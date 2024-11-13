Костлявая рука морального старения без устали забирает в склеп истории проверенные временем и различными задачами технологии. Казалось бы, ещё вчера мы покупали новое железо, а сегодня оно уже за пол цены лежит на барахолке и значительно уступает новому железу в производительности. Но некоторые железки демонстрируют невероятную живучесть.

На первый взгляд, процессор Ryzen 3 1200 является худшей покупкой в 2024 году. Он не поддерживает работу с Windows 11. У него даже близко нет мощности старших моделей. Найти современные игры, которые он потянет можно, но это не лучшее решение для геймеров. Даже с разгоном, этот процессор проигрывает старшим моделям.

Однако, сборки на этом процессоре активно собираются. Несмотря на недостатки, у процессора есть множество преимуществ, которые делают его желанной покупкой для многих компьютерных энтузиастов. Прежде всего это низкая цена даже на новый процессор, а уж бывшие в употреблении стоят и того ниже. На сегодняшний день, цена на Ryzen 1200 редко превышает пять тысяч рублей, бывшие в употреблении продаются от тысячи рублей. Тут многое зависит от продавца - я встречал бывшие в употреблении процессоры за шесть пятьсот, что на мой взгляд дикий оверпрайс. При такой цене куда более выгодной покупкой будет процессор AMD Ryzen 3 4100, цена которого в магазине около 7 тысяч рублей, но при этом, он намного производительнее, чем Ryzen 3 1200. Таким образом, сборка на Ryzen 1200 имеет смысл только при низкой цене процессора. Я бы не рекомендовал покупать его дороже, чем за пять тысяч рублей.

Помимо доступности, он отличается хорошей производительностью, низким TDP в 65 ватт, большим выбором материнских плат на сокете AM4, прекрасной работой с разными видеокартами и поддержкой современных расширенных инструкций. Базовая частота в 3.1 ГГц позволяет играть в некоторые современные игры, а 4 ядра и 4 потока делают процессор мощнее конкурентов их прошлого десятилетия. Если вы покупаете Ryzen 1200, вам хватит даже боксового кулера или недорого кулера из магазина. При разгоне же желательно поставить башенный кулер и найти поддерживающую разгон материнскую плату.

Давайте посмотрим на ситуации, когда Ryzen 3 1200 идеально подходит для сборки.

Бюджетная игровая сборка для разностороннего геймера

Пару лет назад я начал собирать сборку на Ryzen и уже тогда техно-блогеры называли Ryzen 1200 морально устаревшим. В целом, это действительно так. Процессор сильно уступает даже Ryzen 2600, но нельзя отрицать, что его возможностей все еще хватает на массу современных игр. Однако, чаще всего мы будем иметь дело с 50-60 FPS и 90% загрузкой процессора. Что не очень хорошо, особенно если вы любите параллельно слушать музыку, смотреть Youtube или качать торренты.

Главное достоинство Ryzen 1200 — с ним можно собрать сборку на разный бюджет. Как видно из тестирования Overclockers, процессор хорошо чувствует себя даже с мощными видеокартами прошлых поколений, а уж бюджетные карты и вовсе идеально вписываются в сборки с ним. Кроме того, процессор поддерживает разгон, который обеспечивает небольшой прирост производительности, достаточный для того, чтобы получить комфортное число FPS во множестве игр.

Хороший пример того, как ведет себя Ryzen 1200 в современных играх, показал канал PILEDRIVER 770. Важно обратить внимание на игру CS2. Это очень популярный, но плохо оптимизированный шутер, который процессор с трудом тянет. И хотя играть вполне можно, многим игрокам будет не хватать FPS. Следовательно, Ryzen 1200 не стоит брать фанатам современных требовательных онлайн игр, потому что любое обновление может даже хорошо оптимизированную игру превратить в слайд-шоу. И не факт, что разгон поможет.





Поэтому, прежде чем собирать компьютер на этом процессоре, составьте список игр, в которые обычно играете и затем поищите тесты этих игр на Youtube. Есть этих игр нет, поищите похожие. И уже после того, как посмотрите результаты, принимайте решение о покупке.

На мой взгляд, Ryzen 1200 без разгона хорошо подходит для старых онлайн-игр, инди-игр, старых ААА-проектов, ритм-игр, японских игр и различных казуалок. Это хороший выбор для разностороннего геймера, не интересующегося новинками и не гонящимся за красивой графикой.

Компьютер для хобби

Если у вас есть телескоп, микроскоп, муравьиная ферма или другое хобби, где используется камера, рано или поздно, вы захотите собрать так называемую “машину наблюдателя”. Современные ученые и любители науки всё меньше сами смотрят в свои оптические приборы, предпочитая использовать для этого компьютеры. Это практично — так можно записывать видео и получать качественные фото без особых трудностей, вести трансляции и хранить все работы в одном месте. При этом, основной компьютер не используется и его можно выключить на ночь, пока “машина наблюдателя” работает.

Обычно любители науки используют для подобных задач ноутбук — он мобильнее и занимает мало места. Но если вы никуда не ходите, имеет смысл собрать компьютер. Бесшумная и недорогая сборка может стать очень хорошим помощником на пути к погружению в любимое хобби — от наблюдения за птицами до изучения жизни насекомых. Правда, стоит помнить, что 1200 не лучший вариант для стриминга. Банальный пример — одно время я смотрел стримы с кормушек, на которые часто прилетали лесные птицы. Самым некачественным и неинтересным был стрим, что шел с компьютера на котором стояли GTX 1050 и Ryzen 1200. У него было маленькое разрешение и он часто подвисал. Но стоило его создателю поставить Ryzen 1600 и GTX 1060, как картинка преобразилась, стала четче. А сам стрим стал плавным и стабильным.

Если вам нужно запустить на таком компьютере какой-то специфический софт, уточните в его сообществе или у технической поддержки, будет ли он корректно работать на этом процессоре.

Компьютер для родителей

Если ваши родители просят компьютер, к примеру, чтобы сидеть в интернете, общаться с родственниками или пользоваться различными сервисами, нет смысла собирать им дорогую сборку. Сейчас морально устаревшие процессоры Intel прошлых поколений смотрятся бесперспективно и лучшим вариантом для подобных сборок является Ryzen. Правда, стоит учитывать, что многие потребности современных пенсионеров вполне могут решить планшет, телефон, приставка к телевизору и обычное радио. Кроме того, многие пенсионеры активно открывают для себя казуальные игры по типу “три-в-ряд” и планшет здесь предпочтительнее компьютера.

Компьютер для художника

Одно из лучших применений этого процессора — сборка для художника. Этого процессора хватит для Krita, SAI и MediBang. Подойдет он и для Adobe Photoshop, но я бы советовал более мощный процессор, если вы работаете с Adobe Photoshop. Старшие процессоры будут работать заметно быстрее. Некоторое время я рисовал на компьютере, в котором были установлены Ryzen 1200 и GT 710. SAI и MediBang работали превосходно, а вот Krita слегка притормаживала и требовала тонкой настройки. На тот момент я почти не играл в игры, меня интересовало лишь рисование и прослушивание подкастов. И эта скромная сборка прекрасно справлялась со своими задачами.

Итог

Собирательный образ компьютера на Ryzen 3 1200 в 2024 году — это машина для повседневных задач, на которой можно заниматься творчеством и запускать нетребовательные игры. Благодаря большому выбору видеокарт и материнских плат в разной ценовой категории, сборка на Ryzen 3 1200 является доступной для многих энтузиастов. Однако, из-за старости процессора и отсутствия поддержки Windows 11, желательно при возможности собирать ПК на более современном процессоре. Моральное старение — это не страшная сказка, а реальность, которая может превратить вашу новую бюджетную сборку в бесполезный ПК.