Программист из Сан-Франциско забыл пароль к кошельку с 7002 биткоинами
Было достаточно много историй, когда люди забывали или теряли пароли, записанные на листе бумаги. Особенно часто это происходит с паролями к кошелькам с цифровой валютой, либо же с самими кошельками. У одного жена выкинула в мусорный контейнер нерабочий ноутбук, у другого приятель отформатировал жёсткий диск и так далее. По некоторым данным, порядка 20% Биткоинов безвозвратно утеряны. И это неудивительно, ведь большинство таких историй уходят корнями к временам, когда биткоин практически ничего не стоил, и люди относились к своим "богатствам" проще.
В то время, никто из них и представить не мог, как сильно вырастет Биткоин. Вот и нашего героя рассказа - программиста Стефана Томаса из Сан-Франциско, может постигнуть та же участь. У него на кошельке с давних пор лежат 7002 Биткоина на общую стоимость по текущему курсу 259 000 000 $, но вся беда в том, что он забыл пароль, а seed-фразу для восстановления он утерял. Биткоины достались программисту в качестве награды в 2011 году за одно из первых видео, посвящённых биткоину. Стефан пытался вспомнить пароль, но каждый раз его постигала неудача. Методом подбора он использовал 8 попыток из 10 возможных, после чего доступ к биткоинам будет навсегда закрыт.
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На данный момент известно, что г-н Томас пытается оградить себя от воспоминаний для сохранения своего же собственного психического здоровья. И неясно, воспользуется ли оставшимися 2 попытками или предпочтёт оставить призрачную надежду, ведь кто знает, может через несколько лет криптографы придумают способы взлома сложных паролей от Биткоин кошельков.
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