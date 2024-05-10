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Подборка игр на ПК, похожих на Stellar Blade

Несколько игр в жанре слэшер и экшен, которые могут служить альтернативой игре Stellar Blade.
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26 апреля 2024 состоялся релиз слэшера Stellar Blade. Характерной чертой этой игры стал внешний вид главной героини - она выглядит в лучших традициях классических видеоигр - сильная и красивая, узнаваемая девушка, способная в одиночку противостоять множеству противников. В роли противников выступают чудовища которые называются биотивами и тоже выглядят как чудовища из классических видеоигр, к примеру, их легко сравнить с монстрами из Dead Space.

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Однако, Stellar Blade это эксклюзив PlayStation 5 и игроки с ПК не могут в него поиграть. Но на ПК уже достаточно много похожих игр. И я решил составить небольшую подборку. Поскольку одни игроки любят Stellar Blade за боевку, а другие заинтересовались игрой из-за яркого образа главной героини по имени Ева, я решил включить в свой список игры, которые выделяются как геймплеем, так и внешним видом героини. 


Soulstice

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Сестры Бриар и Лют путешествуют по королевству Кейдас, заполненному чудовищами. Лют дала свою силу Бриар и стала призраком, но не потеряла свою возможность помогать, поэтому помимо махающей мечем Бриар в игре присутствуют потусторонние способности Лют. 

Soulstice это почти классический слэшер, с мрачной атмосферой и крутыми постановочными моментами. Однако, из-за различных мелочей можно легко разочароваться в игре. Здесь крайне раздражающая фиксированная камера, из-за которой часть врагов на уровне можно просто не увидеть. Здесь не особо понятная боевка, хотя казалось-бы - что может быть проще? Наконец, сама игра может показаться крайне безликой, ведь ни оригинального внешнего вида героев, ни каких-то особенных локаций в игре нет.

Soulstice нельзя назвать плохой игрой, но и до по-настоящему хорошей игры ей далеко. Поэтому на мой взгляд, играть в нее стоит лишь фанатам жанра. 

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Bayonetta 

Хотя Bayonetta не нуждается в представлении, стоит напомнить, что это один из немногих слэшеров, в которых работа дизайнеров сыграла огромную роль. Bayonetta это не только умопомрачительная боевка, но и потрясающий визуал, каждая часть которого проработана. Во всем, от нарядов главной героини и оружия, до эффектов его использования, во внешнем виде врагов и их возможностях чувствуется цельная, талантливая работа художников и дизайнеров. И хотя игра вышла в в далеком 2009, она до сих способна удивлять. Это настоящая игра для хардкорных геймеров с множеством возможностей и пятью уровнями сложности. 

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Metal Gear Rising: Revengeance

Metal Gear Rising: Revengeance тоже не нуждается в представлении - эта игра считается культовой как среди любителей слэшеров, так и среди тех, кто никогда в них не играл. Хорошо поставленный сюжет, невероятная возможность мелкой нарезки предметов и противников, необычный саундтрек, а также удивительная живучесть игры - ее до сих пор никто не забыл и мемы с ней появлялись на Ютубе постоянно.

Главным героем игры является Райден - наемник , который впервые появился в Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty 2001 года. Однако, Metal Gear это классика стелс-экшена, а Revengeance это слэшер, в котором стелс хотя и есть, толком не работает. Напарником Райдена становиться Blade Wolf - собака-робот, харизму которой можно сравнить с харизмой KITT из сериала “Рыцарь дорог”.

Revengeance весьма сложная игра и когда я впервые ее проходил я снова и снова начинал бои с некоторыми боссами. Однако, за счет качества игры ее можно рекомендовать любому игроку. 


Ninja Gaiden: Master Collection

Если вы до сих пор помните Ninja Gaiden как 2D игру из детства, пора познакомиться с одной из самых сложных франшиз в истории слэшеров. Ninja Gaiden это не просто адски сложный слэшер, это столп жанра, который к сожалению, потерялся на фоне своих более успешных конкурентов. Хотя конкурентов ли?

Ninja Gaiden это единственный слэшер, который я так и не смог пройти до конца. По своей требовательности к игроку он напоминает сложные ритм-игры, нежели обычные слэшеры. У меня просто не хватило усидчивости и внимания, хотя я был очарован атмосферой и стилистикой игры, напоминающей эстетику серии Dead or Alive.

История современной Ninja Gaiden началась в 2004 году и новая игра стала приквелом для игр, вышедших еще на NES. Главным героем игры является ниндзя Рю Хаябуса, который мстит за друга детства. И на мой взгляд сюжет это самая слабая сторона всех трех игр серии. Особенно этим отличилась 3 часть - Razor's Edge. 

Улучшенные версии игр впоследствии получили подзаголовок Sigma и были выпущены на ПК в составе сборника Ninja Gaiden: Master Collection. Кстати, если вам интересно, в играх серии есть целых три героини, которых зовут Рэйчел, Аяне и Касуми.


Haydee

Хотя Haydee это игра российская, увидев ее впервые можно подумать, что это очередной проект из Японии - уж очень у главной героини необычная внешность, будто сошедшая со страниц киберпанк-манги. Игра Haydee крайне минималистичная и довольно сложная - она не столько про бои и экшен, сколько про выживание. Сравнивать ее нужно с Resident Evil и Tomb Raider, нежели с чем-то другим. Однако стоит признать, что в компании Евы Хайди смотрелась бы круто.


Bright Memory: Infinite

А этот проект от китайской инди-студии в представлении не нуждается - одно время ее обсуждали буквально все игровые издания. Главная героиня Bright Memory: Infinite по имени Шелия тоже любит приодеться на задание, катаной машет, из пушек стреляет и огромных големов одолеть способна без особых проблем. 

И хотя по сюжету игры ей периодически будет помогать начальник, Шелия одна из немногих современных игровых героинь, способных встать в один ряд с Евой и не выглядеть на ее фоне блекло или несерьезно. Bright Memory: Infinite это очень короткая игра, но за ее прохождение игроку предстоит испытать геймплей в духе классических шутеров по типу Crysis и пустить в ход катану, что делает игру похожей на Shadow Warrior. 


Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars

Спин-офф двух любимейших анимешниками серий вряд ли можно назвать выдающимся или интересным. Здесь чудовищно долгий и не примечательный сюжет, представленный в виде визуальной новеллы. Здесь небольшие арены-локации. Противники по большей части выглядят как забавные зверьки. 

Как обычно, игра прекрасно озвучена и оформлена, каждый персонаж имеет свой характер, а от внешнего вида некоторых врагов охватывает волна умиления - чего только стоит огромный слизень из Neptunia. И на первый взгляд кажется, что полюбить такую игру можно только будучи анимешником. Но это не так. 

В отличие от всяких Mitsurugi Kamui Hikae, которые являются по сути техно-демками, игры из серии Neptunia и Senran Kagura это полноценные истории, со своими мирами, множеством возможностей, юмором и большим числом персонажей, расставаться с которыми к концу прохождения не хочется. 

Senran Kagura никогда не была сложным слэшером. Но зато в ней были запоминающиеся персонажи и локации. В этой игре таким персонажем является огромный фиолетовый робот Steamax, характер которого вызывает улыбку и бой с которым мне запомнился надолго. 


BloodRayne: Terminal Cut

В далекие 2000-е, вы могли не знать, что существует такой жанр как слэшер, но вы точно знали игру BloodRayne. В нее играли буквально все - о BloodRayne можно было услышать в любом месте и в любое время. Более того - BloodRayne очень нравилась девушкам и многие из них вышивали логотип этой игры из бисера или гладью, после чего дарили эти логотипы самым везучим друзьям и одноклассникам. 

Но что такое BloodRayne вообще? Это мрачная, быстрая и очень стильная игра про девушку-дампира по имени Рейн. Дампирами в мире игры называют полу-вампиров, полу-людей. Одетая в изящный кожаный костюм, она убивает мутантов, зомби и нацистов. И хотя сюжет игры не выдерживает никакой критики, геймплей даже сейчас вызывает лишь восхищение - Рейн мастерски переворачивается в воздухе, делает очень длинные прыжки, пронзает врагов лезвиями и стреляет точно в голову. 

Когда запускаешь BloodRayne сегодня, вспоминаешь давно забытые вещи - фильм “Другой мир”, сервис MySpace со страницами геймерш, сборники техно и брэйкбита, свой старый телефон с обоями Рэин и саундтреком “Матрицы”. В общем, все те вещи, которые остались в 2000-х. Это настоящая капсула времени, геймплей в которой до сих пор не устарел. 


Nier: Automata 

Ну и завершить эту подборку я хотел бы самой очевидной игрой. Stellar Blade часто сравнивают с Nier: Automata. И эти игры правда похожи. Однако, Nier: Automata содержит необычные для жанра механики - bullet hell. Хакинг в Nier: Automata это наверное одна из самых крутых вещей, которые мне попадались в слэшерах. Когда ты впервые видишь подобную мини-игру, тебе кажется что это шутка. Но позже ты уже не можешь представить игру без них. 

Обычно Nier: Automata хвалят за потрясающий дизайн персонажей, красивейший саундтрек, бодрую боевку и атмосферу мертвого мира. Но я бы хотел похвалить Nier:Automata за то, что она напоминает нам, насколько прекрасны аркадные игры. После нее я надолго ушел в различные булет хэллы и аркады - Soundodger+, Hexodius, Assault Android Cactus, NOISZ и другие. И до сих пор в них играю. 

Если вы никогда не играли в Nier: Automata, вам действительно стоит в нее поиграть - это нечто большее, чем просто слэшер про красивого андроида.

Подведем итог

Я надеюсь, что Stellar Blade станет окном в мир слэшеров для многих игроков. Но какими бы не были притягательными и яркими эксклюзивы, не стоит забывать, что мир игр огромен и всегда можно найти что-то интересное без смены своей платформы, траты денег и улучшения мощности системы. Мир слэшеров огромен - бесплатные, 2D-слэшеры, io-игры и множество других игр ждут своих игроков. 

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