Одним из самых больших заблуждений, связанных с играми серии Quake, является ее феноменальная сложность. Якобы, играть в Quake практически нереально, из-за того, что игра настолько требовательна к игроку, что он просто не сможет сделать ни одного фрага. У этого заблуждения есть логичное объяснение - многие игроки, впервые установившее Quake, шли играть в мультиплеер, в котором их встречали игроки с огромным опытом. Они просто не давали новичкам шанса и вера в то, что Quake слишком сложная игра росла из года в год.

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Однако, стоило поиграть в Quake с ботами или друзьями, как вера в сложную игру пропадала. И неудивительно - Quake был игрой максимально простой и понятной. Подобрал здоровья, брони, пушек разных и начинай охоту за противником, только сам не попадись. Оружие потрясающее. Ракетомет разрывает противников на куски и рокеджапить позволяет. Рейлган достанет противника на другом конце карты, а молниемет мигом снимет все хп у наглеца, что решил на тебя бежать с открытым забралом.

Самой сложной частью Quake была распрыжка, но я знаю кучу игроков, которые даже не пытались ее учить, но зато играли в Q3 очень круто. Тем не менее, вера в то, что Quake - игра очень сложная и простому игроку туда лучше не соваться сильна до сих пор. Поэтому когда новая Quake Champions появилась в Steam, многие по старой памяти, обошли ее стороной.

А ведь в Quake Champions старая проблема несоответствия навыков игроков была решена. И играть в эту игру сегодня может даже человек, далекий от шутеров.

Как и во что играть в Quake Champions?

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Quake Champions игра полностью онлайновая. Запустить ее без подключения к интернету нельзя. Даже режим с ботами требует подключения к интернету. Также необходимо зарегистрировать аккаунт Bethesda. Но не спешите расстраиваться - эта особенность игры дает нам ряд возможностей.

Quake Champions состоит из четырех разных разделов, каждый из которых содержит разные режимы игры. Главная жемчужина QC - “Тренировка”. Но это не простая тренировка, которая есть во множестве игр. Это настоящая игра, в которой вы получаете опыт, открываете достижения, зарабатываете себе медали и прочее. Почему же режим называется тренировка? Потому что вы играете против ИИ и вашими сокомандниками тоже будет ИИ, если другие игроки не присоединятся к матчу. И это нереально удобно - вы можете играть в QC в любое время, хоть в шесть утра в понедельник. ИИ всегда составят вам компанию, вы получите свой опыт и пойдете делать свои дела. Уровень ИИ довольно высокий, но иногда он все таки тупит.

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Главный режим тренировки это дезматч. Самый простой и любимый геймерами режим. Вам нужно подобрать как можно больше здоровья, брони, оружия и начать борьбу с другими игроками, стараясь не упустить появление четырехкратного урона и мега-брони. В этом режиме легко научиться пользоваться оружием, в особенности рейлганом и молнеметом, которые крайне важны в этой игре.

Режим “Захват флага” не представляет ничего особенного, разве что играть в него лучше всего вдвоем. Боты постоянно таскают флаги и лучшая тактика игры в таком случае - один игрок сторожит флаг на базе с рельсотроном, другой тащит вражеский флаг. Режим неплох для фарма опыта, но играть в одиночку я не рекомендую.

“Червоточина” это режим захвата точки, очень динамичный и напряженный. В нем противники стоят у одной точки и активно атакуют вас, при малейшей попытке подойти поближе. Поэтому ряд карт для этого режима иначе как проклятыми не назвать. В этом режиме вы и соперники кружитесь в смертельном танце вокруг устройства, что создает червоточину в пространстве. Ваши оружия безостановочно ведут огонь по врагу и выживают самые удачливые и верткие. Это очень хороший режим для тех, кто умеет играть с ракетометом, умело использует активный навык чемпионов и любит быструю и агрессивную игру. Лучшая карта для этого режима - Lockbox.

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Самый безумный и адреналиновый режим тренировки это “Обелиск”. Если вы играли в Team Fortress 2, вы помните режим “Особая доставка”, в котором вам нужно было получить чемодан с данными, бежать к ракете и защищать игрока, который поднимается к верхушке ракеты на лифте с данными. И в случае победы, данные оказывались в ракете, ракета взлетала, падала где-то вдали… А потом мы узнали, что Сакстона Хейла вызывали в Конгресс по поводу этой катастрофы. Это было веселое время, когда Valve не жалела сил на сюжет игры.

Так вот, “Обелиск” это по сути тоже самое - вы хватаете желтый череп, в котором находятся души и тащите к своему обелиску. Затем некоторое время охраняете его от другой команды. Когда прогресс обелиска дойдет до 100%, он выстрелит души в небо и вы выиграете в раунде. Однако, противники могут довольно быстро забрать души и утащить к своему обелиску. И это делает режим очень веселым. Здесь раскрываются такие оружия как тройник и дробовик, череда убийств из ракетомета - обычное дело, а внезапные атаки сверху или из портала дополняют эту безумную картину.

Даже если вы играете с ИИ, вам будет весело. Потому что ИИ играют по одной и той же схеме и вы можете построить стратегию, при которой их атаки потерпят крах. Кроме того, в “Обелиске” вы получаете очень много опыта за игру, что тоже делает этот режим лучшим.

Вторая категория режимов в QC это “Быстрая игра”. Здесь вы уже играете против настоящих игроков и без минимального опыта делать здесь нечего. Режимов здесь больше, например, есть “Побоище” и “Импульс девять”, но в целом, это те же режимы, что и в “Тренировке”.

“Рейтинговая игра” - самый проблемный и сложный раздел игры. Обычно там играют опытные игроки, многие из которых начинали свой путь еще в Quake 1. Идти в этот раздел без предварительной тренировки с ботами на сложности “Кошмар” нет смысла. В нем есть два режима - “Дуэль на время” и “2 на 2”. Именно эти режимы можно было видеть на чемпионатах по QC.

Наконец, самый полезный и разнообразный раздел - “Своя игра”. Это игра с ботами, матч в которой можно настроить под свои потребности. Режимов здесь невероятно много, уровень сложности ИИ и прочие вещи можно настроить.

Каждый раздел игры имеет свои особенные экраны с постаментами чемпионов.

Итак, подводя итоги, можно сказать следующее:

Если у вас есть опыт в шутерах и вы хотите играть в QC, идите в режим “Тренировка”

и вы хотите играть в QC, идите в режим “Тренировка” Если у вас нет опыта игры в шутеры , для начала сыграйте с ботами в режиме “Своя игра”

, для начала сыграйте с ботами в режиме “Своя игра” Если вы хорошо играли в прошлые игры серии Quake или Unreal , вам подойдет режим “Быстрая игра” и “Рейтинговая игра”.

, вам подойдет режим “Быстрая игра” и “Рейтинговая игра”. Ну а если вы хотите играть в Quake серьезно, мечтаете стать как киберспортсмены и быть непобедимым героем режима “Дуэль на время” - добро пожаловать в режим с ботами. Выбирайте режим “Дуэль” и ставьте ботов на уровень “Кошмар”. Когда вы сможете с легкостью побеждать таких ботов, вы будете морально готовы к игре против других игроков.

Важно помнить - Quake в дезматче и Quake в дуэли это разные игры. Дезматч это веселая, быстрая, безумная, очень рискованная игра, в которой ошибки не являются чем-то серьезным. А вот дуэли это осторожная, тактическая, требующая максимум внимания партия, в которой ошибки недопустимы.

Чемпионы

Одна из ключевых особенностей QC заключается в том, что вместо обычных моделей игроков, в игре представлены чемпионы. По сути это уникальные персонажи, каждый из которых имеет уникальную внешность и свои характеристики. А главной особенностью чемпионов стали пассивные и активные навыки.

Из-за чемпионов игру часто сравнивают с геройскими шутерами по типу Overwatch, но стоит отметить, что навыки эти мало похожи на то, что мы видим в популярных онлайн-играх. Они весьма своеобразны и даже ситуативны. Более того, многие чемпионы просто бессмысленны и игра на них приведет к неминуемому поражению.

Дефолтным персонажам являются Рейнджер из оригинальной Quake. Его активный навык является дополнительным оружием и представляет собой сферу, которую он кидает во врагов. А вот его пассивный навык и правда очень крут - он получает меньше урона от своего оружия, что дает возможность рокетджампить чаще других.

Как бы не был хорош Рейнджер, я бы назвал дефолтным персонажем Никс. Эта девушка выглядит как героиня киберпанк-аниме и способна исчезать на короткое время, подобно Шпиону из Team Fortress 2. А на иконке ее пассивного навыка изображен кролик с огромными ушами - Никс прекрасно прыгает и без какой-либо распрыжки способна подбирать мегу (т.е. мега-армор) из сложных мест, куда тот же Рейнджер просто так не запрыгнет. Поэтому Никс можно считать идеальным персонажем для новичков, крайне быстрым и сильным.

Сейчас в игре 16 чемпионов и расписывать каждого из них нет смысла. Есть здесь гигантские ящерицы и скелеты, панки с имплантами и киборги. Даже герои культовых игр ID Software представлены. Все они очень круто выглядят, модели превосходно проработаны, озвучка иногда вызывает дрожь, а анимации превосходны. Но какого-то безумного восторга они не вызывают. С другой стороны, они выглядят намного лучше, чем герои современных онлайн игр, например, Deadlock или Concord.

Проблема в том, что бесплатная версия игры не содержит всех этих чемпионов и их придется покупать за внутриигровую валюту. Но дальше в этой статье я расскажу как получить их за небольшие деньги.

Схожести с геройскими шутерами игре придают экраны перед матчем. На них показаны все участники команды, причем в самом начале ваш персонаж произнесет приветствие. К примеру, Никс скажет “Доброе утро, солнышко” и помашет рукой. А в конце матча герои могут даже обняться или встать плечом к плечу. Правда, я не понял, при каких условиях это происходит.

Сюжет

К сожалению, QC это одна их тех игр, где вместо сюжета есть лишь скучный и неинтересный лор. А узнать историю каждого из чемпионов можно двумя способами - в игре или комиксе. В игре нам нужно собирать свитки и читать их. После того как мы соберем все свитки чемпиона, нам будет доступна кнопка “Вознесение”. Нажав ее вы получите новый скин и аксессуары. Помимо истории чемпионов, есть еще история Богов этого мира и какие-то другие записи.

Комикс же является еще более унылой историей, созданной Ви Рам. В ней показано, как чемпионы убивают друг друга на поле боя, а также рассказана история базовых персонажей игры - Рейнджера, Анараки и Слэш , Вайзора, Никс и Броненосца. Комикс крайне посредственный, скучный и мрачный. Нарисован он в “лучших традициях американских комиксов” - то есть плохо. Он до сих пор в изобилии встречается в магазинах, так что никаких проблем с его приобретением нет, вопрос лишь в том - зачем он нужен, если ничего толком о сюжете не рассказывает.

Все, что я смог узнать о сюжете - есть некое измерение, куда попадают лучшие бойцы всех времен и народов. Кто-то за свою жестокость, кто-то - за преодоление реальности и открытия новых возможностей. Руководят этой реальностью четыре Бога Арены. Воины все время вынуждены сражаться, они не могут умереть по-настоящему. Возможно, это даже не сами воины, а лишь их двойники, но понять это невозможно. Внимательно изучив свитки, я так и не смог найти цельный сюжет в игре. И это очень грустно, особенно на фоне популярных онлайновых игр, таких как Team Fortress 2 или Overwatch.

Общее впечатление от игры

Я наиграл в игру уже год, но до сих пор у меня есть желание остановиться и посмотреть за пределы карты. Величественные пейзажи не позволяют игнорировать их. Огромные статуи, порталы, исполинские объекты глубокого космоса, летающие существа огромных размеров, каменные гиганты, из лап которых льется лава.

Почти на каждой карте есть статуи, горгульи и обелиски. За решетками кто-то сидит, на цепях кто-то висит. Небольшие сады наполнены гротескной красотой отчаяния и безнадежности. Цветные кристаллы растут посреди колонн.

А как чудесно играет свет на стенах! Особенно отражаясь от воды. В QC идеально передан дух графики начала века, когда отражения на стенах и различные оттенки на локациях вызывали восторг. Но при этом - и графика и текстуры проработаны до мелочей. Все выглядит невероятно красиво и детализировано. Это больше не похоже на карты из 3 части, это совершенно новый взгляд на классику. Засмотришься на все это и получишь ракетой в лоб.

На RTX 3060 игру можно спокойно запускать на ультра настройках и любоваться невероятными красотами. Правда, после последнего обновления, игра стала выглядеть чуть хуже, а новая карта - Cursed Soul и вовсе сломана в плане освещения. Ты летишь по коридору, видишь вдали темную комнату, но стоит приблизиться и в ней появляется свет. Похоже, карту предстоит еще доработать. Не знаю, с чем связано общее падение качества графики - с обновой от Nvidia, или обновой игры, но я был очень огорчен увидев поблескивание небольших объектов и берегов кислотных озер.

Однако, многие игроки играют в QC c минимальной графикой, ради получения большего числа FPS и общего быстродействия.

В целом, QC ощущается тем самым Квейком из нулевых. Разве что наличие навыков чемпионов часто портит впечатление от матча с игроками. Когда тебя всю игру убивают дроном или огнем, это совершенно не то, чего ждешь от QC. Рейлган ощущается крайне слабым - некоторых чемпионов им практически нереально убить, но зато молнеметом…Он странный. Ты можешь целых пять секунд тыкать в кого-то и ничего не произойдет. Тебя же убивают молниеметом за пару секунд.

У меня сложилось впечатление, что QC не хватает прозрачности стат и геймплея. В большей части игр что я играл, я понимал почему я проигрываю. Здесь же даже имея большой запас здоровья и брони, я погибаю от пары атак противника. Это очень странно. Именно поэтому я просто перестал играть в “Быстрой игре” и перешел в “Тренировку”, где подобных проблем попросту нет.

В “Тренировке” Quake раскрывается на максимум - здесь весело, здесь можно рисковать, здесь навык не так важен, как общий настрой. Ну и контентом игра вас не обделяет.

Кастомизация и награды

Как и в большинстве современных онлайн игр, в QC есть кастомизация чемпионов и оружия. Условно ее можно разделить на три категории: скины, аксессуары и раскраски. Скины меняют внешний вид оружия и способны даже изменить опыт использования - разные скины по-разному отображают одни и те же пушки. Внешний вид чемпиона тоже сильно меняется благодаря скинам - Никс становится похожей на киберпанк-воина благодаря визору. Клатч становится похож то на игрушку, то на шахтера с другой планеты. Слэш меняет внешность из готической рокерши в панк-рок фанатку на роликах.

Раскраски способны изменить внешний вид скинов. Обычно это различные сочетания цветов, но бывают и различные цвета с переливами и эффектами. Аксессуары же добавляют скинам индивидуальности. Например, яркие защитные очки Слэш и наушники, крылья Никс или пояса для различных чемпионов.

Стоит заметить, что некоторые вещи у чемпионов сами по себе заметно отличается от аналогичных у других. К примеру, перчатка Рыцаря Смерти пылает огнем, а у других она обычная.

Кастомизация во многом связана с наградами из баттл-пасса (Большая часть скинов выпадает именно оттуда) и развитием персонажа. “Развитие” это вкладка в разделе кастомизации. В ней вы можете за 1 осколок открывать новые скины, аксессуары, раскрасски и получать свитки. Это выгоднее, чем покупать их по отдельности. В конце, вы получите оригинальный облик чемпиона, который покажет, как выглядел герой до попадания в мир вечных сражений.

А если вы также пройдете в раздел с историей персонажа и нажмите кнопку “Вознесение”, вы получите особый набор аксессуаров. Они очень крутые и у каждого чемпиона они свои. Например, эти очки для Слэш.

Помимо кастомизации героя, в игре есть кастомизация подиума и профиля. Подиум это место, на котором ваш чемпион стоит на подготовительном экране. Обычно его скины доступны в платном баттл-пассе и платных наборах Quakecon. А вот кастомизация профиля падает из обычного баттл-пасса. Это аватары и карточки профиля. Чаще всего они тематические и связаны с периодами. Весьма популярны в игре картинки с хэллоуинской тематикой, поскольку они очень стильные. Увы, поставить свой аватар нельзя.

Кроме того, в игре есть награды за вход. Если каждый день входить, вы получаете осколки, опыт, различные по содержанию кейсы с скинами и в конце недели платину. Продать скины нельзя.

Валюта игры

В игре есть три типа валюты - опыт, осколки и платина. Платина - самая ценная и и самая дорогая валюта в игре. На нее можно покупать ценные вещи в магазине. Среди них баттл-пасс, ускорители и чемпионы (но последнее не имеет смысла). Осколки чаще всего используют для покупки скинов.

Самый простой способ получения валюты в игре - выполнять ежедневные испытания. Каждый день игра выдает вам три задания, награждая за них опытом и платиной. Еще более выгодный способ - выполнение еженедельных испытаний. Они доступны в во вкладке “Испытания” и информацию о новых испытаниях можно узнать на экране приветствия игры. Не забывайте крутить колесо мыши, чтобы прочитать все новости. Часть платины и осколков также даётся за прокачку баттл-пасса.

Баттл-пасс и опыт

В игре нет прокачки как таковой. Зато есть баттл-пасс, прокачивать уровни которого можно играя в различные матчи. Баттл-пасс делится на бесплатный и платный. Бесплатный доступен всем с начала события, платный стоит 1000 платины. Увы, покупать валюту в РФ сейчас нельзя, но я подскажу вам способ обойти это ограничение.

Каждый уровень баттл-пасса дает вам какой-то предмет. Меняется баттл-пасс 4 раза в год и посвящен тематике самых больших праздников или событий периода - Рождество, Хэллоуин, летние отпуска и весна. Иногда меняется внешний вид карт - например, зимой карта Awoken была покрыта льдом и украшена праздничной мишурой. По сути - баттл-пасс это главное развлечение в игре и если его контент скучен - многие игроки просто перестают играть на сезон.

Лучший способ фармить опыт для баттл-пасса - играть в режимах “Червоточина” и “Обелиск”.

Саундтрек

Думаю стоит сказать пару слов и о саундтреке. Композитор Эндрю Халшалт, известный многим по работе над классическими FPS и музыкант группы Nine Inch Nails Крис Вренна создали необычную запись из умиротворяющего эмбиента и суровых, но нейтральных металлических запилов. Главные треки этого музыкального полотна - умиротворяющий своими тяжелыми ритмами эмбиент Cthalha, бодрящая композиция Victory и интригующая метал-увертюра Goroth.

Для меня это стал первый саундтрек с момента релиза музыки из первого Postal, который мне захотелось закинуть в плеер и погулять в парке. Посреди заброшенного фонтана и руин некогда красивого сада камней. Я даже удивлен, что саундтрек игры не пиарили так, как саундтрек Doom 2016. Он очень красив.

Получение полной версии и платины в РФ

Помните я сказал, что аккаунт Bethesda дает нам преимущества? Они заключаются в том, что мы не зависим от покупок в Steam и можем активировать на свой аккаунт ключи разных платформ. И играть тоже на разных платформах. Поэтому, для получения всех чемпионов нам достаточно купить стартовый набор для Windows Store. Получить небольшой набор платины можно приобретя набор QuakeCon 2021, он регистрируется на сайте Bethesda на ваш аккаунт. Так вы получите 500 платины и голову Шамблера для Рейнджера.

Также в продаже можно найти коды на платину, но стоят они немало и я не вижу смысла их покупать, ведь выполняя испытания, к новому сезону можно накопить платину на баттл-пасс. Однако, этого дропа на все 4 баттл-пасса не хватит.

Ключевые проблемы игры

Вне всякого сомнения Quake Champions игра превосходная и замечательная. Она очень красивая и стильная, в ней весело проводить время как с друзьями, так и одному. Но проблемы у нее все таки есть. И на мой взгляд главная это то, что создатели игры не предусмотрели “разделение поколений”. Что это такое?

Вы никогда не задумывались, почему игроки одной части Call of Duty ругают другую часть? Почему игроки CS: Sourse не любят CS 2? Все дело в геймдизайне новых частей. Благодаря нему, игрокам более ранних частей приходится учиться играть в игру заново, что уравнивает их с игроками, которые впервые узнали об этой серии игр.

В Quake Champions подобной работы над механиками игры сделано не было. Что сделало игру актуальной для игроков прежних частей, но неактуальной для игроков, которые впервые узнали о Quake. Ведь никто не хочет быть грушей для битья.

Лок настроек для важных режимов тоже не был произведен. А ведь во многих играх за попытки изменить настройки можно получить бан. В Team Fortress 2 так вообще в соревновательном режиме нельзя играть с минимальными настройками графики. В QС тонкая настройка игры дает тебе преимущество дуэле.

И глядя на то, как игроки Quake на Youtube рассказывают, что им нечего делать в QC, у меня возникает вопрос - а на какую аудиторию игру вообще делали? Судя по подбору чемпионов - на старую, на ту, что играла еще в QL и Q3. Но почему же они тогда уходят? Может быть потому, что игра не предлагает ничего нового?

Еще одна проблема игры - это ее меню. Базовое меню неплохое, но когда речь заходит о кастомизации и испытаниях, все детали интерфейса выглядят маленькими и неудобными. Они настолько мелкие, что ты зачастую даже не понимаешь, что на них можно нажать.

Набор чемпионов тоже неоднозначен. Почему в игре нет персонажей для молодой аудитории? Неужели Bethesda не могла купить права на персонажей популярных фильмов, аниме, игр? Это привлекло бы в игру больше народа, чем может показаться. Молодому геймеру просто некого выбрать в этой игре.

Наконец, стоит отметить, что у игры нет оффлайн-версии. Из чего можно сделать, что когда игру закроют, все ваше внутриигровое добро превратится в тыкву. Это очень печально.

Но все эти проблемы не являются причинами не пробовать эту игру.

Подводя итог

Quake Champions это игра для души. Раньше подобные игры были частью жизни, но сегодня эту роль лучше отдать популярным онлайн-играм. А Quake Champions хорошо справляется с задачей развлечь адреналиновыми матчами, порадовать красивыми скинами и подарить ощущение тех самых игр, которых сегодня уже не выпускают. И этого вполне достаточно, чтобы любить Quake Champions. Вы не приведете сюда своих друзей и коллег по работе, но зато сами хорошо развлечетесь.