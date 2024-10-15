Несмотря на выдающуюся стабильность и долголетие, Steam часто подвергается критике за то, что делает игроков зависимым от его системы дистрибуции игр. Игроки доверяют хранение своей коллекции игр серверам Steam, а не собственному жесткому диску или дискам обычным. Как только появляется повод поднять шум вокруг того факта, что продажа игр в Steam это на самом деле не более, чем продажа лицензий на их использование, игровые СМИ и сами геймеры не упускают возможности упрекнуть компанию Гейба Ньюэлла в смерти классических носителей и отсутствии альтернативы.

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И хотя Гейб никакого отношения к смерти игр на дисках не имеет, а наоборот, до последнего поддерживал этот вид носителя, многих комментаторов так и тянет рассказать старую байку о том, что “ваши игры из Steam вам не принадлежат”. Совсем недавно, Steam стал сообщать покупателям о том, что “при покупке цифрового товара вы получаете лицензию на продукт в Steam”. Некоторые геймеры растолковали это как желание Valve отнимать игры у пользователей. Но так ли это на самом деле? Что на самом деле поменялось?

На самом деле, не поменялось ничего. Почти всю свою историю Steam продает лицензии на использование игр и других продуктов. Об это написано в пользовательском соглашении. Точнее, продают лицензии издатели, которые заводят в Steam аккаунты. Steam же выступает посредником между издателями и игроками. И отзыв лицензии с аккаунтов игроков — крайне редкое явление. Чаще всего оно происходит из-за того, что за цифровой товар не было произведено оплаты, деньги за товар были возвращены пользователю, либо ключ цифрового товара был получен нелегальным путем.

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Других причин удалять игру (или любой другой цифровой товар) с аккаунта пользователя нет, да и сделать это сами Valve не могут. Отзыв лицензии на продукт, ее блокировка в регионах и прочие манипуляции доступны лишь издателю игры. Поэтому говорить о том, что Valve собирается удалять игры с аккаунтов — бессмысленно. Это могут сделать лишь издатели игры. Будут ли они делать это без каких-либо причин? Маловероятно.

За долгие годы работы Steam на аккаунтах игроков скопилась масса игр, сервера которых были закрыты. Помимо них, в библиотеках остались демо-версии, бета-версии, различные промо и альфа-релизы. Чаще всего лицензии таких игр отзывают сразу после бета-теста или периода, когда разработчики смотрят на реакцию игроков. Но если после этого игру не отозвали, ее не отзовут уже никогда. Некоторые пользователи Steam даже специально покупали ключи и гифты игр с закрытыми серверами, чтобы собрать коллекцию “мертвых игр”. При этом, никто не ограничивает пользователя Steam в получении дополнительного контента по этой игре. Если у игры есть карточки, фоны и смайлики — их все еще можно получить. А вот достижения уже нельзя.

Таким образом, даже после того, как игра перестает работать и поддерживаться, она хранится у игрока в профиле, лицензия привязана к аккаунту и пользователь может сохранить свои впечатления об игре с помощью хаба игры и функционала Steam — сковать значок, опубликовать скриншоты, написать отзыв и гайды, выставить достижения. Это часть игровой культуры — сохранение воспоминаний об играх, в которые ты когда-то давно играл. Утверждение о том, что “ваши игры из Steam вам не принадлежат” не более чем глумление. Да, у вас нет прав на сами игры. Но если в вашей библиотеке есть игра, вы может делать с ней все, что захотите в рамках лицензии. Некоторые пользователи даже поднимали сервера давно закрытых игр и играли.

Однако, многие игровые компании далеки от какой-либо игровой культуры. Их волнует лишь своя собственная репутация и своя собственная выгода. Они имеют свои, далекие от понимания игроками представления о бизнесе. Хороший пример — компания Ubisoft, которая после закрытия серверов гоночной игры The Crew удалила игру с аккаунтов игроков ею владеющих. Правда, было это в Ubisoft Connect. С одной стороны — понять Ubisoft можно. Игра ведь больше не работает. И удалив ее с аккаунта, издатель помог пользователю не ошибиться с выбором игры для установки. Но помимо этого, он лишил пользователя воспоминаний об игре и возможности манипуляции с файлами игры. Похожие случаи были и в других сервисах цифровой дистрибуции. В 2009 году Amazon удалил с электронных читалок Kindle две книги Джорджа Оруэлла. Это произошло из-за жалобы правообладателя.

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Самое интересное в этой истории с предупреждением то, что многие геймеры до сих пор считают, что Steam лишает их прав на владение играми и стоит искать более надежный сервис, а в идеале и вовсе покупать игры на дисках. Вот только большая часть крупных компаний игры на дисках не продает. Инди-разработчики продают свои игры на дисках и USB-накопителях, но стоят они дорого. Лишь некоторые игры сегодня выходят на картриджах, аудиокассетах и дискетах. Но это еще большая редкость.

Сервисы, которые противопоставлялись пользователями Steam, часто показывали себя коммерчески несостоятельными. К примеру, Desura, которую многие геймеры считали более дружественной к игрокам, закрылась в 2015 году. Этот сервис имел Linux-версию, поддерживал DRM-free игры, позволял скачивать их билды и многие игры для этого сервиса на сером рынке ключей стоили очень дешево. Однако, после закрытия, большая часть пользователей осталась без своих игр, ведь скачать их все и где-то хранить было крайне сложной задачей.

Получить игру на диске в наше время часто можно с помощью коллекционного издания. Но стоит оно немало и не у всех игр есть версия на диске



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Более успешные сервисы часто просто не рассматриваются игроками как место для покупки. Itch и Humble Bundle самые крупные продавцы “чистых” DRM-free игр. В них можно купить оригинальный дистрибутив игры, скачать и хранить у себя. Но это делают не так уж много игроков, даже при том, что часто вместе с дистрибутивом игры идет Steam-ключ. Поэтому, можно предположить, что продажа дистрибутивов игр без какой либо защиты попросту не так востребована, как продажа цифрового контента, который удобен.

Именно надежность Steam и сделала его популярным среди геймеров. Все понимают, что хранить дистрибутивы игр у себя непрактично. А надежность Steam пока не удалось переиграть ни одному другому сервису. Предупреждение, которое сегодня Steam показывает пользователям очень полезно для понимания того, что из себя представляет цифровая дистрибуция. Но пока у Steam все хорошо, эта лицензия ничем не отличаются от обычной версии игры. Главное, чтобы издатель вдруг не решил удалить игру из вашей библиотеки, по причинам, понятным лишь ему. Но на мой взгляд, опасаться этого не стоит, поскольку это необычная практика для издателей, работающих в Steam.