Сегодня довольно трудно найти компьютер, в котором не был бы установлен SSD накопитель. Большее того, многие современные компьютеры вообще не имеют жестких дисков и ограничиваются одним единственным m2 накопителем или SSD.

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Я же принципиально решил отказаться от SSD и использовал их лишь в случае крайней нужды. В этом блоге я перечислю причины, почему SSD в моем ПК вряд ли появиться раньше, чем переход на Windows 11 станет обязательным.

Причина первая: дорого и ненадежно

Я много слышал о надежности современных SSD, но как только они оказывались в моем ПК, вся надежность куда-то продала. Самый первый SSD который я купил был бракованным и не работал, второй начал вызывать лаги компьютера через месяц, а третий порадовав меня адреналиновыми матчами в Call of Duty просто не включился после шести месяцев работы. При этом потратил я на это чудо целых 18 тысяч рублей, что по цене примерно равно цене всех моих HDD, а их у меня не мало.

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Почему же HDD работают куда стабильнее и надежнее, если со всех сторон говорят о надежности SSD? На мой взгляд причина в том, что SSD может и стали надежнее, но и процент брака у них выше. И играть в лотерею с SSD я лично больше не хочу. Если игра требует SSD я просто ее проигнорирую или запущу через облачный гейминг.

Причина вторая: мне нужен объем, а не скорость

Главным достоинством SSD обычно называют скорость. В целом, я лично не заметил каких то проблем с HDD. Windows 10 загружаются не очень долго, игры тоже грузится довольно быстро. Проблемы бывают с некоторыми фото и видео, которые из-за размера действительно долго подгружаются, а также рядом программ, что работают медленно. Их я просто заменил на более быстрые. Например, стандартный просмотр картинок из Windows 10 я не использую - мне ближе программа из Windows 7 и она лучше во всем.

Самое главное, используя HDD я получаю огромный объем, который могу использовать как хочу. Для меня это критично - я часто пишу обзоры и эссе, просматриваю целые фильмографии, играю в целую кучу игр сразу. С SSD моя жизнь была бы адом, когда мне пришлось бы раскидывать нужные материалы по облакам, бегать между онлайн-сервисами и съемными носителями. Одних футажей игр у меня бывает по 300 гигабайт. а у некоторых моих друзей единственный SSD в ПК имеет такой же объем.

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Без скорости я как нибудь обойдусь, тем более что большая часть моих любимых игр грузиться на SSD столько же, сколько на HDD, а вот без объема нет.

Причина третья: я не хочу давать шанс ленивым разработчикам

Одна из принципиальных причин, почему я вижу в SSD не продвинутую технологию, а зло, которое тормозит развитие технологий, заключается в том, что разработчики используют новейшие технологии как костыли для своих криво сделанных игр и программ. SSD множество разработчиков освободил от надобности оптимизировать и улучшать свои игры. В результате чего на рынке сегодня полно максимально не технологичных, кривых и плохо работающих поделок.

Простой пример - игра Killing Floor 2 не может похвастаться ни звуком, ни графикой. При этом она весит 100 гб. Откуда такой объем? Где оптимизация? Но игрокам все равно, они ставят SSD и радуются быстрой загрузке, пока игроки с HDD долго и упорно грузят это недоразумение. Хотя нет, она и на SSD грузиться очень долго, потому что игра сделана ужасно.

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Другой пример - Quake Champions. Игра сделанная с душой и любовью. Весит мало, 33 гб, графика на ультрах такая, что закачаешься. Загружается что на SSD, что на HDD одинаково быстро, потому что игру делали для игроков, а не с целью просто выкинуть на рынок - авось кто купит. Таким образом, скорость загрузки зависит не столько от SSD, сколько от трудолюбия и навыков разработчиков.

Покупая SDD я по сути даю карт-бланш разработчикам всякого треша. Сразу вспоминается YandereDev с его советами тем, у кого его игра лагает. Но если я остаюсь на HDD, я остаюсь с играми, которые хорошо оптимизированы и которые сделаны для игроков. То есть по сути, я помогаю индустрии быть технологичной и скилозависимой, ведь процент игроков на HDD придется учитывать при разработке.

И я понимаю что ряд современных игр на HDD лучше не запускать. Тому же Call of Duty с его потрясающим звуком, графикой и масштабами и правда нужен SSD. Я это понимаю и отрицать не буду. Но если игра ничего из себя не представляет, ее билд раздут, а разрабы советуют играть на SSD и только на SSD, может стоит отказаться от SSD и этой игры заодно?

Причина четвертая: я люблю шум HDD

Для кого-то беспорядок, а для кого то творческая атмосфера. С шумом из ПК если он не слишком громкий также



Многие юзеры так и не поняли почему пользователи любят HDD. Дело ведь не только в объеме и надежности, дело в эстетике и практичности. Тот же шум который так не любят ценители SSD мне очень нравится. Когда я собрал новый ПК и поставил в него новый WD Blue, компьютер был максимально бесшумным, настолько, что когда монитор гас, я не мог понять - работает он или нет. Тихий и уютный шум HDD за долгие годы использования стал для меня индикатором работы ПК, необходимой творческой атмосферой и я не хочу его терять, как бы странно это звучало. Если вам не нравиться шум, это не значит что для других он критичен.

Причина пятая: SSD это совсем другая культура использования ПК

Не знаю откуда взят оригинальный арт, но идея передана хорошо



Наконец, стоит отметить, что SSD является хорошим примером новой культуры использования ПК. Культуры, в которой хранение файлов уходит в прошлое, культуры где сервисы и интернет являются основой, а ПК не более чем интерфейс, через который они потребляются.

Культура HDD же куда более старая и сложная. Она подразумевает что твой ПК это центр вселенной и ты сам решаешь, чем его заполнить. Нравится смешные мемы и песни группы твоего друга? Сохрани их. Нравиться смотреть по ночам любимый сериал? Сохрани и его. Сохрани все, что тебе нужно и если кто-то простит - поделись.

И такой подход экономит время и нервы. Я например очень рад что сохранил звуковые дорожки хороших переводов “Симпсонов”, потому что потом найти их стало просто нереально. Я рад что сохранил старые билды любимых игр, ведь они работают лучше, чем обновленные в Steam. Я рад что у меня есть место под мои рисунки, скриншоты из игр, русификаторы и патчи. Мне не нужно бегать по интернету и искать их. Даже с большим SSD я бы все равно боялся, что потеряю их.

А HDD дарит мне спокойствие. Ведь он как старый друг надежно сохранит все, что мне дорого. А если однажды он умрет и я потеряю файлы, я просто пойму что его время пришло. За 14 лет использования ПК, я терял файлы на HDD всего трижды и то из-за своих собственных ошибок.

Так зачем ставить SSD, если HDD меня полностью устраивает?

Я никогда не понимал споры на тему HDD против SSD, ведь это прежде всего вопрос комфорта, а комфорт у всех разный. Если вы не любите HDD - не используйте их. Если вы боитесь что SSD умрет - не ставьте их. И не нужно устраивать многочасовые холивары и придумывать байки о ржавых дисках и устаревших технологиях.

Спасибо что прочитали мой блог. Желаю вашим SSD и HDD долгих лет надежной работы.