Одна из главный особенностей онлайн-шутера Strinova заключается в том, что 3D-модель вашего персонажа может становиться плоской, напоминающей картонную фигурку из торгового центра. Помимо этого, она может прилипать к стенам и тоже становиться двухмерным изображением, подобным тени. По стенам можно ходить во всех направлениях и проникать в окна и прочие отверстия. Когда персонаж становится плоским, в него труднее попасть. А прилипший к стене персонаж и вовсе может спрятаться так, что его не заметят. Наконец, превратившись в плоскую модель, можно планировать как бумажный самолетик. И проходить через узкие щели.

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Узнав о таком необычном геймплее, я решил поиграть в эту необычную игру. Но она еще не вышла и все, что я мог себе позволить — сходить на бета-тест.

Первые впечатления от Strinova очень странные. Игра не похожа на типичные онлайн-шутеры. Да, визуально она то и дело напоминает Overwatch и Valorant, но геймплей у игры другой. Здесь есть огромный простор для внезапных атак, засад и работы вдвоем. Есть хорошие места для сражений снайперов и пулеметчиков.

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Самое главное — здесь совершенно иной подход к контролю карты и передвижению. Его очень тяжело с чем-то сравнить. Карты ощущаются огромными. Мест, откуда могут атаковать противники, очень много. Но далеко не все поверхности пригодны для передвижения в 2D режиме. Есть большой перепад высоты.

2D-геймплей похож на кадры из аниме, что транслируются на поверхность стены

Хотя это шутер от 3го лица, у него нет типичных болезней одиночных игр подобного типа. Прицеливаться удобно — когда вы используете прицел, игра переходит в режим от первого лица. Если ваш персонаж заслонил собой цель, его тело становится прозрачным и вы видите все пространство перед собой. Переходы между прицеливанием и обычной стрельбой очень быстрые. Поэтому этот шутер можно смело рекомендовать даже тем, кто не любит игры от 3го лица.

Таким образом, игроку необходимо не только хорошо ориентироваться на огромной и многоуровневой карте, но и следить, чтобы противник не зашел сзади, не притаился на стене и не приземлился сверху. И это при том, что даже дальний противник, появившийся перед вами, может за пару выстрелов вас убить.

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Многим игрокам тяжело освоиться на этих картах. Я убедился в этом, когда попал в комнату, в которой было три противника, два из которых были с пулеметами. Я не знал, что делать, и прилип к стене. Если бы это были опытные игроки, они бы просто меня убили. А эти противники посмотрев на меня, отвлеклись на других игроков. Я висел там секунд 10, но потом просто вышел, взял катану и убил их всех. Никто даже не обратил на меня внимание.

Несколько странной кажется механика полета. Хотя на картах есть куда лететь и установлены вентиляторы, что поднимут вас наверх, никакого смысла использования этой механики лично я не нашел. Хотя другие игроки атаковали меня сверху. Полет ощущается как переосмысление идей баттл-роялей. Сужение зоны карты за счет появления “опасных зон” тоже напоминает баттл-рояли. Но зачем они нужны здесь — непонятно.

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Стрельба в игре странная. Как я понимаю, она сильно зависит от пинга и игрокам с большим пингом следует учитывать, что в игре нет компенсации. По крайней мере, я ее не заметил. Я играл с пингом 120 и меня часто кидало к игрокам с пингом 30-50. В итоге выстрелы на дальних дистанциях часто не попадали в цель, хотя я точно видел ее в прицел.

Помимо этого, игра не одобряет зажимы на многих видах оружия. Как я понимаю, есть персонажи, основное оружие которых теряет урон, если делать выстрелы одновременно. У некоторых пушек есть шкала набора урона.

Но самым большим потрясением для меня стало холодное оружие. Оно настолько имбалансное, что можно просто бегать и бить им противников, не стреляя вообще. Особенно эффективно оно при внезапных атаках сзади. Несколько матчей подряд я просто обходил противников по угловым коридорам и атаковал внезапно.

Самые сильные персонажи игры это пулеметчики и снайперы. На мой взгляд, начинать играть лучше с них. Audrey это девушка с пулеметом, она очень хорошо подходит новичкам и имеет крайне интересную стрельбу. Отдачу ее пулемета очень приятно контролить. Мне игра за нее напомнила жанр игр под название кабал-шутер. В играх этого жанра вам нужно не только стрелять в противника и контролировать вашу стрельбу, но и самому уворачиваться. При этом вы замкнуты на одном экране. С Audrey тоже самое — вы встречаете врага в коридоре, начинаете вести огонь, сами отворачиваетесь и стараетесь попасть. Противник в это время ходит из стороны в сторону, входит в 2D-режим, перезаряжает и пытается атаковать вас. Бой проходит на маленькой площади, превращая ваши действия в танец смерти. Кроме того, пулеметный огонь Audrey прекрасно подходит для атак на 2D-противников.

Снайперов в игре несколько. Я бы выделил Kokona и Kanami. Они могут убить противника одним выстрелом издали. Но также у них хороший урон от вторичного оружия.

Стоит отметить, что в самой игре таких классов, как пулеметчик или снайпер нет. Вместо них есть пять ролей.

К стрельбе в Strinova нужно привыкать. И это хорошо. Ведь любой игрок, начавший играть в эту игру, будет на равных условиях с другими игроками. Для меня это оказалось тяжелой задачей и вскоре я открыл персонажа-снайпера, который убивает с одного прицельного выстрела. А потом понял, что игра за пулеметчика - это мое.

Помимо первого и второго оружия, а также гранат, у персонажей есть активный, пассивный и высший навыки. И я сразу скажу, что ничего в них не понял. Все, что я смог понять — у персонажей есть специальные возможности, типа стрельбы липким клеем, установки дрона, постановки огромного медведя. Но лично мне эти способности ни разу не пригодились. Эти способности нужны, чтобы разделять различные роли персонажей, которых в игре целых пять. Самая необычная роль — “Контролер”. Эти персонажи могут менять ландшафт арены, перегораживая ее своими экранами. Сразу можно вспомнить ныне закрытую игру Evolve, где был класс траппер, замыкающий монстра на огороженной территории.

Я игнорировал все эти способности и играл в обычный шутер. На мой взгляд, Stinova очень не хватает простоты понимания способностей персонажей и их ролей.

Режимы игры стандартные для шутеров — командная арена, подрыв, сопровождение, командный дезматч. Последний режим самый захватывающий. Перед началом матча можно настроить статы оружия. Это влияет на геймплей и стиль боя. Поиск матчей проходит на удивление быстро. И пока вы ищите его, можно почитать чат, который выведен в меню поиска игры.

Визуальная часть и персонажи

Я думаю и так понятно, что к традиционному аниме эта игра имеет мало отношения. Ее визуальный стиль — нечто среднее между играми в духе Overwatch и современными мобильными играми. Azur Lane, Genshin Impact и прочее. Окружение напоминает ZZZ, есть даже интерактивные предметы на картах. Но ощущения, что персонажей рисовала нейросеть, нет. Помимо девушек, среди персонажей есть и юноши, что радует многих геймерш и некоторые из них уже решили сделать их своими основными персонажами, о чем я не раз читал в чате игры.

Визуализация персонажей очень хорошая — анимации плавные, никакой “деревянности” персонажей нет. Все очень красиво двигается и трясется. Я купил в магазине игры наряд горничной и одел на одну из девушек, ту, что кидает огромного медведя на карту. И наряд выглядит невероятно красиво и эффектно. У его тканей и лент есть физика. После множества деревянных и примитивных аниме-шутеров, эта игра выглядит очень достойно.

Кстати, игра была показана на недавнем Tokyo Game Show. Судя по официальному ролику, персонажи игры хорошо подходят для косплея. А сама игра понравилась японцам.





Не последнюю роль в ее очаровании играет научно-фантастический вайб. Когда вы крафтите что-то, вам показывают как частицы летят в ускорителе. Сам мир игры выглядит как что-то цифровое. На стенах некоторых карт нарисованы физические схемы. Вся эта тема с суперструнами выглядит куда интереснее других сеттингов, в тысячный раз рассказывающих о пришельцах и конфликтах разных фракций.

Strinova это действительно интересная игра. И она наглядно показывает проблемы современных онлайн-игр. В то время, как другие разработчики эксгумируют доисторические механики и лишают игроков красивых персонажей, которым хочется сопереживать, Strinova дарит новые механики и очаровательных персонажей, которых невозможно забыть после пары матчей. Особенно четко это видно на фоне Deadlock и Сoncord.

При всей своей вторичности и хардкорности, Strinova ощущается в тысячу раз более свежей и интересной, нежели Deadlock. Valve по сути просто продали игрокам старую формулу в новой обертке, попутно снабдив ее референсами на Team Fortress 2. А вот Strinova ощущается как что-то действительно новое. В ней интересная стрельба и 2D-система, множество способов ухода от атаки и куча спец возможностей. А Deadlock это просто Dota 2 в виде шутера с ужасной стрельбой.

В TDM играют сразу пять команд по три игрока в каждой

Поиграв в Strinova я понял, что действительно люблю игры. Мне захотелось поиграть и в кабал-шутеры и в другие аниме-стрелялки. Вот только графика этой игры оставляет желать лучшего. У меня Ryzen 2600 и RTX 3600. Казалось бы, графика должна быть просто супер. Но посмотрев скриншоты, что я сделал стандартной утилитой Steam, я увидел ужасные картинки, созданные будто на GT 710. FPS при это был на уровне 70-60 кадров, что не слишком много для такой плохой графики. И хотя в игре она выглядит хорошо (не считая лесенок на некоторых объектах), скриншотами порадовать себя не получилось.

Даже рисунки на стенах отсылают к физике, которая является главной темой игры

Остается надеяться, что это будет чистый и хардкорный free-to-play, а не очередная игра, созданная для того, чтобы потрошить кошельки доверчивых ПК-геймеров.





Весь прогресс бета-теста будет сброшен, поэтому играть активно сейчас смысла нет. Но после релиза, дата которого неизвестна, можно будет пополнять свои инвентари скинами и предметами уже на постоянной основе.