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Два случая, когда советская и российская мультипликация превзошла американский киберпанк

В этом обзоре я расскажу про два мультфильма, раскрывающих киберпанк идеи лучше, чем оригинальные произведения
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Американский киберпанк первоначально был лишь небольшим движением в фантастической литературе 80х. Его заметили редакторы литературных журналов и завсегдатаи фантастических конференций. Но после того, как творчество одного из киберпанков - Уильяма Гисбона стало популярно и получило ряд литературных премий, желающих писать киберпанк стало очень много. Так появился жанр киберпанк, который во многом опирался на творчество Уильяма Гибсона и испытывал сильное влияние фильма “Бегущий по лезвию”.

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Но если мы вернемся к оригинальному киберпанку, возникшему в начале 80х, то сможем заметить, что это была научная фантастика, пытающаяся в подробностях описать будущее. В нем было много рок-музыки, компьютеров, космоса, глобализации и восточной культуры. Трансгуманизм и субкультуры здесь ютились на планетах с ужасной экологией и городах с сырыми улицами. Не было ни границ, ни законов, киберпанк был фантастикой, которая решила что она рок-звезда.

И тем интереснее тот факт, что в СССР киберпанка не было. Во всем мире были писатели, которые писали что-то похожее на киберпанк, но не в СССР. И хотя сами писатели киберпанка очень хвалили советских фантастов, их литература была просто фантастикой. Зато в советской, а затем и в российской мультипликации можно найти произведений, очень похожие на киберпанк.

“Следствие ведут Колобки”, 1983 год

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Пока в США редакторы и писатели спорили, кто киберпанк а кто нет, в СССР режиссер Аида Зябликова поставила двухсериный кукольный мультфильм “Следствие ведут Колобки”. Мультфильм отличался крайней мрачностью некоторых сцен и наличием высоких технологий.

В этом мультфильме образ Колобка был совмещен с образом дружинников. Получившиеся персонажи работали в “Неотложном пункте добрых дел” и помогали населению решать различные проблемы. Например, споры между детьми и пенсионерами из-за территории двора. Звали этих человекоподобных дружинников Колобок и Булочкин. 

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Однажды к ним в “НПДД” пришла бабушка, у которой пропал внук. И колобки принялись расследовать это дело. Они строили теории, выезжали на место происшествия и раскрыли это ужасное дело. Мультфильм интересен прежде всего своим невероятным для 1983 года набором технологий: 

  • Если забыть что Колобки это просто персонажи сказок, перенесенные в наше время, можно говорить о биороботах из муки, у которых к тому же есть признаки киборгов - мигалка на голове у Колобка вполне может быть имплантом.
  • Для общения с гражданами и друг другом колобки используют видеосвязь.
  • Для видеосвязи и построения теорий, используется странное устройство, похожее на телевизор, соединенный с клавишами от пианино. У устройства есть похожий на осциллограф луч, который способен моделировать простейшую графику, подобную той, что была на аркадных автоматах Atari.

Интересно также то, какие теории строит Булочкин и как это странное устройство их изображает. По мнению Булочкина, пропавший внук бабушки гулял на кладбище и собирал цветочки, после какой-то мрачный тип в плаще и шляпе дал команду по рации, и из одной из могил появился танк, оборудованный устройствами для захвата людей. В другой теории это был уже жуткого вида вертолет с такими же устройствами.

Хотя у оригинального киберпанка никогда не было точного описания, один из его идеологов Брюс Стерлинг как-то сказал, что опознавательные знаки киберпанка просты - “куртки с нарисованными черепами и черные кожаные джинсы”. Внук этой несчастной бабушки в данном мультфильме вполне может олицетворять собой этот самый бунтарских дух, характерный для киберпанка оригинального. И мрачные предположение Булочкина лишь подчеркивают это.

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Мультфильм был не просто технически грамотным и интересным, он был околосубкультурным что делает его уникальным. Вся эта мрачность и причудливость, вся эта технологичность и подробность хорошо вписывается в принципы киберпанка, которых Брюс Стерлинг пытался добиться от писателей. Только здесь она появилась без какого-либо влияния извне.

В чем заключалось превосходство? Основываясь на советских реалиях, авторам мультфильма удалось показать высокотехнологичное будущее в подробностях, не прибегая к сложным и непонятным зрителю устройствам. Они будто показывали сегодняшний день, но с большим числом новых технологий.

“Капитан Пронин 2: в Америке”, 1993 год

Когда на дворе был 1993 год, эпоха киберпанка уже закончилась. Настало время стимпанка и пост-киберпанка. А в России появился новый герой - смелый и решительный Капитан Пронин. Хотя это был пародийный мультфильм, многое берущий из западных боевиков, в нем были элементы оригинального киберпанка 80х, а также киберпанка японского.

В то время как героями киберпанка американского часто были различные маргиналы, в Японском героями часто становились служители порядка. Как и Капитан Пронин, они не знали границ и работали по всему миру, имели дела с роботами и мафией. Во втором мульфильме Капитан Пронин отправлялся в США, чтобы арестовать мафиози Дона Корлеоне, угрожающего президенту США.

Этот мультфильм лучше всего описывает суть киберпанка. Киберпанк описывал технологии как нечто полезное и важное, романтизировал их. В конце мультфильма появился Дон Карлеоне который всю серию использовал компьютер, нажимал на нем кнопку с изображением черепа и скрылся, оставив Капитана Пронина наедине с жуткой машиной. В мультфильме подробно показывалось, как компьютер превращается в робота и нападает на Капитана Пронина. 

Мультфильм интересен не только техно-ужасом, который зрителям вселяет трансформирующийся компьютер, но и танцем, который танцует робот. В одном из классических киберпанк-рассказов, а именно “Свободная зона” Джона Ширли, описывается странный музыкант-электронщик. Ширли дает ему четкую характеристику - “Танцующий манекен”. И примерно такой же манекен мы видим, когда робот начинает сражаться с Капитаном Прониным.

Нельзя не отметить и музыку группы “Кар-мэн”, которая представлял собой евроденс и была музыкой того времени. Киберпанк отчасти вдохновлен музыкой 80х, в том числе электроникой, поэтому “Капитан Пронин” весьма схож с ним настроениями.

В чем заключалось превосходство? “Капитан Пронин 2” это хороший пример истории, которая показывает, что в будущем технологии будут не только доступны, но и распространены. В то время как классическая фантастика часто наделяла каким-нибудь крутым устройством лишь злодея или героя, киберпанк давал такие устрйоства каждому персонажу. “Капитан Пронин 2” передает эту идею в сеттинге фантастических 90х и делает это очень талантливо, стильно и жутковато с отсылками на поп-культуру. Киберпанк же не мог позволить себе такой лаконичности и простоты.

В Советской и Российской мультипликации было много примеров по-настоящему блестящих технических решений и увлекательных историй. И мне очень приятно, что в ней нашлось место и для далекого и незнакомого в СССР жанра - киберпанка. 

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