрабатывают и продают игры из докладов настоящих разработчиков и менеджеров игровых компаний.

Это поможет вам в последствии легче воспринимать любую другую информацию, научит любить читать о разных вещах и создавать что-то свое, откроет двери в мир искусства, кино и литературы. А если вы музыкант или художник, не бойтесь воплощать в творчестве свою любовь к играм. Как я уже говорил, игры можно использовать как хороший фундамент для знакомства с огромными мирами кинематографа, анимации и литературы. А также искусства в целом. Потому что когда вы читаете или смотрите что-то об играх, вам постоянно будут попадаться отсылки и прямые указания на различные произведения.

Если же вы хотите заняться чем-то новым и сделать жизнь лучше, научитесь распределять время так, чтобы его хватало на важные для вас вещи. Не впадайте в крайности. Если выкинуть их жизни все любимые вещи и развлечения, а уделить время лишь работе и учебе, есть риск в дальнейшей перспективе перегореть, что крайне плохо.

Если у вас нет работы и игры стали последней отдушиной, попробуйте представить, кем бы вы хотели быть в жизни? Что вы можете сделать для этого? Найдите самую нейтральную для вас работу и сделайте себя финансово независимым. Когда у вас появится даже небольшие деньги, вам будет легче думать о будущем. Не бойтесь обращаться к психологу.

Наконец, попытайтесь понять, какие реальные цели у вас в жизни есть. Вполне возможно, что они мнимые. Если вы хотите бросить игры ради чтения книг по саморазвитию и изучению сомнительных курсов - лучше вообще не начинать. Это пустая трата времени и фиктивная цель. Если вы хотите научиться играть на гитаре - разберитесь, зачем? Может быть вам нужна не гитара, а FL studio или курс диджейского мастерства. Если же вас правда зовет сцена, радует атмосфера квартирников и посиделок у костра, вы хотите научиться играть несколько песен и сами их пишете - начните это делать. Но не замыкайтесь на одной гитаре, изучайте музыку в целом. Часто именно непонимание музыки и среды, в которой она существует и создается, мешает музыкантам стать более успешными.